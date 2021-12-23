«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их сливает • 147 • Украина

Раздувание истерии в западных СМИ относительно якобы подготовки Россией полномасштабного вторжения на Украину является частью программы Запада и России заставить Украину капитулировать и принудить её лишиться суверенитета и субъектности.



Об этом заявил украинский националист, народный депутат Верховной Рады VII созыва от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк.



Свое видение происходящего он изложил в соцсети, обратив внимание, что Запад совершенно не помогает Украине ничем действенным.



«Несмотря на панику в западных СМИ, целью которых очевидно сформировать общественное мнение, что оккупация Украины является неизбежным и необратимым фактом, реальных действий по противодействию планам России нет», - сообщил он.



«Проведено сто пятьдесят тысяч реформ в защиту меньшинств и гендеров. Десятки гей-парадов. Зачем? Чтобы потом нам сказали, что нам не собираются помогать?», - возмутился Сиротюк.



«Нет заявления о возможной поддержке Украины, например, военной авиацией, ракетными средствами, потому что никогда и речь не шла о поддержке живой силой. Нам вооружения для защиты не предоставляют и блокируют саму возможность его получения. Нет заявлений, что нападение России на крупнейшую европейскую страну приведет к получению ею северокорейского статуса. Есть глубокая обеспокоенность, политика заигрывания с агрессором и паралич. Как в 1938 году», - пояснил националист.



При этом он сетует, что западные аналитики «должны понимать, что у войны на территории Украины есть шанс перерасти в мировую войну».



Однако паника Запада преследовала еще одну цель, добавляет экс-нардеп.



«Навеять панику на украинцев. Заставить сдаться без боя. Капитулировать. Сдать суверенитет и избавиться от субъектности. Без всякого выстрела», - сообщил Сиротюк.



В этой связи националист радуется, что украинцы на «панику не повелись», и призывает единомышленников не рассчитывать на Запад, а лишь на собственные силы. Сиротюк уверен, что украинцы дадут отпор России, в ходе которого «будут стрелять из каждой хаты, и даже дети будут сыпать песок в баки (российских) танков».



«Поэтому, как и в 2014 году, так и сейчас Украина должна опираться исключительно на собственные силы. Минировать, а не разминировать границу. Научить каждого держать и владеть оружием. Россияне должны знать, что легкой прогулки не будет, что они получат новую Оршу и Конотоп. Что будет стрелять каждая хата. Что даже дети будут сыпать песочек в баки танков», - пишет представитель «Свободы».



«Никогда, повторю никогда, мы не уступали России в войне и в бою. Я рад, что на нас не действует психологично-информационная кампания устрашения. Россия должна понимать, что полномасштабное вторжение закончится ее дезинтеграцией, волной национально-освободительных войн и поражением», - заявил националист.



Напомним, ранее единую коалицию Запада и России заподозрил украинский пропагандист Максим Кухар. Он заявил, что Европа Украину «продала с потрохами», а США и вовсе занимаются в отношении Украины «паскудством и подлостью» вкупе со «злобой и враждой».



Раздувание истерии в западных СМИ относительно якобы подготовки Россией полномасштабного вторжения на Украину является частью программы Запада и России заставить Украину капитулировать и принудить её лишиться суверенитета и субъектности.Об этом заявил украинский националист, народный депутат Верховной Рады VII созыва от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк.Свое видение происходящего он изложил в соцсети, обратив внимание, что Запад совершенно не помогает Украине ничем действенным.«Несмотря на панику в западных СМИ, целью которых очевидно сформировать общественное мнение, что оккупация Украины является неизбежным и необратимым фактом, реальных действий по противодействию планам России нет», - сообщил он.«Проведено сто пятьдесят тысяч реформ в защиту меньшинств и гендеров. Десятки гей-парадов. Зачем? Чтобы потом нам сказали, что нам не собираются помогать?», - возмутился Сиротюк.«Нет заявления о возможной поддержке Украины, например, военной авиацией, ракетными средствами, потому что никогда и речь не шла о поддержке живой силой. Нам вооружения для защиты не предоставляют и блокируют саму возможность его получения. Нет заявлений, что нападение России на крупнейшую европейскую страну приведет к получению ею северокорейского статуса. Есть глубокая обеспокоенность, политика заигрывания с агрессором и паралич. Как в 1938 году», - пояснил националист.При этом он сетует, что западные аналитики «должны понимать, что у войны на территории Украины есть шанс перерасти в мировую войну».Однако паника Запада преследовала еще одну цель, добавляет экс-нардеп.«Навеять панику на украинцев. Заставить сдаться без боя. Капитулировать. Сдать суверенитет и избавиться от субъектности. Без всякого выстрела», - сообщил Сиротюк.В этой связи националист радуется, что украинцы на «панику не повелись», и призывает единомышленников не рассчитывать на Запад, а лишь на собственные силы. Сиротюк уверен, что украинцы дадут отпор России, в ходе которого «будут стрелять из каждой хаты, и даже дети будут сыпать песок в баки (российских) танков».«Поэтому, как и в 2014 году, так и сейчас Украина должна опираться исключительно на собственные силы. Минировать, а не разминировать границу. Научить каждого держать и владеть оружием. Россияне должны знать, что легкой прогулки не будет, что они получат новую Оршу и Конотоп. Что будет стрелять каждая хата. Что даже дети будут сыпать песочек в баки танков», - пишет представитель «Свободы».«Никогда, повторю никогда, мы не уступали России в войне и в бою. Я рад, что на нас не действует психологично-информационная кампания устрашения. Россия должна понимать, что полномасштабное вторжение закончится ее дезинтеграцией, волной национально-освободительных войн и поражением», - заявил националист.Напомним, ранее единую коалицию Запада и России заподозрил украинский пропагандист Максим Кухар. Он заявил, что Европа Украину «продала с потрохами», а США и вовсе занимаются в отношении Украины «паскудством и подлостью» вкупе со «злобой и враждой». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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