Даже больше, чем Нобелевская: Принц Уильям пообещал наградить защитников природы

Британский принц Уильям известен тем, что ратует за экологию и защиту окружающей среды. Теперь он станет делать для планеты ещё больше: с 2021 года он будет вручать пяти людям и организациям премию за самый большой вклад в этой области.

Сообщается, что общий фонд премии составит около $65 млн, а победители будут получать по 1 млн фунтов ($1,3 млн) - это больше, чем получают нобелевские лауреаты.

Премия Earthshot Prize будет присуждаться каждый год, заявил герцог Кембриджский. Он планирует вручать премию в пяти номинациях: "Защита и восстановление природы", "Очищение атмосферы", "Восстановление океанов", "Мир без отходов" и "Восстановление климата".

Основатели премии надеются, что к 2030 году они смогут собрать минимум по 50 предложений для решения каждой из этих проблем. И надо сказать, это будет своевременная мера - как рассказала "Экспресс газета" со ссылкой на мнение некоторых учёных, уже в 2037 году растают арктические льды, а к 2050 году Азия и Африка будут погребены под мусором.