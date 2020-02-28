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Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прекратить оккупацию" Крыма
28 февраля 2020, 03:54 • 31 • Политика
Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма. Сатановский ответил ему, даже не прибегая к мату. "Широко известные в мире образцы русского фольклора - лучший ответ Помпео на тему Крыма", - считает политолог и экономист.
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространённом в среду заявлении главы Госдепа. "Пламенный призыв" прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
По его мнению, США могут и дальше выступать с бессмысленными призывами про Крым. От этого у России не убудет. Тем более что подходящий ответ на все эти призывы давно есть.
Сатановский напомнил, что Украина настолько "успешно" похозяйничала на полуострове, что после устроенного Порошенко госпереворота в Киеве, Крым, вместе со всем населением, тут же отвалился от Незалежной. Это было закономерно. К тому же Россия вложила в полуостров куда больше, чем США с Евросоюзом всей Украине и дали, и обещали.
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