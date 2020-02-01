Даже 20 американских представителей не изменят процесс: В Совфеде перестают понимать Зеленского

Попытки президента Украины Владимира Зеленского привлечь к переговорам по Донбассу американцев говорят о том, что мирный процесс заходит в тупик. Такое мнение РИА ФАН выразил член Совета Федерации Олег Морозов.

Ранее Зеленский провел встречу с госсекретарём США Майком Помпео. Во время брифинга украинский президент выразил надежду на то, что американское дипведомство назначит отдельного спецпредставителя по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе и возвращения Крымского полуострова.

Как считает Морозов, Вашингтон всегда был так или иначе вовлечён в переговорный процесс по Донбассу. Не стоит забывать и о том, что Совбез ООН поддержал Минские соглашения.

Но последние высказывания Зеленского очень сложно понять. Речь идёт о его высказываниях о роли СССР во Второй мировой войне и заявлениях, сделанных после встречи "нормандской четвёрки".

"Хоть 20 американских представителей привлеки, сам процесс от этого не изменится. Мне представляется, это больше такой политический реверанс. Мол, давайте, ребята, поактивнее помогайте нам, вы же видите, как нам сложно, деньгами помогите", - пояснил сенатор.