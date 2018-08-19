«Дают признательные показания»: следователи задержали подозреваемых во взяточничестве сотрудников РКК «Энергия»

По обвинению в покушении на мошенничество задержан заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области. Расследование уголовного дела продолжается при участии сотрудников управления «П» ФСБ. Как отметили в «Роскосмосе», подозреваемые в получении взяток дают признательные показания. В свою очередь, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил оказать максимальное содействие следствию. Отметим, что в конце июня Счётная палата сообщила о 151 нарушении на общую сумму в 760 млрд рублей, которые были выявлены в работе корпорации, управляющей космической отраслью России.

В ракетно-космической корпорации «Энергия» установлены лица, которых подозревают в получении взяток. Об этом сообщили в «Роскосмосе». При этом следственные действия проводились при содействии госкорпорации.

«Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации «Роскосмос» провёл следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК «Энергия». Сейчас они дают признательные показания», — сообщили в компании.

В «Роскосмосе» также отметили, что тесно сотрудничают с силовыми ведомствами в сфере борьбы с коррупцией и будут жёстко пресекать различные финансовые преступления.

Генеральный директор корпорации, управляющей космической отраслью России, Дмитрий Рогозин ознакомлен с ситуацией. Он распорядился оказать всевозможную помощь следователям. В частности, это поручено департаменту экономической безопасности космического агентства.

«Глава «Роскосмоса» проинформирован и дал указание максимально содействовать следствию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

Между тем стало известно, кем оказались и какие должности занимали подозреваемые в получении взяток. Как сообщили в Главном следственном управлении подмосковного Следственного комитета России, задержаны заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Их подозревают в покушении на мошенничество.

«Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество ( ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения. При этом расследование уголовного дела продолжается при активном содействии сотрудников управления «П» ФСБ России.

Борьба с коррупцией в космической сфере

В конце июня Счётная палата представила отчёт о деятельности ведомства за 2017 год. Стало известно, что 40% нарушений, выявленных СП, относятся именно к работе госкорпорации «Роскосмос». В общей сложности было зафиксировано 151 нарушение на сумму в 760 млрд рублей.

«Сразу скажу, что 760 млрд из этой суммы — это нарушения по учёту в «Роскосмосе». В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела», — заявлял глава СП Алексей Кудрин.

Затем Рогозин попросил Счётную палату и правительство РФ провести дополнительную проверку предприятий космической отрасли, в частности финансово-хозяйственной деятельности РКК «Энергия». 23 июля в пресс-службе «Роскосмоса» ответили, что комплексная проверка предприятия пройдёт в ближайшее время.

Помимо этого 20 июля в головном исследовательском институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш прошли обыски в рамках дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Обвинение в намеренной передаче за рубеж секретных российских разработок в области гиперзвука было предъявлено 74-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву.

В то же время в отставку подал директор исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон, который проходит по этому делу как свидетель. Отметим, что он является одним из организаторов совместной рабочей группы по космическим технологиям, в которую входят представители «Роскосмоса», Европейского космического агентства и Евросоюза.

«Установлено, что органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании «Роскосмоса» и ФГУП ЦНИИмаш», — сообщили в «Роскосмосе».

Кроме того, ещё одним эпизодом борьбы с коррупцией в космической отрасли стало задержание гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина и депутата Мособлдумы Сергея Лемешевского, а также его подельников — главы дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой и адвоката Игоря Третьякова. Они обвиняются в хищении денежных средств «Роскосмоса» путём заключения фиктивных договоров.

«Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 млн рублей», — сообщили в Следственном комитете.

Им были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере»). Санкции по этому обвинению грозят лишением свободы на срок до десяти лет с наложением штрафа.

3 августа Совет директоров НПО имени Лавочкина досрочно лишил Сергея Лемешевского полномочий гендиректора.