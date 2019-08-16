|
Дайте скидку: Президент Молдавии поедет к Путину за новым газовым контрактом
16 августа 2019, 04:54 • 60 • Политика
Президент Молдавии Игорь Додон поедет к президенту России Владимиру Путину за новым газовым контрактом. Ранее он уже обращался к представителям "Газпрома" с просьбой дать скидку.
О запланированной встрече с Путиным Додон рассказал в эфире телеканала "Молдова 1". Он отметил, что визит в Россию у него запланирован на конец августа - начало сентября.
При этом Додон пояснил, что намерен обсуждать с российским лидером новые условия поставок газа в Молдавию. Он надеется решить сразу все вопросы, которые возникают в свете ранее высказанной им просьбы о скидке на голубое топливо.
Пока цены поставляемого из России в Молдавию газа зависят от его стоимости на мировом рынке. Зимой этого года Додон в ходе своего визита в РФ встречался с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и просил его сделать весомую скидку - на 25%. Вероятно, именно в таком ключе он будет обсуждать новые условия поставок и с Путиным.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2019, 11:52
|
10 августа 2019, 05:54
|
10 августа 2019, 02:39
|
12 августа 2019, 22:54
|
11 августа 2019, 07:54
|
13 августа 2019, 02:09
|
09 августа 2019, 07:09