Дайте скидку: Президент Молдавии поедет к Путину за новым газовым контрактом

О запланированной встрече с Путиным Додон рассказал в эфире телеканала "Молдова 1". Он отметил, что визит в Россию у него запланирован на конец августа - начало сентября.

При этом Додон пояснил, что намерен обсуждать с российским лидером новые условия поставок газа в Молдавию. Он надеется решить сразу все вопросы, которые возникают в свете ранее высказанной им просьбы о скидке на голубое топливо.

Пока цены поставляемого из России в Молдавию газа зависят от его стоимости на мировом рынке. Зимой этого года Додон в ходе своего визита в РФ встречался с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и просил его сделать весомую скидку - на 25%. Вероятно, именно в таком ключе он будет обсуждать новые условия поставок и с Путиным.