Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад: Россия ОБЯЗАНА рассказать о своей новой ракете (Анна Сочина)
Захарова одной фразой развенчала искажение слов Лаврова о Курилах
«Кашмир наш». Как Индия отметила 72-ю годовщину независимости
Литва признала поражение в "атомном споре" с Россией и Белоруссией: &q...
Главная / Политика

Дайте скидку: Президент Молдавии поедет к Путину за новым газовым контрактом

16 августа 2019, 04:54  •  60 • Политика
Президент Молдавии Игорь Додон поедет к президенту России Владимиру Путину за новым газовым контрактом. Ранее он уже обращался к представителям "Газпрома" с просьбой дать скидку.
О запланированной встрече с Путиным Додон рассказал в эфире телеканала "Молдова 1". Он отметил, что визит в Россию у него запланирован на конец августа - начало сентября.
При этом Додон пояснил, что намерен обсуждать с российским лидером новые условия поставок газа в Молдавию. Он надеется решить сразу все вопросы, которые возникают в свете ранее высказанной им просьбы о скидке на голубое топливо.
Пока цены поставляемого из России в Молдавию газа зависят от его стоимости на мировом рынке. Зимой этого года Додон в ходе своего визита в РФ встречался с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и просил его сделать весомую скидку - на 25%. Вероятно, именно в таком ключе он будет обсуждать новые условия поставок и с Путиным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
15 августа 2019, 09:24
Минкульт отозвал иск к Пирумову на 160 млн рублей по "делу реставраторов"
15 августа 2019, 17:09
В МИД назвали нечистоплотной интерпретацию рядом СМИ слов Лаврова о Курилах
15 августа 2019, 22:24
Взятки, компромат и секс-туры: Эпштейна годами покрывали сотрудники полиции?
16 августа 2019, 04:54
Все дороги ведут в Минфин: почему курганским куратором стал Силуанов
15 августа 2019, 09:24
У российских чиновников могут отобрать командировочные "люксы"
15 августа 2019, 19:09
Спекуляции СМИ вокруг "передачи Лавровым островов Японии" вызвали гнев МИД России
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 августа 2019, 01:39
Эхо, Дождь и Свобода снова врут, мы снова разоблачаем их ложь (ELLIOT)
16 августа 2019, 00:12
Через английский язык идёт подчинение сознания. А. Фурсов. О. Четверикова
16 августа 2019, 01:39
Еврогрузины строят новую дорогу к «русским оккупантам» (Руслан Осташко)
16 августа 2019, 01:24
«Оправдать отставание»: почему Болтон обвинил Россию в заимствовании американских гип...
16 августа 2019, 01:24
СМИ: В новой церкви Украины планируют сменить главу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2019, 11:52
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против России климатического оружия
10 августа 2019, 02:39
В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком
12 августа 2019, 22:54
"Несколько десятков уже под землей": Дипломатам США "раскрыли глаза" на визит Путина в Крым
11 августа 2019, 07:54
"Самый большой начальник": В Раде рассказали, без встречи с кем Зеленский не сможет быть полноценным президентом
13 августа 2019, 02:09
Израильская труба – убийца Турецкого потока
09 августа 2019, 07:09
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявление с Варфоломеем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.