Дайте порулить: лидеры ЕС захотели в мировое правительство • 287 • Аналитика © AP Photo / Manu Fernandez Совместное заявление, опубликованное на днях премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, фрау канцлерин Ангелой Меркель, "президентом от Ротшильдов" Эммануэлем Макроном, гендиректором ВОЗ и десятком руководителей разных, в основном европейских, стран заслуживает детального внимания. Констатировав, что национальные правительства не справились с последствиями пандемии, они потребовали от человечества как можно скорее перейти под начало правительства мирового. В котором, как видно, уже сегодня бронируют себе теплые местечки. Формально речь идет, напомним, лишь о "всемирном договоре о противодействии пандемии", но сопровождающие коллективное письмо ремарки показывают, что амбиции авторов выше. Так, саму пандемию коронавируса они именуют "величайшим вызовом мировому сообществу с 1940-х", предлагаемый договор напрямую сравнивают с "договором 1945 года" (то есть Ялтинским). …Чисто по-человечески эта инициатива понятна. Джонсон, Меркель и, возможно, Макрон — классические "хромые утки". Фрау канцлерин уходит в политическое небытие уже в декабре. Перспективы Макрона на ближайших президентских выборах выглядят крайне кисло. Большинство англичан не хотят видеть Джонсона на посту премьер-министра. Но ведь всем им хочется порулить еще. Непонятно другое — что все эти сбитые летчики могут предложить миру? Свой опыт управления? Но на уровне своих стран они справились чрезвычайно плохо. Череда бессмысленных локдаунов обанкротила множество средних и малых бизнесов и практически убила турсектор. По бессмертному выражению Обамы, экономика Европы "разорвана в клочья". История с вакцинацией превратилась в череду бесконечных скандалов. Невротизированное до предела население регулярно выходит на улицы, устраивает погромы и дерется с силовиками. Правительства в ответ еще больше закручивают гайки, назначают драконовские штрафы, продвигают откровенную сегрегацию в виде ковидных паспортов и, рискуя жизнью населения, продолжают упорно отказываться от русской вакцины. В то же время страны, которые презрительно называли "развивающимися", успешно одолевают коронавирус, закупают русскую вакцину и, пользуясь спадом у европейских партнеров, активируют свою экономику. Весь прошедший год стал для лидеров Европы сплошным эпичным фейлом. Но вместо того, чтобы извиниться и уйти на пенсию, они внезапно решили назначить себя в мировое правительство. Нет, конспирологи нас предупреждали, конечно. Они только не сказали, как безумно все это будет выглядеть. Претенденты на мировое правление с гордостью рапортуют — подведомственные им страны потерпели крах, невиданный со времен Второй мировой войны. Тонкость в том, что этот крах был организован лично ими — никакой коронавирус один не справился бы. В результате население оказалось без работы, без перспектив и с одной надеждой — на какие-нибудь соцвыплаты от правительства. Фактически эти замечательные руководители за прошедший год развязали натуральные военные действия против своих народов. Миллионы людей оказались на грани нищеты. Но кому война, кому мать родна. Европейские лидеры решили, что ситуация дает им карт-бланш на "новую Ялту". Типа мы провели такую фейковую войну, а теперь по ее итогам переделим мир в свою пользу. ООН, как мы решили, ни на что больше не годится. Правительства стран, успешно справившихся с коронавирусом, уже ошельмованы в англосаксонской прессе как ужасно репрессивные. Ну очевидно же, что это дает неповторимый шанс европейским политическим лузерам. Главная фишка предлагаемого мирового правительства в том, что никто туда никого избирать не будет. Английские и американские медиа уже объяснили нам, как это все оформят. Журнал The Week предлагает, например, поставить во главе всего мира одного человека и титуловать его просто — "император". Возможно, вместо императора организуют целое "политбюро" на максималках. Однако опыт существования брюссельской бюрократии подсказывает, что нашего мнения в любом случае спрашивать не будут. Просто соберутся уважаемые люди и назначат кого надо куда надо. И будут эти деятели сидеть на своих постах до морковкина заговенья. Демократия? Выборы? Не-а, не слышали. О своей программе действий потенциальные члены мирового правительства предпочли не распространяться. Объявили только, что пандемии теперь пойдут одна за другой, так что режим вакцинирования и ковид-паспорта будут с нами навечно. Из повестки "великой перезагрузки" — ее лоббируют те же самые уважаемые люди, которые собрались назначать нам мировое правительство, — ясно, что война Европы против собственного населения еще не закончилось. В планах руководства — окончательно прихлопнуть промпроизводство. Это принесет европейским народам массовую безработицу и нищету. В качестве духовной пищи останутся трансгендеры и ЛГБТ. Христианские церкви прикроют окончательно — как рассадник вирусов и идейной заразы. Абсолютно непроясненным остался вопрос о том, как, собственно, планируется организовать переход почти восьми миллиардов человек под власть мирового правительства. Как будет выглядеть аппарат принуждения, кто будет осуществлять силовую поддержку гауляйтеров на местах, зачищать партизан по лесам, пытать повстанцев в специальных тюрьмах? Бывшие миротворцы ООН, разбавленные служащими НАТО? Объединенная армия Германии и Франции, о создании которой так долго говорят Макрон и Меркель? Не дает ответа. Изысканное удовольствие доставляет чтение перечня подписантов этого трагикомического заявления. Для начала — кого там нет. Там нет ни США, ни Китая. Ни России, ни Индии. Ни Бразилии, ни Мексики, ни Канады, ни Японии. Да, честно говоря, там нет примерно ста семидесяти стран из государств — членов ООН. Зато документ подписал гендиректор ВОЗ, доктор Тедрос Аданом Гебреисус. Тут ничего удивительного, его организация под это дело была заточена изначально. Создатель ВОЗ Брок Чисхольм был открытым, фанатичным адептом идеи мирового правительства. Не прошло и ста лет, как у его идеи появился шанс. Среди будущих членов мирового правительства присутствуют такие геополитические титаны, как Фиджи, Албания, а также Тринидад и Тобаго. Ближе к концу списка — внезапно — обнаруживаем Украину. Ей-богу, она там есть, за подписью "Володимира Зеленского". Невольно возникает мысль, что именно для украинцев и затевалась вся эта фантасмагория с мировым правительством. Ведь для обрекшей себя на нищету Европы даже такая скромная территория выглядит очень даже неплохой колонией. Черноземы там, яблоки, сало, дешевая и нетребовательная рабсила. Другое дело, как им эту территорию удержать в повиновении. Семь лет назад простодушных украинцев приманивали морковкой типа "членство в ЕС". Ради этой химеры (помните "я хочу кружевные трусики и ЕС?") близкородственное нам население развалило свою страну и скатилось к совершенно африканскому уровню жизни. Постепенно у украинцев стали возникать сомнения в достижимости морковки. Девушка с трусиками стала искать работу в России. С продвижением на запад "Северного потока — 2" сомнения крепли. И тут вдруг украинцев зовут в мировое правительство. Русских не зовут, а украинцев зовут. Вот это морковка — новая, большая! В погоне за ней вполне можно провести еще лет десять. Ну а потом уважаемые люди из Европы еще что-нибудь для них придумают. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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