Дайте нам голос: От Киева потребовали соблюдения базовых принципов международного права

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Посольство России направило Киеву ноту из-за решения не пускать граждан России голосовать.

Российские дипломаты направили в украинский МИД ноту протеста в связи с заявлением местных силовиков о том, чтобы не допустить к голосованию граждан России. На сайте посольства говорится, что решение Киева запретить российским гражданам голосовать на выборах президента РФ вступают в вопиющее противоречие не только с базовыми нормами международного права, но и обязательствами Украины по многосторонним и двусторонним конвенциям и соглашениям.

Дипломаты предупредили, что в случае нарушений прав граждан беспрепятственно проголосовать вся ответственность ляжет на Киев.

При этом в посольстве отметили, что примут все меры, чтобы российские граждане все же смогли поучаствовать в избирательном процессе.

"В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить нашим диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов", - подчеркнули в посольстве.