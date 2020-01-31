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Дайте им ещё одного Горбачёва - и придёт конец: Каким будущее России рисует китайская Sohu

31 января 2020, 18:54  •  67 • Политика
Китайская Sohu перечислила проблемы России, заявив, что каждая из них может уничтожить страну. В том числе отмечено, что приди к власти ещё один Горбачёв - и России придёт конец.
"Россия находится перед лицом четырёх серьёзных проблем, и каждая из них может разрушить её будущее", - китайское издание Sohu снова пишет о крахе нашей страны, и это лишь один пример из череды подобных публикаций. Автор отмечает, что даже сверхдержава может оказаться на краю пропасти, перечисляя точки риска...
Мотивация написания подобных материалов - пока загадка. Впрочем, у экспертов есть своё мнение на этот счёт. Например, накануне на эту тему высказался военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Но вернёмся к тексту Sohu. Россию здесь описывают как "дерзкую и смелую" страну, отмечая, что русские являются единственным в мире "воинственным народом". На путь подъёма Россия вступила с приходом президента Владимира Путина, подчёркивают журналисты. Однако, как добавляют авторы, наша страна "вторая после США" с точки зрения национальной мощи - "она даже вызывает некоторый страх у США и Запада".
После комплиментов автор Sohu говорит о том, как может быть разрушена Россия. Перечисляются проблемы, которые могут поставить крест на успехах: бедность народа, возвращение авторитарной политики, промышленность, демографическая угроза.
Интересно, что при сохранении стилистики "советчика" - мол, решите проблемы - и никакого разрушения, автор не упоминает о том, что Россия делает для ликвидации перечисленных недостатков. Это и последние решения, принятые для улучшения демографической ситуации, и развитие промышленности, и переход от суперпрезидентской республики к президентско-парламентской. Почему разбор проблем не даётся в подобном ключе, неясно. Зато автор отмечает: "Если у власти будет стоять неспособный и слабый политик, подобный Горбачёву, тогда страна может сбиться с пути и погибнуть".
Полный перевод материала доступен на страницах ИноСМИ.

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