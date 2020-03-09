Дайте газ, не то уйдём на Запад • 68 • Аналитика

Необычное рядом

Случается иногда так, что о некоем явлении все говорят, но в природе оно отсутствует или изучено мало (йети, НЛО, попаданцы). Примерно то же можно заметить про широко известную «богатовекторность». Обсуждают её буквально все, и в политический лексикон она вошла очень плотно, однако… однако если прямо и конкретно говорить про страну Украину и её внешнюю и внутреннюю политику до второго майдана, то её по факту как бы и не было.



Тут просто надо начать с самого определения, что такое богатовекторность. Так вот по крайней мере в России, все почему-то исходили из того, что это означает политическое балансирование между Востоком и Западом. Возможно, я не прав. В Википедии подобной статьи не обнаружил (возможно, стоит создать?). Таким образом богатовекторность подавалась и в украинской прессе. Было, было.







Так вот именно политического балансирования Киева между Россией и Западом я как-то не заметил. Не заметил — и всё тут. Если кто заметил — пожалуйста расскажите.



Что же имело место с точки зрения автора? Да элементарно: полная и исключительная политическая и ценностная ориентация на Запад. Именно так — и никак иначе. Украинские элиты, украинские журналисты и политологи смотрели только на Запад (безусловно, личное мнение автора). Ну, не заметно было никаких сомнений, колебаний и дискуссий.



Да, экономически страна очень сильно зависела от России, но даже это серьёзного политического значения не имело. Не звучало это всерьёз на украинской политической сцене. Необходимость сохранения торговли с Россией. Единственное, что вызывало серьёзный интерес, — это газ и все вопросы, связанные с его закупками и транзитом.



Всё, больше ничего. Какая-то странная у них была богатовекторность, не находите? У нас (именно у нас!) при этом постоянно вспоминали о культуре, языке, истории, религии, экономике и делали вывод, что нам без друг друга никуда. На Украине так не рассуждали никогда. Волевым, решительным движением руки они всё отодвигали в сторону. Абсолютно всё. Уже тогда. И религию, и историю, и культуру. И даже экономику.



Так что же им надо?

А вот газ, к сожалению, для них, был критичен. И вот только поэтому они соглашались о чём-то разговаривать с Россией. Только поэтому. И то сквозь зубы. А у нас немедленно разномастные «аналитики» бросались рисовать пафосные «фигвамы дружбы».



А потом нас послали полностью и окончательно. Это я для тех, кто так и не понял, перевожу. Украина (в лице своей элиты) полностью и окончательно выбрала Запад. Уже демонстративно и отбросив все «фиговые листочки».



То есть на самом деле «балансирование» место имело — попытка кормиться за счёт России, при этом политически ориентироваться на Запад. Оно как бы да, но оно как бы не совсем похоже на ту самую богатовекторность, которую нам так долго продвигали. Это похоже на что-то совсем иное. То есть если бы Запад согласился кормить и финансировать Украину, то убежали бы они туда гораздо быстрее и гораздо раньше.



Колебания лежали не в плоскости «цивилизационного выбора», а в плоскости решения проблемы евроинтеграции за счёт России. Понятно, что всё это сегодня звучит достаточно банально, но у нас упорно продолжают обсуждать какие-то альтернативы. Даже продолжают на ЦТ приглашать неких «пророссийских украинцев», непонятно с какой целью. Сегодня ситуация с Украиной более чем очевидна.



Но люди с упорством, достойным лучшего применения, продолжают анализировать непонятно что. Пора понять, что «выбор» был сделан давно-давно и не в нашу пользу. Что тут ещё обсуждать? Разве что газ. И, кстати, после фактического разрыва всех и всяческих отношений «переговоры по газу» продолжаются. «Несмотря ни на что, продаётся пломбир». То есть даже после того, как Россия стала «страной-агрессором», переговоры по газу продолжаются в режиме нон-стоп.



А почему? Да потому, что именно это и было для Украины критично с самого начала. На всё остальное им было по факту наплевать. Бурный поток смыл всю муть, и на сите золотоискателя засияло золото истинных ценностей. А это отнюдь не общая история и общая культура. И сегодня украинцы реально готовы обсуждать тот самый газ, что и 15 лет назад, но ничего больше.



В Минске как в Киеве

Самым парадоксальным образом в братской Беларуси ситуация полностью аналогична. Основной темой для межправительственных дискуссий служит цена на газ (ну и другие чисто материальные вопросы). И это как бы всё. Других тем как-то не вспоминается. По крайней мере, сходу. Цены на газ, экспорт непонятной по качеству и количеству «молочки», тракторов и прочего. И даже транзит иностранцев через РБ в Россию — всё это очень важно. Всё остальное важно гораздо менее. То есть деньги белорусы считают очень старательно, и даже те копейки, которые получаются от транзита частных лиц в Россию, им весьма и весьма интересны.







Но всё остальное им интересно куда как менее. То есть как раз материальные вопросы занимают 99% поля дискуссии. Вам, простите, это ничего не напоминает? Аналогий никаких не всплывает в голове? То есть по факту вопрос даже не в том, какая у нас цена на газ и сколько «молочки» ввозится в Россию. Это уже как раз неинтересно абсолютно. Интересно другое: политический выбор Беларусью тоже сделан очень и очень давно, и отнюдь не в нашу пользу.



И вот чтобы скрыть этот крайне неприятный и исключительно разочаровывающий факт, разворачивается громкая истерика вокруг «экономических вопросов». Якобы именно тут всё решается и именно тут делается некий выбор. Видимо, завозя в Россию каждую партию «санкционки», Беларусь одновременно делает стратегический цивилизационный выбор, и так каждый раз с каждой новой фурой контрабанды.



На самом деле никакого выбора уже нет, страна полным ходом идёт по еврошляху. Именно поэтому обсуждать какие-то чисто политические вопросы невозможно абсолютно, как ранее с Украиной. То есть любая попытка обсуждать с белорусами любые политические вопросы немедленно приводит к серии скандалов. Именно поэтому белорусы очень любят сводить переговоры к чисто экономической тематике, дескать, а если у нас одно Союзное государство, то почему цены на газ разные?



То есть вот эту самую тему они готовы обсасывать бесконечно, при этом любой отказ в немедленном удовлетворении всех «хотелок» воспринимается как страшнейшее зло и вызывает мощную истерику и громкие угрозы уйти на Запад. Политические же вопросы невозможно обсуждать в принципе, потому что ну очень уж у нас разная внутренняя и внешняя политика. И тут начинается: Беларусь — независимое государство, с независимой внешней политикой, Беларусь должна следовать прежде всего своим интересам, а не интересам союзника… ну и так далее.



Ну, или активно (под лупой) начинают рассматриваться недостатки и провалы России, начинает демонстрироваться очень критичный подход к российскому руководству и тому подобное… Заметьте, что перевести тематику именно в политическую плоскость и получить хоть один честный ответ от белорусов не просто сложно, а неимоверно сложно. Примерно такая же холера имела место (и продолжает иметь место) с так называемыми «пророссийскими украинцами». Там тоже, чтобы прорваться через мощнейшую завесу лжи и лицемерия, надо приложить поистине титанические усилия. Но вот открывающиеся после этого «виды» способны шокировать очень многих. Женщина для дипломатической ширмы: крутые горки Шуры Коллонтай



Правды нет в словах

Вот этот интересный (по-настоящему интересный!) момент был подмечен некоторыми неглупыми наблюдателями как раз при общении с братскими украинцами — люди сочиняют настолько профессионально, настолько на автомате, что для того, чтобы хоть что-то понять в их истинном политическом облике, надо задавать не просто вопрос, а цепочку связанных вопросов, и требовать (именно требовать, а не просить!) отвечать именно на эти заданные вопросы, а не на переформулированные, и вот тогда выясняются поистине шокирующие подробности.



Один из главных мифов — миф об экономическом сотрудничестве как основе политического альянса. И на Украине, и в РБ. Суть этого мифа заключается как раз в том, что Россия «мало предлагала», а вот если бы она предлагала больше… то выбор мог бы быть сделан в её пользу. Красивая сказка. На самом деле безальтернативный выбор в пользу Запада был сделан и там, и там достаточно давно. И в ответ на абсолютно любое предложение России можно было бы заявить, что этого мало.



Вы понимаете, что абсолютно любую сумму выгоды можно назвать «недостаточной» — это своего рода путь, конца не имеющий. И каждый раз ты будешь прав, ведь десять миллиардов больше, чем пять, а тридцать — больше, чем десять, и так до бесконечности. И ведь никто на той же Украине сегодня не заявляет, что Запад «мало помогает», нет, как раз все очень довольны. Это разводка, господа.



То есть политические вопросы не обсуждаем, постоянно ведём экономическую дискуссию и постоянно заявляем о недостаточности помощи со стороны России. Вот тут ещё Медведев заявлял о том, что Белоруссия должна ценить ту помощь, которую ей оказывает Россия. А в чём проблема? А проблема как раз в том, что рядовые и не очень белорусы сравнивают получаемую российскую помощь не с нулём (что было бы логично для суверенного государства), а со своими «хотелками». А относительно этих «хотелок» — да, российская помощь весьма незначительна. Что сумели сделать после 91-го и на Украине, и в Белоруссии, так это «отрастить хотелки» просто-таки до неземных масштабов.



Потому и никакой благодарности в ответ мы не наблюдаем. Люди по умолчанию исходят из того, что Россия просто-таки обязана решать все их материальные проблемы незамедлительно, а если этого не происходит, в её адрес немедленно раздаются крики, угрозы и оскорбления. Как это ни странно, в РБ в этом отношении всё даже гораздо хуже, чем на Украине. Ситуация по линии Москва – Минск достигла просто запредельного уровня маразма. В последние десять лет вполне себе чётко оформилась антироссийская и прозападная линия внешней политики Белоруссии. И нет там уже никаких сомнений и колебаний.



А выбор давно сделан

Выбор как бы действительно делался, но уже достаточно давно. Совсем не вчера. И он был сделан не в нашу пользу. Именно поэтому официальный Минск ничего не признал и признавать не собирается. А дальше работает «белорусская честность»: то есть делаются намёки и экивоки, что вот если такой-то или такой-то материальный вопрос будет решён в пользу белорусов, то тогда…



Простите, геополитический выбор — это не совсем выбор десерта. То есть он делается всерьёз,один раз и очень надолго. И все дальнейшие решения проистекают как раз из этого самого выбора. РБ (её элиты) такой окончательный выбор сделала ещё в далёком 2008-м году. И не признавала потом ни Абхазии, ни Ю. Осетии, ни Крыма. И базы ВКС не размещала и размещать не собиралась. Украина такой выбор сделала в 2004-м (даты примерны, возможно, всё решилось гораздо раньше). После чего предоставление любых контрактов и преференций со стороны России уже ничего не меняло.



В конце 2013-го Украина запросила 15 миллиардов «кредитов». Запад отказал в грубой форме (мы не торгуем демократией!), а Россия кредит предоставила… после чего Украина предсказуемо поскакала на Запад! А вот если бы у него был короткоствол… То есть как раз в рамках того узкого фарватера, который ей предоставлял западный выбор, Украина мучительно пыталась что-то там получить у России. Отсюда и проистекали все проблемы. Свободы рук в политических вопросах у украинских переговорщиков не было. Отсюда все эти прыжки и ужимки. Отдых на асфальте: планета теряет песчаные пляжи



И никакого выбора поздней осенью 2013-го Украина уже не делала. Забудьте. Господин Янукович (такой весь пророссийский!) ездил в Сочи к господину Путину с большой личной просьбой о деньгах… просто о деньгах. При этом ни на какие политические уступки он пойти уже не мог принципиально.



Примерно туда же бежал от восставших «тунеядцев» пан Лукашенко уже в феврале 2017-го (февраль 17-го года!). Примерно туда же он мотался в этом году «просто за деньгами», просто деньги, без всяких условий. Все годы после «непризнания», то есть после 2008-го, переговоры по линии Москва — Минск идут «всё более непросто». «Секрет» элементарен — по крайней мере, в Кремле поняли, что РБ уже не с нами, и полностью пересмотрели политику.



С Украиной то же самое безобразие началась после 2004 года. То есть Украина в лице своих элит окончательно выбрала Запад (Майдан-1 — это своего рода мегареферендум), а Россия в ответ начала прикручивать краник экономической помощи. Могу, конечно, ошибаться, но в 2004-м предлагали газ чуть ли не за 40 долларов за тысячу кубов. Показалось «мало». После Майдана-1 цены поползли вверх и доползли далеко за 300 долларов за ту же тысячу кубов. Даже до 400 долларов. Как-то так.



Но никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины это не оказало. Вот тут-то нам и врут про выбор! Выбор был уже сделан. Украинцы могли плеваться и материться, но никакой богатовекторности продемонстрировать не могли. Потому что не было её изначально. Был миф о ней. И были бесконечные переговоры о газе. То есть как раз «начать тырить газ из трубы» они могли, а пойти на какие-то серьёзные политические уступки — нет.



С Лукашенко — та же самая история. Те же бесконечные газовые переговоры. Причина их бесконечности проста: белорусам нужны низкие цены, а пойти на встречные политические уступки они не могут никак. Они уже не свободны в этом плане. Крайний случай — история с базой ВКС. По сути — мелочь, так, пустяк. Ничего это в стратегическом плане не значит и ничего не меняет. Чисто локальное событие. Но, вернувшись в Минск, Лукашенко немедленно дезавуировал все договорённости по данному вопросу.



Миф о богатовекторности

Ну подумайте сами: по большому счёту — есть эта база, нет её, в жизни РБ ничего не меняется, как и в жизни РФ. Так, мелкая уступка. Но даже вот на такой, мелкий тактический шаг Лукашенко оказался категорически неспособен. Диктатор, говорите? Богатовекторность? Согласитесь, что даже признание Цхинвала & Сухума не меняло абсолютно ничего в белорусской политике (при условии, что она реально богатовекторная). Тут уступили Европе, тут России… Дело-то житейское. То есть вот это, по сути дела, мелкое решение практически полностью снимало громадный пласт проблем в российско-белорусских отношениях. Но одновременно само по себе никакого союзничества не означало ни разу. Это очень опасная иллюзия.



То есть три мелких, по сути локальных решения (Крым, база и Осетия) практически полностью расчищали все заторы на пути газовых переговоров и других экономических переговоров. Но этот шаг сделан так и не был. Это точно богатовекторность? Вы уверены? То есть на самом деле мифическая богатовекторность практически полностью исключает союзничество. Невозможно совмещать эти две вещи. Но самое-то смешное, что даже богатовекторности никакой не наблюдалось последние 10 лет в отношениях РБ с РФ.



На все прозападные шаги Белоруссии нам даются объяснения в плане: мы должны прорабатывать альтернативу (вы вот у нас молочку не берёте…). На предложение обозначить некие пророссийские шаги следует гробовая тишина в холодильнике. Ну, или рассуждения в плане: да мы вообще по жизни классные ребята… То есть сегодня обсуждение некоего объединения РФ с РБ — это как раз полная и абсолютная политическая фантастика. Потому как в последнее десятилетие даже предыдущей ступеньки — союзничества — как-то не наблюдалось от слова «совсем». И даже ещё более низкой ступеньки — богатовекторности как таковой — не было. Увы. "Президента просто вышвырнули". Как закончились "цветные революции"



Поэтому даже ставить сегодня вопрос об объединении полностью абсурдно и несвоевременно. Именно поэтому наши белорусские оппоненты, легко проскакивая предыдущие ступеньки, начинают что-то там «втирать» про объединение. Которое, понятно, будет иметь место, обязательно будет, но не сейчас, а лет так через… много. Не нужно тут торопиться!



Никто, простите, не начинает строительство дома с крыши, не принято это. То есть когда ещё не вырыт котлован, укладывать черепицу у вас не получится однозначно. Невозможно это. То есть имеет место такой красивый логический трюк: дескать, что мы всё талдычим о каких-то мелких разногласиях? О какой-то мелкой политике? У нас же объединение (!) впереди, но к нему надо основательно подготовиться. А пока можно начинать кричать «ура» и бросать в воздух чепчики.



То есть проблема белорусов как раз в этом: им надо предлагать россиянам хоть что-то интересное, а предлагать нечего абсолютно. И в политике, и в идеологии взят чёткий курс «от России». И при получении очередного «кредита» невольно возникает некое напряжение. И вот тут в бой идёт палочка-выручалочка: интеграция! Люди начинают оживлённо болтать о некоей будущей «интеграции» и о её условиях.



Ну а так как все понимают, что интеграция — дело серьёзное, то отложить её можно на далёкое-далёкое будущее и основательно к этому готовиться и всё обсудить. Таким образом используется ставшая классической политтехнология: «или шах, или ишак». То есть люди ещё лет 20 готовы «интегрироваться».



Ещё раз: всё-таки хотелось бы увидеть ту самую «многовекторность» в действии, но, видимо, уже не судьба — как с Украиной, так и с Белоруссией. Обсуждать же откровенно искусственную пропагандистскую конструкцию смешно и нелепо.



Случается иногда так, что о некоем явлении все говорят, но в природе оно отсутствует или изучено мало (йети, НЛО, попаданцы). Примерно то же можно заметить про широко известную «богатовекторность». Обсуждают её буквально все, и в политический лексикон она вошла очень плотно, однако… однако если прямо и конкретно говорить про страну Украину и её внешнюю и внутреннюю политику до второго майдана, то её по факту как бы и не было.Тут просто надо начать с самого определения, что такое богатовекторность. Так вот по крайней мере в России, все почему-то исходили из того, что это означаетбалансирование между Востоком и Западом. Возможно, я не прав. В Википедии подобной статьи не обнаружил (возможно, стоит создать?). Таким образом богатовекторность подавалась и в украинской прессе. Было, было.Так вот именнобалансирования Киева между Россией и Западом я как-то не заметил. Не заметил — и всё тут. Если кто заметил — пожалуйста расскажите.Что же имело место с точки зрения автора? Да элементарно: полная и исключительная политическая и ценностная ориентация на Запад. Именно так — и никак иначе. Украинские элиты, украинские журналисты и политологи смотрели только на Запад (безусловно, личное мнение автора). Ну, не заметно было никаких сомнений, колебаний и дискуссий.Да, экономически страна очень сильно зависела от России, носерьёзного политического значения не имело. Не звучало это всерьёз на украинской политической сцене. Необходимость сохранения торговли с Россией. Единственное, что вызывало серьёзный интерес, — это газ и все вопросы, связанные с его закупками и транзитом.Всё, больше ничего. Какая-то странная у них была богатовекторность, не находите? У нас (именно у нас!) при этом постоянно вспоминали о культуре, языке, истории, религии, экономике и делали вывод, что нам без друг друга никуда. На Украине так не рассуждали никогда. Волевым, решительным движением руки ониотодвигали в сторону. Абсолютно всё. Уже тогда. И религию, и историю, и культуру. И даже экономику.А вот газ, к сожалению, для них, был критичен. И вот толькоони соглашались о чём-то разговаривать с Россией. Только поэтому. И то сквозь зубы. А у нас немедленно разномастные «аналитики» бросались рисовать пафосные «фигвамы дружбы».А потом нас послали полностью и окончательно. Это я для тех, кто так и не понял, перевожу. Украина (в лице своей элиты) полностью и окончательно выбрала Запад. Уже демонстративно и отбросив все «фиговые листочки».То есть на самом деле «балансирование» место имело — попытка кормиться за счёт России, при этом политически ориентироваться на Запад. Оно как бы да, но оно как бы не совсем похоже на ту самую богатовекторность, которую нам так долго продвигали. Это похоже на что-то совсем иное. То есть если бы Запад согласился кормить и финансировать Украину, то убежали бы они туда гораздо быстрее и гораздо раньше.Колебания лежали не в плоскости «цивилизационного выбора», а в плоскости решения проблемы евроинтеграции за счёт России. Понятно, что всё это сегодня звучит достаточно банально, но у нас упорно продолжают обсуждать какие-то альтернативы. Даже продолжают на ЦТ приглашать неких «пророссийских украинцев», непонятно с какой целью. Сегодня ситуация с Украиной более чем очевидна.Но люди с упорством, достойным лучшего применения, продолжают анализировать непонятно что. Пора понять, что «выбор» был сделан давно-давно и не в нашу пользу. Что тут ещё обсуждать? Разве что газ. И, кстати, после фактического разрыва«переговоры по газу» продолжаются. «Несмотря ни на что, продаётся пломбир». То есть даже после того, как Россия стала «страной-агрессором», переговоры по газу продолжаются в режиме нон-стоп.А почему? Да потому, что именно это и было для Украины критично с самого начала. На всё остальное им было по факту наплевать. Бурный поток смыл всю муть, и на сите золотоискателя засияло золото истинных ценностей. А это отнюдь не общая история и общая культура. И сегодня украинцы реально готовы обсуждать тот самый газ, что и 15 лет назад, но ничего больше.Самым парадоксальным образом в братской Беларуси ситуация полностью аналогична. Основной темой для межправительственных дискуссий служит цена на газ (ну и другие чисто материальные вопросы). И это как бы всё. Других тем как-то не вспоминается. По крайней мере, сходу. Цены на газ, экспорт непонятной по качеству и количеству «молочки», тракторов и прочего. И даже транзит иностранцев через РБ в Россию — всё это очень важно. Всё остальное важно гораздо менее. То есть деньги белорусы считают очень старательно, и даже те копейки, которые получаются от транзита частных лиц в Россию, им весьма и весьма интересны.Но всё остальное им интересно куда как менее. То есть как раз материальные вопросы занимают 99% поля дискуссии. Вам, простите, это ничего не напоминает? Аналогий никаких не всплывает в голове? То есть по факту вопрос даже не в том, какая у нас цена на газ и сколько «молочки» ввозится в Россию. Это уже как раз неинтересно абсолютно. Интересно другое: политический выбор Беларусью тоже сделан очень и очень давно, и отнюдь не в нашу пользу.И вот чтобы скрыть этот крайне неприятный и исключительно разочаровывающий факт, разворачивается громкая истерика вокруг «экономических вопросов». Якобы именно тут всё решается и именно тут делается некий выбор. Видимо, завозя в Россию каждую партию «санкционки», Беларусь одновременно делает стратегический цивилизационный выбор, и так каждый раз с каждой новой фурой контрабанды.На самом деле никакого выбора уже нет, страна полным ходом идёт по еврошляху. Именно поэтому обсуждать какие-то чисто политические вопросы невозможно абсолютно, как ранее с Украиной. То естьпопытка обсуждать с белорусамиполитические вопросы немедленно приводит к серии скандалов. Именно поэтому белорусы очень любят сводить переговоры к чисто экономической тематике, дескать, а если у нас одно Союзное государство, то почему цены на газ разные?То есть вот эту самую тему они готовы обсасывать бесконечно, при этом любой отказ в немедленном удовлетворении всех «хотелок» воспринимается как страшнейшее зло и вызывает мощную истерику и громкие угрозы уйти на Запад. Политические же вопросы невозможно обсуждать в принципе, потому что ну очень уж у нас разная внутренняя и внешняя политика. И тут начинается: Беларусь — независимое государство, с независимой внешней политикой, Беларусь должна следовать прежде всего своим интересам, а не интересам союзника… ну и так далее.Ну, или активно (под лупой) начинают рассматриваться недостатки и провалы России, начинает демонстрироваться очень критичный подход к российскому руководству и тому подобное… Заметьте, что перевести тематику именно в политическую плоскость и получитьот белорусов не просто сложно, а неимоверно сложно. Примерно такая же холера имела место (и продолжает иметь место) с так называемыми «пророссийскими украинцами». Там тоже, чтобы прорваться через мощнейшую завесу лжи и лицемерия, надо приложить поистине титанические усилия. Но вот открывающиеся после этого «виды» способны шокировать очень многих.Вот этот интересный (по-настоящему интересный!) момент был подмечен некоторыми неглупыми наблюдателями как раз при общении с братскими украинцами — люди сочиняют настолько профессионально, настолько на автомате, что для того, чтобы хоть что-то понять в их истинном политическом облике, надо задавать не просто вопрос, а, и требовать (именно требовать, а не просить!) отвечать именно на эти заданные вопросы, а не на переформулированные, и вотвыясняются поистине шокирующие подробности.Один из главных мифов — миф об экономическом сотрудничестве как основе политического альянса. И на Украине, и в РБ. Суть этого мифа заключается как раз в том, что Россия «мало предлагала», а вот если бы она предлагала больше… то выбор мог бы быть сделан в её пользу. Красивая сказка. На самом деле безальтернативный выбор в пользу Запада был сделан и там, и там достаточно давно. И в ответ на абсолютнопредложение России можно было бы заявить, что этого мало.Вы понимаете, что абсолютно любую сумму выгоды можно назвать «недостаточной» — это своего рода путь, конца не имеющий. И каждый раз ты будешь прав, ведь десять миллиардов больше, чем пять, а тридцать — больше, чем десять, и так до бесконечности. И ведь никто на той же Украине сегодня не заявляет, что Запад «мало помогает», нет, как раз все очень довольны. Это разводка, господа.То есть политические вопросы не обсуждаем, постоянно ведём экономическую дискуссию и постоянно заявляем о недостаточности помощи со стороны России. Вот тут ещё Медведев заявлял о том, что Белоруссия должна ценить ту помощь, которую ей оказывает Россия. А в чём проблема? А проблема как раз в том, что рядовые и не очень белорусы сравнивают получаемую российскую помощь не с нулём (что было бы логично для суверенного государства), а со своими «хотелками». А относительно этих «хотелок» — да, российская помощь весьма незначительна. Что сумели сделать после 91-го и на Украине, и в Белоруссии, так это «отрастить хотелки» просто-таки до неземных масштабов.Потому и никакой благодарности в ответ мы не наблюдаем. Люди по умолчанию исходят из того, что Россия просто-такирешатьих материальные проблемы незамедлительно, а если этого не происходит, в её адрес немедленно раздаются крики, угрозы и оскорбления. Как это ни странно, в РБ в этом отношении всё даже гораздо хуже, чем на Украине. Ситуация по линии Москва – Минск достигла просто запредельного уровня маразма. В последние десять лет вполне себе чётко оформилась антироссийская и прозападная линия внешней политики Белоруссии. И нет там уже никаких сомнений и колебаний.Выбор как бы действительно, но уже достаточно давно. Совсем не вчера. И он был сделан не в нашу пользу. Именно поэтому официальный Минск ничего не признал и признавать не собирается. А дальше работает «белорусская честность»: то есть делаются намёки и экивоки, что вот если такой-то или такой-то материальный вопрос будет решён в пользу белорусов, то тогда…Простите, геополитический выбор — это не совсем выбор десерта. То есть он делается всерьёз,и очень надолго. И все дальнейшие решения проистекают как раз из этого самого выбора. РБ (её элиты) такой окончательный выбор сделала ещё в далёком 2008-м году. И не признавала потом ни Абхазии, ни Ю. Осетии, ни Крыма. И базы ВКС не размещала и размещать не собиралась. Украина такой выбор сделала в 2004-м (даты примерны, возможно, всё решилось гораздо раньше). После чего предоставлениеконтрактов и преференций со стороны России уже ничего не меняло.В конце 2013-го Украина запросила 15 миллиардов «кредитов». Запад отказал в грубой форме (мы не торгуем демократией!), а Россия кредит предоставила… после чего Украина предсказуемо поскакала на Запад! А вот если бы у него был короткоствол… То есть как раз в рамках того узкого фарватера, который ей предоставлял западный выбор, Украина мучительно пыталась что-то там получить у России. Отсюда и проистекали все проблемы. Свободы рук в политических вопросах у украинских переговорщиков не было. Отсюда все эти прыжки и ужимки.И никакого выбора поздней осенью 2013-го Украина уже не делала. Забудьте. Господин Янукович (такой весь пророссийский!) ездил в Сочи к господину Путину с большой личной просьбой о деньгах… просто о деньгах. При этомполитические уступки он пойти уже не мог принципиально.Примерно туда же бежал от восставших «тунеядцев» пан Лукашенко уже в феврале 2017-го (февраль 17-го года!). Примерно туда же он мотался в этом году «просто за деньгами», просто деньги, без всяких условий. Все годы после «непризнания», то есть после 2008-го, переговоры по линии Москва — Минск идут «всё более непросто». «Секрет» элементарен — по крайней мере, в Кремле поняли, что РБ уже не с нами, и полностью пересмотрели политику.С Украиной то же самое безобразие началась после 2004 года. То есть Украина в лице своих элит окончательно выбрала Запад (Майдан-1 — это своего рода мегареферендум), а Россия в ответ начала прикручивать краник экономической помощи. Могу, конечно, ошибаться, но в 2004-м предлагали газ чуть ли не за 40 долларов за тысячу кубов. Показалось «мало». После Майдана-1 цены поползли вверх и доползли далеко за 300 долларов за ту же тысячу кубов. Даже до 400 долларов. Как-то так.Новлияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины это не оказало. Вот тут-то нам и врут про выбор! Выбор был уже сделан. Украинцы могли плеваться и материться, но никакой богатовекторности продемонстрировать не могли. Потому что не было её изначально. Был миф о ней. И были бесконечные переговоры о газе. То есть как раз «начать тырить газ из трубы» они могли, а пойти на какие-то серьёзные политические уступки — нет.С Лукашенко — та же самая история. Те же бесконечные газовые переговоры. Причина их бесконечности проста: белорусам нужны низкие цены, а пойти на встречные политические уступки они не могут никак. Они уже не свободны в этом плане. Крайний случай — история с базой ВКС. По сути — мелочь, так, пустяк. Ничего это в стратегическом плане не значит и ничего не меняет. Чисто локальное событие. Но, вернувшись в Минск, Лукашенко немедленно дезавуировал все договорённости по данному вопросу.Ну подумайте сами: по большому счёту — есть эта база, нет её, в жизни РБ ничего не меняется, как и в жизни РФ. Так, мелкая уступка. Но даже вот на такой, мелкий тактический шаг Лукашенко оказался категорически неспособен. Диктатор, говорите? Богатовекторность? Согласитесь, что даже признание Цхинвала & Сухума не менялов белорусской политике (при условии, что она реально богатовекторная). Тут уступили Европе, тут России… Дело-то житейское. То есть вот это, по сути дела, мелкое решение практически полностью снимало громадный пласт проблем в российско-белорусских отношениях. Но одновременноЭто очень опасная иллюзия.То есть три мелких, по сути локальных решения (Крым, база и Осетия)расчищали все заторы на пути газовых переговоров и других экономических переговоров. Но этот шаг сделан так и не был. Это точно богатовекторность? Вы уверены? То есть на самом деле мифическая богатовекторность практически полностью исключает союзничество. Невозможно совмещать эти две вещи. Но самое-то смешное, что даже богатовекторности никакой не наблюдалось последние 10 лет в отношениях РБ с РФ.На все прозападные шаги Белоруссии нам даются объяснения в плане: мы должны прорабатывать альтернативу (вы вот у нас молочку не берёте…). На предложение обозначить некие пророссийские шаги следует гробовая тишина в холодильнике. Ну, или рассуждения в плане: да мы вообще по жизни классные ребята… То есть сегодня обсуждение некоего объединения РФ с РБ — это как раз полная и абсолютная политическая фантастика. Потому как в последнее десятилетие даже предыдущей ступеньки — союзничества — как-то не наблюдалось от слова «совсем». И даже ещё более низкой ступеньки — богатовекторности как таковой — не было. Увы.Поэтому даже ставить сегодня вопрос об объединении полностью абсурдно и несвоевременно. Именно поэтому наши белорусские оппоненты, легко проскакивая предыдущие ступеньки, начинают что-то там «втирать» про объединение. Которое, понятно, будет иметь место, обязательно будет, но не сейчас, а лет так через… много. Не нужно тут торопиться!Никто, простите, не начинает строительство дома с крыши, не принято это. То есть когда ещё не вырыт котлован, укладывать черепицу у вас не получится однозначно. Невозможно это. То есть имеет место такой красивый логический трюк: дескать, что мы всё талдычим о каких-то мелких разногласиях? О какой-то мелкой политике? У нас же объединение (!) впереди, но к нему надо основательно подготовиться. А пока можно начинать кричать «ура» и бросать в воздух чепчики.То есть проблема белорусов как раз в этом: им надо предлагать россиянам хоть что-то интересное, а предлагать нечего абсолютно. И в политике, и в идеологии взят чёткий курс «от России». И при получении очередного «кредита» невольно возникает некое напряжение. И вот тут в бой идёт палочка-выручалочка: интеграция! Люди начинают оживлённо болтать о некоей будущей «интеграции» и о её условиях.Ну а так как все понимают, что интеграция — дело серьёзное, то отложить её можно на далёкое-далёкое будущее и основательно к этому готовиться и всё обсудить. Таким образом используется ставшая классической политтехнология: «или шах, или ишак». То есть люди ещё лет 20 готовы «интегрироваться».Ещё раз: всё-таки хотелось бы увидеть ту самую «многовекторность» в действии, но, видимо, уже не судьба — как с Украиной, так и с Белоруссией. Обсуждать же откровенно искусственную пропагандистскую конструкцию смешно и нелепо. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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