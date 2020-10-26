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Дайте ещё недельку: План свержения Лукашенко сорвался
26 октября 2020, 10:10 • 336 • Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ставила ультиматум своему бывшему сопернику, президенту Александру Лукашенко. Она грозилась, что если "батька" не уйдёт добровольно в отставку, то 26 ноября начнётся "национальная забастовка". Похоже, план свержения всё же сорвался - политолог Дмитрий Болкунец считает, что нужна ещё неделька.
"Народный ультиматум", который Лукашенко поставила Тихановская, истекает в полночь 26 ноября. Однако эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец считает, что свержение президента Белоруссии может произойти не раньше 6 ноября, и он объяснил почему.
Так, по словам собеседника URA.ru, именно 6 ноября истекают полномочия Александра Лукашенко на его пятом сроке. Поскольку Запад не признал переизбрание президента, то его полномочия должны перейти к премьер-министру Роману Головченко, который может быть назначен исполняющим обязанности главы государства, считает Болкунец.
"Запад не признаёт Лукашенко президентом, они должны признать исполняющим обязанности президента Белоруссии Головченко и направить ему 6 ноября телеграмму приветствия", - заявил эксперт.
Он напомнил, что в истории Белоруссии уже был такой эпизод - с 1999 по 2001 год Запад признал главой государства последнего председателя Верховного Совета Семёна Шарецкого, но сразу после этого ему пришлось покинуть республику и он в неё так и не вернулся.
В случае повторения этого сценария, считает политолог, есть шансы, что Белоруссия поддержит Запад и признает Головченко новым легитимным главой государства. В таком случае Лукашенко грозит арест или бегство из страны, считает Болкунец.
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