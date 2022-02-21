Дайте денег просто так. Зеленский недоволен, что Запад требует от Украины реформ и отчётов

Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене на конференции по безопасности на фоне всё более грозных предупреждений о скором вторжении российских войск, упрекнул Запад в том, что он помогает его стране неправильно. Требует каких-то реформ и отчётности. То есть обставляет военную и финансовую помощь обременительными условиями. При этом не даёт чёткой перспективы интеграции в ЕС и НАТО.Зеленский заявил, что вместо нагнетания паники о вторжении дали бы лучше денег. Мол, нельзя требовать у воюющей страны выполнять реформы, под которые выдаются кредиты МВФ.«Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ?», — заявил украинский президент.О чём это говорит? Судя по всему, сейчас Банковая активно выбивает на Западе компенсации за финансовые потери по поводу вторжения. Но скучные западные партнёры выдвигают условия, которые выполнять вовсе не хочется.Логика Зеленского либо смешна, либо наивна. Ни одна страна в мире не даёт другой «безусловных» денег. Но тема становится популярна. Незадолго до заявлений Зеленского о то, что Украине надо простить долги заявила Юлия Тимошенко.«Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов. Это означает, что если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 миллиарда долларов долгов», — заявила Юлия Тимошенко.Впрочем, все эти заявления пока не находят понимания у американцев и еврочиновников.