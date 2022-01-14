Дайте членство немедленно! Киев потребовал решения от НАТО уже в этом году

Киев потребовал, чтобы НАТО приняло решение по членству страны уже в этом году. Офис президента Украины потерял терпение: дайте нам членство немедленно!

Украина рассчитывает на то, что Североатлантический альянс определится со сроками по предоставлению членства и озвучит их на саммите НАТО, которое состоится этим летом в Мадриде. Об этом в пятницу заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина готова стать членом НАТО и ждёт соответствующего решения от альянса.

В течение определённого периода Украина показала свою принципиальность, что мы абсолютно готовы быть членом НАТО, - отметил Ермак.

Кроме того, Киев требует, чтобы ему предоставили гарантию, что Россия сохранит транзит газа через территорию Украины. Он ожидает, что эти гарантии будут оговорены во время консультаций России, Украины, Германии и США.

Отметим, что в январе состоялись переговоры между Россией, США и НАТО по вопросам безопасности. Москва потребовала, чтобы НАТО отвело свои силы и взяло на себя обязательство по нераспространению на восток. Запад на эти условия не соглашается, утверждая, что НАТО будет продолжать придерживаться политики "открытых дверей".

Примечательно, что НАТО постоянно говорит о том, что Украина имеет право стать членом альянса, однако за последние восемь лет Киев не получил даже Плана по членству в НАТО.