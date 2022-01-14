Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве ...
Россия организовала Украине хлебный голодомор
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё погов...
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности...
Главная / Политика

Дайте членство немедленно! Киев потребовал решения от НАТО уже в этом году

14 января 2022, 19:55  •  208 • Политика
Киев потребовал, чтобы НАТО приняло решение по членству страны уже в этом году. Офис президента Украины потерял терпение: дайте нам членство немедленно!
Украина рассчитывает на то, что Североатлантический альянс определится со сроками по предоставлению членства и озвучит их на саммите НАТО, которое состоится этим летом в Мадриде. Об этом в пятницу заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он в очередной раз подчеркнул, что Украина готова стать членом НАТО и ждёт соответствующего решения от альянса.
В течение определённого периода Украина показала свою принципиальность, что мы абсолютно готовы быть членом НАТО, - отметил Ермак.
Кроме того, Киев требует, чтобы ему предоставили гарантию, что Россия сохранит транзит газа через территорию Украины. Он ожидает, что эти гарантии будут оговорены во время консультаций России, Украины, Германии и США.
Отметим, что в январе состоялись переговоры между Россией, США и НАТО по вопросам безопасности. Москва потребовала, чтобы НАТО отвело свои силы и взяло на себя обязательство по нераспространению на восток. Запад на эти условия не соглашается, утверждая, что НАТО будет продолжать придерживаться политики "открытых дверей".
Примечательно, что НАТО постоянно говорит о том, что Украина имеет право стать членом альянса, однако за последние восемь лет Киев не получил даже Плана по членству в НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



208
Источник
Похожие новости
14 января 2022, 01:15
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
14 января 2022, 04:45
Выбор за Россией: Псаки растерялась от вопроса об Украине, но про угрозы не забыла
14 января 2022, 03:00
Советник Байдена выдал двусмысленное заявление по России: "В случае вторжения на Украину…"
14 января 2022, 08:50
Экс-советник Кеннеди назвал одного из самых умных политиков в мире
14 января 2022, 12:20
"Запад зарвался". 10 "нет" Сергея Лаврова специально для США и НАТО
14 января 2022, 01:15
Украина осталась без топлива: Всему виной сбой в электронной системе
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 января 2022, 01:15
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
14 января 2022, 04:45
Выбор за Россией: Псаки растерялась от вопроса об Украине, но про угрозы не забыла
14 января 2022, 03:00
Советник Байдена выдал двусмысленное заявление по России: "В случае вторжения на...
14 января 2022, 08:50
Экс-советник Кеннеди назвал одного из самых умных политиков в мире
14 января 2022, 12:20
"Запад зарвался". 10 "нет" Сергея Лаврова специально для США и НА...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2022, 13:50
Речь Лукашенко поразила эксперта: "Перечеркнул всё"
12 января 2022, 08:25
Россия организовала Украине хлебный голодомор
10 января 2022, 19:05
США выдвинули неприемлемые условия – МИД России
09 января 2022, 09:15
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
10 января 2022, 00:25
Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков
10 января 2022, 06:15
Освободить и Донбасс, и Одессу: Маргарита Симоньян задала главный вопрос
10 января 2022, 15:35
Власти Германии ответили на дерзкое требование украинского посла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.