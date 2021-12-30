Даёшь "оптацию"! В Донбассе нашли интересный способ получения гражданства России

В законопроекте Путина о гражданстве нашли интересное основание для его получения - выбор гражданина при изменении границы (оптации). "Даёшь "оптацию"!" - призывают жители Донбасса.

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение законопроект о гражданстве. В Донбассе обратили внимание на пункт, в котором говорится об основаниях для получения гражданства России.

Всего в нём указано пять различных оснований для получения русского гражданства. Однако наибольшее внимание привлекло основание, идущее под номером четыре - "в результате выбора гражданства Российской Федерации при изменении Государственной границы Российской Федерации".

Даёшь "оптацию"!

- комментируют в донецких чатах.

Напомним, что ранее президент России ввёл упрощённую процедуру получения русского гражданства для жителей Донбасса. Как объяснил сам Путин, данная мера принята в гуманитарных целях, так как власти Украины игнорируют бедственное положение жителей региона.