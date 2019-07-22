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Дайджест СМИ: Зеленский усиливает власть, Иран уличил США во лжи
22 июля 2019, 10:09 • 21 • В мире
Зарубежные СМИ 22 июля пишут об успехе партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную раду. Иран опубликовал видео, уличающее США во лжи по поводу сбитого беспилотника. Вице-президент США Майк Пенс рассказал о больших лунных амбициях США, в Гонконге не стихают массовые протесты.
Автор:
Кучер Егор
Комедиант усиливает власть
Как пишет Wall Street Journal, успех партии Зеленского на выборах закрепляет его успех в критический момент для Украины в отношениях с Россией и Западом.
— пишет газета.
Издание отмечает, что 41-летний Зеленский обеспечил своей партии успех теми же лозунгами о недовольстве «правящим классом», которые «катапультировали его в президентское кресло в апреле».
«Хотя официальных результатов не ожидается в течение нескольких дней, партии Зеленского, скорее всего, не хватит мест для большинства, что сделает необходимым переговоры по коалиции. Возможный партнёр — ещё один политический новичок — партия «Голос» украинского рок-певца Святослава Вакарчука, получившая 6,3% голосов», — отмечает газета.
В любом случае, итоги голосования означают, что Зеленский усиливает свою власть и делает шаг вперёд в формировании правительства. В то же время, новый президент получил широкую поддержку, и теперь ему придётся перейти от слов к делу и претворить в жизнь свои обещания.
В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
«В их числе обещание найти решение конфликта на востоке страны, где поддерживаемые Москвой сепаратисты контролируют территорию, большую, чем штат Коннектикут», — пишет издание, добавляя, что второй задачей будет борьба с коррупцией.
Иран уличил США во лжи
Телеканал Press TV показал видеозапись, распространённую Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и свидетельствующую, что американский десантный корабль Boxer не сбивал иранский беспилотник.
«Корпус стражей исламской революции Ирана обнародовал материал, снятый иранским беспилотником, пролетавшим над Ормузским проливом и наблюдавшим за кораблём ВМС США, опровергая утверждение Вашингтона о том, что американские войска сбили беспилотный самолёт», — сообщает телеканал.
КСИР сообщил, что американские военные корабли полностью контролировались с момента входа в Ормузский пролив, а базы беспилотников не зафиксировали «никаких нетрадиционных и угрожающих действий» со стороны американских войск на корабле Boxer в сопровождении пяти судов.
— сообщает телеканал.
Десантный корабль Boxer. Фото: www.globallookpress.com
Отмечается, что беспилотник вернулся на базу в полной сохранности, поэтому претензии со стороны США являются «нелепыми».
Лунные планы США
Вашингтон продолжает говорить о своих больших комических амбициях. На этот раз о планах США по освоению Луны рассказал телеканалу CBS вице-президент Майк Пенс. По его словам, американцы намерены доставить на Луну космических колонистов, которые построят базу на спутнике Земли.
«Соединённые Штаты «на 100%» привержены отправке астронавтов на Луну в 2024 году и установлению долгосрочного устойчивого присутствия там в качестве трамплина для возможных пилотируемых полётов на Марс, заявил вице-президент Майк Пенс сказал в интервью для программы News Takeout», — сообщает телеканал.
Пенс отметил, что администрация решительно поддерживает дальнейшую разработку пилотируемого корабля в рамках программы SLS (Space Launch System) от корпорации Boeing, а также спускаемой капсулы Orion, которую создаёт Lockheed Martin.
«NASA надеется осуществить первый беспилотный испытательный полёт ракеты SLS и капсулы Orion в 2021 году, позже, чем первоначально планировалось. И хотя Пенс сказал, что администрация Трампа остаётся приверженной разработке гигантской ракеты, он предупредил, что правительство обратится к другим поставщикам, если «традиционные» подрядчики NASA не смогут подготовить корабль в срок», — отмечает CBS.
— сказал вице-президент.
М. Пенс. Фото: www.globallookpress.com
По его словам, американцы «доберутся туда любыми средствами», потому что президент Трамп действительно верит, что «американское лидерство в освоении космоса человеком крайне важно».
Среди других подрядчиков NASA Пенс выделил корпорации SapceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Бэзоса.
«Blue Origin проводит испытания суборбитального космического корабля, который может перевозить колонистов, научные приборы и космических туристов на коротких рейсах в ближний космос. Кроме этого, она разрабатывает более мощные ракеты с большой грузоподъёмностью, которые будут построены на обширном производственном объекте, расположенном недалеко от Космического центра Кеннеди», — сообщает телеканал.
SpaceX уже произвела успешные запуски на МКС, а также разрабатывает пилотируемый космический корабль Crew Dragon для доставки на Луну астронавтов и лабораторного комплекса. SpaceX также строит тяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy и корабль Starship.
Протесты в Гонконге
Как сообщает CNN, в Гонконге прошла «ночь насильственных протестов», которые оказались наиболее ожесточёнными с момента начала демонстраций семь недель назад.
— сообщает телеканал.
Фото: www.globallookpress.com
Прошедшая демонстрация стала уже седьмой по счёту на фоне продолжающегося политического кризиса из-за закона об экстрадиции, который в данный момент уже приостановлен.
«Кадры, размещённые в социальных сетях, показывают, что мародёрствующая банда людей в масках, одетая в белые футболки, нападает на людей, одетых в чёрное, то есть в цвета протеста. Нападение произошло на платформе и в вагоне поезда на станции метро Yuen Long на севере города», — сообщает CNN.
В результате вспышки насилия были госпитализированы 45 человек, один из пострадавших находится в критическом состоянии, пять человек — в тяжёлом состоянии. Как отмечает телеканал, этот инцидент вызвал опасения, что теперь участниками политического кризиса становятся «организованные преступные группировки, которые, как известно, действуют во внешних районах города».
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