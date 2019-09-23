Дайджест СМИ: Зеленский создал проблемы Трампу, в США оценили подлодки «Борей»

Автор:

Кучер Егор

Импичмент из-за Украины

Тему проблем у Дональда Трампа после телефонного разговора с Владимиром Зеленским обсуждают многие мировые СМИ. Поводом для разгорающегося скандала стало утверждение разведки США о том, что американский президент разгласил украинскому лидеру некоторые секретные сведения. Это дало демократам новый повод для поисков способов организовать импичмент Трампу.

Как сообщает Washington Post, Трамп в воскресенье фактически признал, что в беседе с Зеленским говорил о бывшем вице-президенте США и вероятном кандидате от демократов на будущих выборах Джо Байдене. Также якобы он обсуждал деятельность сына Байдена — Хантера.

Президент Трамп, похоже, подтвердил в воскресенье, что он упомянул бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера в телефонном разговоре с лидером Украины. Некоторые высокопоставленные демократы возобновили разговоры об импичменте на слушаниях в связи с тем, что Трамп просил иностранное правительство расследовать деятельность одного из его потенциальных конкурентов в 2020 году,

— пишет издание.

Газета отмечает, что Трамп и его союзники серьёзно усилили давление на Байдена, потребовав расследовать действия бывшего вице-президента и работу его сына на Украине, хотя не было представлено никаких доказательств, что они «действовали ненадлежащим образом».

Однако, по данным источников Washington Post, Трамп в ходе разговора с Зеленским 25 июля убеждал его «откопать» информацию, которая могла бы скомпрометировать Байдена.

Д. Трамп. Фото: Ron Sachs /Globallookpress

Состоявшийся разговор касался в основном коррупции, мы обсуждали всю коррупцию, которая имела место, и тот факт, что мы не хотим, чтобы наши люди, вроде вице-президента Байдена и его сына, были вовлечены в коррупционные схемы на Украине,

— заявил Трамп.

Именно это его высказывание дало демократам повод обвинить президента США в давлении на Зеленского и попытках найти компромат на Байдена. Демократы начали массово обвинять Трампа в превышении конституционных прав президента, что может привести к импичменту. Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси написала открытое письмо, в котором раскритиковала Трампа и его команду, намекнув на импичмент.

Н. Пелоси. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress

Если администрация по-прежнему будет препятствовать тому, чтобы этот разоблачитель (сообщивший детали беседы Трампа и Зеленского. — Прим. Царьграда) раскрыл Конгрессу данные о возможном нарушении конституционных обязанностей президентом, то мы войдём в серьёзный этап беззакония, которое приведёт к новому расследованию (в отношении Трампа. — Прим. Царьграда),

— написала Пелоси.

Саудовская Аравия без нефти

Как пишет Wall Street Journal, после атаки дронов на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии королевству потребуется не один месяц, чтобы полностью восстановить переработку чёрного золота. «Саудовская нефтяная компания (Aramco) ведёт экстренные переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг, предлагая им купить запчасти и оплатить ремонтные работы по повышенной стоимости, так как она пытается как можно скорее оправиться от ракетных ударов по своим крупнейшим нефтеперерабатывающим объектам», — пишет газета со ссылкой на саудовских чиновников и нефтяных подрядчиков.

Они сообщили изданию, что Aramco потребуется «много месяцев», а не 10 недель, в которые компания планировала полностью восстановить производство. Один из саудовских чиновников заявил, что затраты могут исчисляться сотнями миллионов долларов.

Фото: John_Silver / Shutterstock.com

Более того, по словам чиновников, атака на Aramco может перечеркнуть планы публичного размещения акций и нанести сокрушительный удар по финансовому состоянию компании и экономике страны. Между тем в субботу генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер подтвердил, что к концу месяца производство вернётся к докризисному уровню.

Ни одна поставка нашим международным клиентам не была пропущена или отменена в результате атак. Компания намерена вернуться к своей максимальной выходной мощности к концу ноября,

— сказал он.

Иран обвинил США в «позёрстве»

Глав МИД Ирана Джавад Зариф, прибывший в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, резко раскритиковал в интервью CBS намерение США отправить дополнительные военные силы на Ближний Восток.

Зариф отметил: он не уверен в том, что «нам удастся избежать войны», однако «мы не начнём её». Вместе с тем он убеждён, что «тот, кто начнёт войну, не станет тем, кто её закончит». Он также осудил намерение США укрепить свои силы в регионе.

Я думаю, что это позёрство. Думаю, что всё в решении этой проблемы идёт в неправильном направлении,

— сказал Зариф.

Д. Зариф. Фото: MFA Russia/Globallookpress

Как отмечает CNN, глава МИД Ирана не уверен в том, что войны не будет.

Министр иностранных дел Ирана предупредил о «тотальной войне» в случае военных ударов США или Саудовской Аравии по его стране и задал вопрос, готова ли Саудовская Аравия сражаться «до последнего американского солдата»,

— сообщает телеканал.

Почему США боятся подлодок «Борей»

Как пишет National Interest, российские подлодки класса «Борей» способны стать «оружием Судного дня», так как могут атаковать США уже после уничтожения всех других ядерных сил при первом ударе.

«Каждая из шестнадцати ракет "Булава" обычно несёт шесть ядерных боеголовок по 150 килотонн, разделяющихся на части для поражения отдельных целей. Это означает, что один "Борей" может выпустить семьдесят две ядерные боеголовки, что более чем в 10 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму», — пишет издание.

Запуск ракеты «Булава». Фото: Russian Defence Ministry /Globallookpress

National Interest указывает, что долгое время русские субмарины были более шумными, чем западные аналоги, однако эту проблему удалось решить в 1980-х годах, когда были созданы первые подлодки класса «Акула». Затем появился «Борей», который стал эталоном подлодки такого класса. На подлодке «Борей» установлена ядерная установка OKF-650B, которая движется бесшумно даже при максимальной скорости хода в 50 узлов.

«Основная цель ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими) — оставаться незамеченными достаточно долго, чтобы раскрыть всю свою ужасающую огневую мощь. Эта стратегия стала реальностью с появлением ядерных реакторов, позволяющих оставаться под водой несколько месяцев», — пишет издание.

Уточним, что на вооружении головного корабля проекта «Борей» — «Юрий Долгорукий» находится 16 ракет Р-30 «Булава», а также шесть боевых маневрирующих блоков индивидуального наведения мощностью 150 килотонн.