Дайджест СМИ: Запад обвиняет Иран в крушении украинского Boeing, Трамп объяснил убийство Сулеймани

Иранская ракета и украинский Boeing

Как пишут подавляющее большинство зарубежных СМИ, Boeing «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января вблизи Тегерана не из-за технической неисправности одного из двигателей, а вследствие попадания в него иранской ракеты класса «земля–воздух».

Представители США, Канады и Великобритании считают, что украинский коммерческий самолёт, разбившийся вскоре после вылета из Тегерана в среду, в результате чего погибли все 176 человек на борту, был сбит ракетной системой, выпущенной Ираном, возможно, по ошибке,

– пишет Wall Street Journal.

Место крушения Boeing «Международных авиалиний Украины». Фото: Rouzbeh Fouladi / Globallookpress

«У нас есть высокий уровень уверенности в том, что самолёт был сбит Ираном», – приводит издание заявление неназванного представителя США.

Он также заявил, что самолёт, вероятно, был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства (Gauntlet по классификации НАТО. – Прим. Царьграда). Отмечается, что такой же версии придерживаются не только американские чиновники и официальные лица, но и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявили в четверг, что, по их мнению, самолёт был сбит иранской ракетной системой «земля–воздух». «Возможно, это было непреднамеренно», – заявил Трюдо журналистам в Оттаве, говоря о катастрофе, в результате которой погибли по меньшей мере 63 канадца. Он повторил свой призыв к достоверному расследованию причин», – пишет издание.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что самолёт был сбит иранской ракетной системой «земля–воздух». Фото: I-Images / Globallookpress

Wall Street Journal отмечает: американские чиновники уверены, что причиной гибели лайнера стала иранская ракета, так как на месте крушения оказалось очень много обломков, что не характерно для ситуации, когда самолёт падает сам и разрушается лишь при столкновении с землёй.

США и Канада, тем не менее, разошлись в деталях. В Оттаве полагают, что по лайнеру была выпущена одна ракета, тогда как в Вашингтоне уверены в том, что их было две.

«У нас есть сведения из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Данные указывают на то, что самолёт был сбит иранской ракетой «земля–воздух». Эта новость, несомненно, станет ещё одним шоком для семей, которые уже скорбят в связи с этой невероятной трагедией», – приводит слова Трюдо телеканал CBC.

В то же время власти категорически отвергают свою причастность к гибели самолёта и называют соответствующие утверждения «ложью».

«Даже теоретически невозможно, чтобы ракета попала в этот самолёт. Такие слухи полностью лишены логики», – приводит телеканал заявление главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Между тем New York Times накануне опубликовала видео, на котором якобы запечатлён момент попадания иранской ракеты в украинский Boeing.

«В то время как следователи пытаются определить официальную причину происшествия, в видеоролике содержатся новые детали катастрофы, которая произошла спустя несколько часов после начала ожесточённой конфронтации между Ираном и США. По мнению чиновников США и их союзников, Иран сбил самолёт ракетой случайно», – пишет газета.

Издание указывает, что в момент попадания ракеты по самолёту над городом Паранд вблизи аэропорта Тегерана на самолёте произошёл «небольшой взрыв», который, тем не менее, не привёл к моментальному разрушению лайнера. Самолёт продолжал лететь в течение ещё нескольких минут и повернул обратно к аэропорту.

Самолёт, который к тому времени прекратил передачу своего сигнала, развернулся в сторону аэропорта, а затем быстро взорвался и разбился, свидетельствуют другие видео, проверенные The Times,

– пишет газета о результатах собственной экспертизы.

Место крушения Boeing «Международных авиалиний Украины». Фото: Mazyar Asadi / Globallookpress

Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа

Как пишет Washington Post, в четверг Палата представителей проголосовала за то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу предпринимать дополнительные военные действия против Ирана. Издание называет это «первым шагом в кампании под руководством демократов по восстановлению власти Конгресса в отношении применения силы за рубежом».

«Решение было принято 224 голосами против 194 <…>. Голосование было в основном партийным (у демократов в Палате представителей большинство. – Прим. Царьграда), за исключением трёх республиканцев, поддержавших резолюцию. Восемь демократов выступили против этой меры», – пишет газета.

Отмечается, что резолюция предписывает Трампу «прекратить использование вооружённых сил Соединённых Штатов для участия в военных действиях против Ирана, любых представителей его правительства или вооружённых сил», если Конгресс не объявит войну или не произойдёт «неизбежное вооружённое нападение на Соединённые Штаты».

Голосование в Палате представителей стало новой линией водораздела между республиканцами и демократами. Фото: mark reinstein / Shutterstock.com

Голосование в Палате представителей стало новой линией водораздела между республиканцами и демократами, отмечает Washington Post. Однопартийцы Трампа утверждают, что президент как главнокомандующий обязан сосредоточить в своих руках военные полномочия. Этот факт республиканцы считают достаточным юридическим основанием для отдачи приказа об убийстве Сулеймани.

Но демократы и небольшая группа республиканцев оказались настолько разочарованы сопротивлением, которое оказала администрация Трампа в деле вовлечения Конгресса, что запоздалые усилия по подключению к вопросу Капитолийского холма в значительной степени дали обратный эффект, ставший импульсом для голосования за резолюцию в четверг,

– отмечает Washington Post.

В то же время для того, чтобы полномочия Трампа были реально ограничены, необходимо утверждение документа в Сенате, где большинством располагают уже республиканцы, сказано в материале. Для прохождения резолюции через Сенат демократы нуждаются в поддержке по крайней мере четырёх республиканцев.

Трамп объяснил, почему отдал приказ об убийстве Сулеймани

Между тем, как пишет Politico, Дональд Трамп впервые дал разъяснения относительно причин, побудивших его отдать приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство. Мы также сделали это по другим причинам, которые были очень очевидны. Некоторые (из американских военных) погибли или были тяжело ранены всего неделю назад,

– сказал американский президент.

Дональд Трамп: «...Мы также сделали это по другим причинам, которые были очень очевидны». Фото: Alex Edelman / Globallookpress

Между тем, как указывает издание, администрация Трампа вовсе не торопится обнародовать доказательства того, что Сулеймани действительно планировал осуществить «неизбежную» атаку на американских военных и дипломатов в регионе.

«Трамп отказался поделиться дополнительной информацией о предполагаемом заговоре с целью уничтожения посольства, ответив, что доказательства такого заговора были в открытом доступе. Он указал на протестующих, которые штурмовали посольство США в Багдаде всего за несколько дней до нападения беспилотника, в результате которого погиб Сулеймани», – пишет Politico.