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Дайджест СМИ: Запад обвиняет Иран в крушении украинского Boeing, Трамп объяснил убийство Сулеймани
11 января 2020, 01:24 • 80 • В мире
Зарубежные СМИ 10 января подробно анализируют последние данные западных спецслужб, которые свидетельствуют о том, что украинский Boeing в Иране был сбит иранской ракетой. Палата представителей США проголосовала за ограничение полномочий Дональда Трампа в применении военной силы за рубежом, в частности, против Ирана. Президент США впервые назвал причину, по которой он отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани
Автор:
Кучер Егор
Иранская ракета и украинский Boeing
Как пишут подавляющее большинство зарубежных СМИ, Boeing «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января вблизи Тегерана не из-за технической неисправности одного из двигателей, а вследствие попадания в него иранской ракеты класса «земля–воздух».
– пишет Wall Street Journal.
Место крушения Boeing «Международных авиалиний Украины». Фото: Rouzbeh Fouladi / Globallookpress
«У нас есть высокий уровень уверенности в том, что самолёт был сбит Ираном», – приводит издание заявление неназванного представителя США.
Он также заявил, что самолёт, вероятно, был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства (Gauntlet по классификации НАТО. – Прим. Царьграда). Отмечается, что такой же версии придерживаются не только американские чиновники и официальные лица, но и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также премьер Великобритании Борис Джонсон.
«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявили в четверг, что, по их мнению, самолёт был сбит иранской ракетной системой «земля–воздух». «Возможно, это было непреднамеренно», – заявил Трюдо журналистам в Оттаве, говоря о катастрофе, в результате которой погибли по меньшей мере 63 канадца. Он повторил свой призыв к достоверному расследованию причин», – пишет издание.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что самолёт был сбит иранской ракетной системой «земля–воздух». Фото: I-Images / Globallookpress
Wall Street Journal отмечает: американские чиновники уверены, что причиной гибели лайнера стала иранская ракета, так как на месте крушения оказалось очень много обломков, что не характерно для ситуации, когда самолёт падает сам и разрушается лишь при столкновении с землёй.
США и Канада, тем не менее, разошлись в деталях. В Оттаве полагают, что по лайнеру была выпущена одна ракета, тогда как в Вашингтоне уверены в том, что их было две.
«У нас есть сведения из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Данные указывают на то, что самолёт был сбит иранской ракетой «земля–воздух». Эта новость, несомненно, станет ещё одним шоком для семей, которые уже скорбят в связи с этой невероятной трагедией», – приводит слова Трюдо телеканал CBC.
В то же время власти категорически отвергают свою причастность к гибели самолёта и называют соответствующие утверждения «ложью».
«Даже теоретически невозможно, чтобы ракета попала в этот самолёт. Такие слухи полностью лишены логики», – приводит телеканал заявление главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
Между тем New York Times накануне опубликовала видео, на котором якобы запечатлён момент попадания иранской ракеты в украинский Boeing.
«В то время как следователи пытаются определить официальную причину происшествия, в видеоролике содержатся новые детали катастрофы, которая произошла спустя несколько часов после начала ожесточённой конфронтации между Ираном и США. По мнению чиновников США и их союзников, Иран сбил самолёт ракетой случайно», – пишет газета.
Издание указывает, что в момент попадания ракеты по самолёту над городом Паранд вблизи аэропорта Тегерана на самолёте произошёл «небольшой взрыв», который, тем не менее, не привёл к моментальному разрушению лайнера. Самолёт продолжал лететь в течение ещё нескольких минут и повернул обратно к аэропорту.
– пишет газета о результатах собственной экспертизы.
Место крушения Boeing «Международных авиалиний Украины». Фото: Mazyar Asadi / Globallookpress
Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа
Как пишет Washington Post, в четверг Палата представителей проголосовала за то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу предпринимать дополнительные военные действия против Ирана. Издание называет это «первым шагом в кампании под руководством демократов по восстановлению власти Конгресса в отношении применения силы за рубежом».
«Решение было принято 224 голосами против 194 <…>. Голосование было в основном партийным (у демократов в Палате представителей большинство. – Прим. Царьграда), за исключением трёх республиканцев, поддержавших резолюцию. Восемь демократов выступили против этой меры», – пишет газета.
Отмечается, что резолюция предписывает Трампу «прекратить использование вооружённых сил Соединённых Штатов для участия в военных действиях против Ирана, любых представителей его правительства или вооружённых сил», если Конгресс не объявит войну или не произойдёт «неизбежное вооружённое нападение на Соединённые Штаты».
Голосование в Палате представителей стало новой линией водораздела между республиканцами и демократами. Фото: mark reinstein / Shutterstock.com
Голосование в Палате представителей стало новой линией водораздела между республиканцами и демократами, отмечает Washington Post. Однопартийцы Трампа утверждают, что президент как главнокомандующий обязан сосредоточить в своих руках военные полномочия. Этот факт республиканцы считают достаточным юридическим основанием для отдачи приказа об убийстве Сулеймани.
– отмечает Washington Post.
В то же время для того, чтобы полномочия Трампа были реально ограничены, необходимо утверждение документа в Сенате, где большинством располагают уже республиканцы, сказано в материале. Для прохождения резолюции через Сенат демократы нуждаются в поддержке по крайней мере четырёх республиканцев.
Трамп объяснил, почему отдал приказ об убийстве Сулеймани
Между тем, как пишет Politico, Дональд Трамп впервые дал разъяснения относительно причин, побудивших его отдать приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
– сказал американский президент.
Дональд Трамп: «...Мы также сделали это по другим причинам, которые были очень очевидны». Фото: Alex Edelman / Globallookpress
Между тем, как указывает издание, администрация Трампа вовсе не торопится обнародовать доказательства того, что Сулеймани действительно планировал осуществить «неизбежную» атаку на американских военных и дипломатов в регионе.
«Трамп отказался поделиться дополнительной информацией о предполагаемом заговоре с целью уничтожения посольства, ответив, что доказательства такого заговора были в открытом доступе. Он указал на протестующих, которые штурмовали посольство США в Багдаде всего за несколько дней до нападения беспилотника, в результате которого погиб Сулеймани», – пишет Politico.
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