Дайджест СМИ: Закат «золотого века» нефти в США, раздор на встрече НАТО

Автор:

Кучер Егор

Закат «золотого века» нефти в США

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на мнение ОПЕК, «золотой век» сланцевой нефти США, сделавший Америку одним из мировых лидеров по добыче «чёрного золота», закончился.

Когда на этой неделе министры Организации стран-экспортёров нефти соберутся вместе, они обсудят вопрос о том, следует ли сохранить текущий уровень добычи, а не уменьшить его, сообщили источники, знакомые с внутренними дебатами. Причина? Они полагают, что бурный рост добычи нефти в США в следующем году резко замедлится,

— отмечает агентство.

В сообщении подчёркивается, что члены ОПЕК в этом не одиноки. В целом по отрасли нефтяные трейдеры и руководители компаний считают, что в 2020 году производство нефти в США будет расти существенно меньше, чем в этом году, и значительно медленнее, чем в 2018 году.

«В течение большей части 2019 года нефть марки Brent торгуется на уровне около 60 долларов за баррель, что примерно на 14% выше, чем в начале года, но значительно ниже пика в 75,60 долларов за баррель, установленного в конце апреля», — отмечает Bloomberg.

Опрошенные агентством аналитики полагают, что сейчас ситуация на рынке будет зависеть от того, как будет балансировать его Саудовская Аравия. Они также призвали ОПЕК «внимательно следить» за уровнем добычи в США, чтобы избежать перенасыщения рынка.

Фото: Omar Marques / Globallookpress

Общая добыча нефти в США достигла рекордного уровня — почти 17,5 млн баррелей в день в сентябре, что на 1,3 млн баррелей больше, чем годом ранее. Эта тенденция, вероятно, продолжится и в начале 2020 года, а затем уровень добычи начнёт падать,

— сообщает Bloomberg.

НАТО — союз несогласных

Как пишет газета Politico, встреча лидеров стран НАТО в Лондоне, приуроченная к 70-летию альянса, пройдёт в атмосфере небывалого взаимного недоверия и раздора.

«Раньше саммиты НАТО проходили в атмосфере любезности и решения разногласий. Но с момента инаугурации президента Дональда Трампа эти мероприятия превратились в вызывающие смятение спектакли со сценами раздора и общим беспорядком. Теперь союзники попытаются договориться ещё раз», — пишет издание.

Politico отмечает, что нынешняя встреча будет не саммитом НАТО, а «встречей лидеров», посвящённой 70-летию НАТО, которое отмечалось ещё в начале года. Трамп и его коллеги будут присутствовать даже не на обеде, а на простом приёме у королевы Елизаветы II во вторник, а затем проведут всего одну трёхчасовую сессию дискуссии в среду. Газета отмечает, что лидеры не обязаны выпускать совместное коммюнике по итогам встречи, как они это делают на официальных саммитах. Таким образом, они «согласны с несогласием» относительно позиций друг друга, подчёркивает Politico.

Д. Трамп. Фото: Michael Brochstein / Globallookpress

В материале говорится, что отказ назвать мероприятие «саммитом» свидетельствует о попытке заменить полноценную встречу «скромным мероприятием», чтобы попытаться максимально «угомонить» Трампа.

«В данный момент государства-члены, скорее всего, рассматривают сокращение числа в качестве единственного способа выжить из президентства Трампа в надежде, что Америка однажды вновь однозначно подтвердит своё участие в альянсе», — пишет издание.

Вместе с тем стремление избежать противоречий парализует НАТО, уверена Politico.

«Турция, самый противоречивый член НАТО, не только вторглась в некоторые районы Сирии, но также сближается с Россией, покупая оружие у Москвы. Взгляд французского президента Эммануэля Макрона на европейскую оборону расходится с мнением других членов, в частности Германии, в то время как более мелкие государства-члены обеспокоены тем, что в период кризиса они не смогут полагаться на оборонные гарантии НАТО», — указывает газета.

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress

По мнению её авторов, НАТО в течение семи десятилетий была центральным средством поддержания определённой глобальной стабильности, «помогая сдерживать некоторые из самых агрессивных инстинктов противников Запада и Америки». Однако президент США своими действиями неоднократно подрывал эту организацию.

Штаб Трампа отказался от Bloomberg

Как сообщает Reuters, предвыборный штаб Дональда Трампа официально отказал журналистам информационного агентства Bloomberg в дальнейшем получении аккредитаций на различные мероприятия, связанные с грядущими выборами.

«Информационное агентство после объявления о выдвижении на выборы своего владельца Майкла Блумберга заявило, что больше не сможет критиковать кандидатов от Демократической партии, однако продолжит полноценное освещение деятельности Трампа», — отмечает Reuters.

Аккредитация позволяет журналистам получать лёгкий доступ на митинги и другие мероприятия, которые проводятся в рамках предвыборной кампании перед выборами 2020 года. Без такой аккредитации посетители вынуждены покупать билеты отдельно и, как правило, ждать в больших очередях, прежде чем смогут пройти на мероприятие.

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress

Поскольку они открыто заявили о своей предвзятости, кампания Трампа больше не будет доверять представителям Bloomberg News на митингах или других мероприятиях кампании,

— заявил глава штаба Трампа Брэд Парскейл.

Он добавил, что теперь штаб будет принимать отдельные решения по конкретным случаям участия тех или иных журналистов Bloomberg в событиях, связанных с кампанией.

Решение штаба Трампа уже раскритиковал главный редактор Bloomberg News Джон Миклетвэйт, который заявил, что с 2015 года новостной отдел агентства освещал деятельность Трампа справедливо и непредвзято и, несмотря на ограничения, продолжит делать это и дальше.

Reuters напоминает, что после того, как Блумберг объявил о выдвижении своей кандидатуры, Миклетвэйт распространил среди сотрудников меморандум. В нём говорилось, что информационное агентство «продолжит нашу традицию не расследовать деятельность Майка (его семьи и фонда) и распространит ту же политику на его конкурентов в праймериз Демократической партии».

М. Блумберг. Фото: Andy Katz / Globallookpress

Американцы в «чёрную пятницу» побили рекорд по тратам в интернете

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics, жители США в «чёрную пятницу», 29 ноября, потратили за один день в интернете 7,4 млрд долларов.

Согласно данным Adobe, показатель в 7,4 млрд долларов является самым большим для "чёрной пятницы" и уступает лишь "кибер-понедельнику" в прошлом году, когда был побит мировой рекорд по объёмам онлайн-торговли, достигшим 7,9 млрд долларов,

— сообщает телеканал.

Средняя стоимость заказа на одного потребителя, составляющая 168 долларов США, выросла почти на 6% в годовом исчислении и также установила новый рекорд для «чёрной пятницы».

«Сейчас, когда Рождество приближается, потребители всё чаще совершают быстрые покупки при помощи смартфонов, а не стоят в очередях», — заявил главный аналитик Adobe Digital Insights Тейлор Шрайнер.

По данным Adobe, онлайн-продажи выросли примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Скачок активности является признаком того, что покупателям становится удобнее покупать крупные товары по сниженным ценам, не заходя в магазин. Adobe ожидает, что расходы американцев в «кибер-понедельник» в этом году достигнут рекордных 9,4 млрд долларов, что на 18,9% больше, чем год назад.