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Дайджест СМИ: Закат «золотого века» нефти в США, раздор на встрече НАТО
04 декабря 2019, 00:09 • 98 • В мире
Зарубежные СМИ 3 декабря пишут о позиции нефтяного картеля ОПЕК, в котором считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончился. Дональд Трамп прибыл в Лондон на встречу лидеров стран НАТО, которая пройдёт на фоне самого масштабного кризиса в организации. Предвыборный штаб Трампа лишил журналистов Bloomberg аккредитации из-за предвзятости в связи с участием в выборах Майкла Блумберга
Автор:
Кучер Егор
Закат «золотого века» нефти в США
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на мнение ОПЕК, «золотой век» сланцевой нефти США, сделавший Америку одним из мировых лидеров по добыче «чёрного золота», закончился.
— отмечает агентство.
В сообщении подчёркивается, что члены ОПЕК в этом не одиноки. В целом по отрасли нефтяные трейдеры и руководители компаний считают, что в 2020 году производство нефти в США будет расти существенно меньше, чем в этом году, и значительно медленнее, чем в 2018 году.
«В течение большей части 2019 года нефть марки Brent торгуется на уровне около 60 долларов за баррель, что примерно на 14% выше, чем в начале года, но значительно ниже пика в 75,60 долларов за баррель, установленного в конце апреля», — отмечает Bloomberg.
Опрошенные агентством аналитики полагают, что сейчас ситуация на рынке будет зависеть от того, как будет балансировать его Саудовская Аравия. Они также призвали ОПЕК «внимательно следить» за уровнем добычи в США, чтобы избежать перенасыщения рынка.
Фото: Omar Marques / Globallookpress
— сообщает Bloomberg.
НАТО — союз несогласных
Как пишет газета Politico, встреча лидеров стран НАТО в Лондоне, приуроченная к 70-летию альянса, пройдёт в атмосфере небывалого взаимного недоверия и раздора.
«Раньше саммиты НАТО проходили в атмосфере любезности и решения разногласий. Но с момента инаугурации президента Дональда Трампа эти мероприятия превратились в вызывающие смятение спектакли со сценами раздора и общим беспорядком. Теперь союзники попытаются договориться ещё раз», — пишет издание.
Politico отмечает, что нынешняя встреча будет не саммитом НАТО, а «встречей лидеров», посвящённой 70-летию НАТО, которое отмечалось ещё в начале года. Трамп и его коллеги будут присутствовать даже не на обеде, а на простом приёме у королевы Елизаветы II во вторник, а затем проведут всего одну трёхчасовую сессию дискуссии в среду. Газета отмечает, что лидеры не обязаны выпускать совместное коммюнике по итогам встречи, как они это делают на официальных саммитах. Таким образом, они «согласны с несогласием» относительно позиций друг друга, подчёркивает Politico.
Д. Трамп. Фото: Michael Brochstein / Globallookpress
В материале говорится, что отказ назвать мероприятие «саммитом» свидетельствует о попытке заменить полноценную встречу «скромным мероприятием», чтобы попытаться максимально «угомонить» Трампа.
«В данный момент государства-члены, скорее всего, рассматривают сокращение числа в качестве единственного способа выжить из президентства Трампа в надежде, что Америка однажды вновь однозначно подтвердит своё участие в альянсе», — пишет издание.
Вместе с тем стремление избежать противоречий парализует НАТО, уверена Politico.
«Турция, самый противоречивый член НАТО, не только вторглась в некоторые районы Сирии, но также сближается с Россией, покупая оружие у Москвы. Взгляд французского президента Эммануэля Макрона на европейскую оборону расходится с мнением других членов, в частности Германии, в то время как более мелкие государства-члены обеспокоены тем, что в период кризиса они не смогут полагаться на оборонные гарантии НАТО», — указывает газета.
Фото: Michael Kappeler / Globallookpress
По мнению её авторов, НАТО в течение семи десятилетий была центральным средством поддержания определённой глобальной стабильности, «помогая сдерживать некоторые из самых агрессивных инстинктов противников Запада и Америки». Однако президент США своими действиями неоднократно подрывал эту организацию.
Штаб Трампа отказался от Bloomberg
Как сообщает Reuters, предвыборный штаб Дональда Трампа официально отказал журналистам информационного агентства Bloomberg в дальнейшем получении аккредитаций на различные мероприятия, связанные с грядущими выборами.
«Информационное агентство после объявления о выдвижении на выборы своего владельца Майкла Блумберга заявило, что больше не сможет критиковать кандидатов от Демократической партии, однако продолжит полноценное освещение деятельности Трампа», — отмечает Reuters.
Аккредитация позволяет журналистам получать лёгкий доступ на митинги и другие мероприятия, которые проводятся в рамках предвыборной кампании перед выборами 2020 года. Без такой аккредитации посетители вынуждены покупать билеты отдельно и, как правило, ждать в больших очередях, прежде чем смогут пройти на мероприятие.
Фото: Jaap Arriens / Globallookpress
— заявил глава штаба Трампа Брэд Парскейл.
Он добавил, что теперь штаб будет принимать отдельные решения по конкретным случаям участия тех или иных журналистов Bloomberg в событиях, связанных с кампанией.
Решение штаба Трампа уже раскритиковал главный редактор Bloomberg News Джон Миклетвэйт, который заявил, что с 2015 года новостной отдел агентства освещал деятельность Трампа справедливо и непредвзято и, несмотря на ограничения, продолжит делать это и дальше.
Reuters напоминает, что после того, как Блумберг объявил о выдвижении своей кандидатуры, Миклетвэйт распространил среди сотрудников меморандум. В нём говорилось, что информационное агентство «продолжит нашу традицию не расследовать деятельность Майка (его семьи и фонда) и распространит ту же политику на его конкурентов в праймериз Демократической партии».
М. Блумберг. Фото: Andy Katz / Globallookpress
Американцы в «чёрную пятницу» побили рекорд по тратам в интернете
Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics, жители США в «чёрную пятницу», 29 ноября, потратили за один день в интернете 7,4 млрд долларов.
— сообщает телеканал.
Средняя стоимость заказа на одного потребителя, составляющая 168 долларов США, выросла почти на 6% в годовом исчислении и также установила новый рекорд для «чёрной пятницы».
«Сейчас, когда Рождество приближается, потребители всё чаще совершают быстрые покупки при помощи смартфонов, а не стоят в очередях», — заявил главный аналитик Adobe Digital Insights Тейлор Шрайнер.
По данным Adobe, онлайн-продажи выросли примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Скачок активности является признаком того, что покупателям становится удобнее покупать крупные товары по сниженным ценам, не заходя в магазин. Adobe ожидает, что расходы американцев в «кибер-понедельник» в этом году достигнут рекордных 9,4 млрд долларов, что на 18,9% больше, чем год назад.
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