Дайджест СМИ: Южная Корея обвиняет Россию, США берут под контроль Ормузский пролив

Автор:

Кучер Егор

Российское воздушное вторжение

Как сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap, российские ВКС два раза по три минуты нарушили границы воздушного пространства Южной Кореи над Японским морем. С соответствующим заявлением выступил Объединённый комитет начальников штабов республики.

Российские военные самолёты дважды нарушали воздушное пространство Южной Кореи над Восточным морем во вторник, что побудило ВВС поднять истребители и открыть предупредительный огонь, заявили военные,

— говорится в сообщении агентства.

Истребитель F-16. Фото: www.globallookpress.com

По словам офицеров Объединённого комитета начальников штабов, российский бомбардировщик вторгся в территориальное воздушное пространство возле самых восточных южнокорейских островков Докдо рано утром во вторник. Этот случай южнокорейские военные назвали беспрецедентным, хотя, как уточняет Yonhap, могло иметь место случайное нарушение зоны идентификации ПРО Кореи.

Агентство также сообщает, что 20 июня российские самолёты якобы также нарушили зону идентификации ПВО, тогда в небе находились два российских военных самолёта.

«Как сообщили в министерстве обороны Южной Кореи, три российских военных самолёта сначала вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи у её восточного побережья, а затем один из них вошёл в территориальное воздушное пространство страны», — уточняет Bloomberg.

Ту-95МС. Фото: www.globallookpress.com

Далее этот российский самолёт покинул район, однако затем снова в него вернулся, заявляют южнокорейские военные. Российский самолёт каждый раз «не открывал ответный огонь», сообщил чиновник минобороны Южной Кореи.

«По словам южнокорейских официальных лиц, это был первый случай, когда российский военный самолёт нарушил воздушное пространство Южной Кореи. Воздушное пространство, нарушенное российским самолётом, находится над группой островков, удерживаемых Южной Кореей и являющихся предметом её территориального спора с Японией. Россия не является стороной этого спора», — сообщает Bloomberg.

Кроме этого, по данным южнокорейских военных, российские самолёты, возможно, были не одни, а их сопровождали китайские истребители. Однако остаётся неясным, намеренно ли это сделали обе страны. Перед инцидентом с российским самолётом китайские самолёты также вошли в зону идентификации южнокорейской ПВО, добавляет агентство.

«Министерство обороны Южной Кореи заявило, что планирует пригласить представителей посольства России и Китая позднее во вторник для передачи им официальных протестов», — сказано в сообщении.

Коалиция США в Ормузском проливе

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телекомпании WFTV 9, которое приводит сайт Госдепа, Вашингтон намерен создать коалицию по патрулированию Ормузского пролива, чтобы исключить будущие инциденты с танкерами и любую агрессию со стороны Ирана.

Мы создаём коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми. В этом будут участвовать нации со всего мира. Это сдерживающие действия. Это те самые вещи, о которых я собираюсь сегодня поговорить с ветеранами. Я собираюсь поговорить с ними о том, как мы устанавливаем средства сдерживания, чтобы мы могли сохранять мир. Но никто не должен принимать американскую сдержанность или осторожность за отсутствие силы для защиты Америки,

— сказал Помпео.

М. Помпео. Фото: www.globallookpress.com

По его мнению, США хотят, чтобы Иран «вёл себя, как нормальная нация, как Норвегия, как любая страна, которая не проводит террористическую кампанию по всему миру». Помпео отметил, что иранцы «убили более 500 американцев в пустыне с помощью самодельных взрывных устройств».

«Это возмутительно, их реакция на это была слишком ограниченной. Я думаю, что иранцы знают это. Я думаю, именно поэтому они думают, что им может сойти с рук то, что они делают сегодня», — сказал Помпео.

По его мнению, Ирану сейчас следует быть очень осторожным, так как президент США Дональд Трамп «серьёзно относится» к такому поведению и тому, чтобы иранское руководство изменило это поведение.

Британия не отвернулась от Ирана

Между тем, как сообщает New York Times, Великобритания не стремится ввязываться в американо-иранский конфликт на стороне США. В понедельник Лондон предпринял новые шаги, чтобы дистанцироваться от растущей конфронтации администрации Трампа с Ираном, несмотря даже на захват британского нефтяного танкера Тегераном.

Британские усилия по укреплению безопасности на море в Персидском заливе «не будут частью политики максимального давления США на Иран», заявил министр иностранных дел Джереми Хант после экстренного заседания кабинета министров по поводу танкера,

— пишет газета.

Это заявление издание называет «резким», а также очередным свидетельством того, что между двумя союзниками по-прежнему сохраняются широкие разногласия по поводу Ирана.

«Что касается американской стороны, то в понедельник госсекретарь Майк Помпео настаивал на том, что и британские, и американские споры с Ираном возникли по одной и той же существенной причине: фундаментальному характеру иранского правительства», — пишет New York Times.

«Официальные лица Ирана заявили, что Корпус стражей исламской революции захватил танкер Stena Impero за различные нарушения, такие как загрязнение окружающей среды, а также в качестве возмездия за захват Лондоном иранского танкера у берегов Гибралтара две недели назад. Британия тогда заявила, что задержала судно по подозрению в нарушении эмбарго Евросоюза на поставку нефти в Сирию», — пишет газета.

Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на всё это, Великобритания остаётся верной ядерной сделке в Ираном и солидаризируется скорее с позицией Евросоюза, чем с резкой риторикой США.

Facebook снова оштрафовали

Wall Street Journal пишет, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) США достигла соглашения с Facebook. В рамках этого соглашения компания Марка Цукерберга заплатит 5 млрд долларов штрафа за нарушения при обработке личных данных пользователей.

«Услуга господину Трампу»: почему преемницу Меркель критикуют за планы увеличения военных расходов Ожидается, что Федеральная торговая комиссия уже на этой неделе объявит о соглашении с технологическим гигантом по поводу его политики конфиденциальности, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Урегулирование, которое включает штраф в размере около 5 млрд долларов и другие требования к Facebook, положит конец долгому расследованию относительно выполнения компанией обещаний по защите пользовательских данных,

— пишет газета.

Фото: www.globallookpress.com

В рамках соглашения в совете директоров будет сформирован специальный комитет, который будет следить за соблюдением принципов конфиденциальности.

«Эксперты говорят, что Facebook, вероятно, согласится на усиление регулятивного надзора теперь, когда ФТК установила, что предыдущая сделка властей с компанией не исключила дальнейшие нарушения», — пишет издание.