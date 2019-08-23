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Дайджест СМИ: Япония поссорилась с Южной Кореей, G7 боится проблем из-за Трампа
23 августа 2019, 12:24 • 75 • В мире
Зарубежные СМИ 23 августа сообщают, что США официально отменили заявку на продажу Турции ракетных комплексов Patriot. Япония и Южная Корея поссорились и отменили соглашение между своими разведками. На встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном президент Франции Эммануэль Макрон «открыл ему глаза» на Brexit. G7 опасается, что Дональд Трамп создаст новые проблемы
Автор:
Кучер Егор
Patriot и Турция
Как пишет газета Hill, США официально сняли своё предложение о продаже Турции системы противоракетной обороны Patriot. Об этом изданию заявил представитель госдепартамента.
– сказал источник.
Издание напоминает, что первые российские С-400 прибыли в Турцию в июле, а Анкара пошла на этот шаг, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны США и риски санкций. Через неделю после этого США «выгнали» своего союзника по НАТО из программы F-35.
«Официальные лица США обеспокоены тем, что мощные радары С-400 могут быть использованы для сбора информации о F-35, самом совершенном истребителе Соединённых Штатов. Представители США и НАТО также предупредили Турцию, что С-400 несовместим с системами НАТО», – пишет издание.
С-400. Фото: www.globallookpress.com
При этом США постоянно пытались убедить Турцию купить системы Patriot вместо С-400, Госдеп США ещё в декабре объявил об одобрении возможной сделки на поставку этих комплексов Анкаре, сделка оценивалась примерно в 3,5 млрд долларов.
– отмечает Hill.
Издание отметило, что Трамп занял «примирительную» позицию, возложив всю ответственность не на Турцию, а на администрацию Барака Обамы, которая «не сумела продать» Patriot Анкаре.
Япония и Южная Корея поссорились
Как сообщает Wall Street Journal, Южная Корея разорвала соглашение об обмене военной информацией с Японией, что «усиливает разрыв между двумя союзниками США и подрывает усилия Вашингтона по противодействию соперникам в регионе – КНДР, Китаю и России».
– сообщает издание.
Фото: www.globallookpress.com
Wall Street Journal пишет, что ссора Южной Кореи и Японии застала Белый дом врасплох и вызвала опасения, что в будущем соглашение между Токио и Сеулом будет уже сложно восстановить.
Причина разрыва – отказ Японии от предоставления Южной Корее статуса наибольшего торгового благоприятствования. Госсекретарь Майк Помпео призвал обе страны преодолеть разногласия, которые усугубляются торговыми спорами.
– заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Решение Сеула отказаться от сделки по разведке означает, что Южная Корея не будет делиться информацией напрямую с Японией. Но она всё ещё может делать это через США, по прямой договорённости между должностными лицами.
Макрон рассказал Джонсону правду о Brexit
Как сообщает Independent, в ходе встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном президент Франции Эммануэль Макрон заявил ему, что у Лондона нет иных вариантов соглашения по Brexit и Ирландии, так как любая следующая договорённость с Брюсселем будет похожа на существующую. Джонсон с этим не согласился.
Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
– сказал Джонсон в Париже.
В среду Джонсон одобрил 30-дневный срок, предложенный Ангелой Меркель, чтобы выступить с альтернативными предложениями по ирландскому вопросу. Джонсон требует заключить новое соглашение с ЕС, так как парламент отказывается одобрять предыдущий вариант из-за вопроса о границе с Ирландией.
После выхода из ЕС североирландская граница станет единственной сухопутной границей Британии с ЕС. Но Британия не хочет ставить границу между Северной Ирландией и Ирландией, так как её отсутствие гарантируется соглашением от 1998 года между Великобританией и Северной Ирландией.
Проблема Трампа
Как пишет Washington Post, лидеры G7 опасаются, что Трамп непредсказуемо поведёт себя на саммите «семёрки» на этих выходных во Франции и создаст новые международные проблемы.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
– отмечает издание.
Сообщается, что Трамп уже «встряхнул» собрание, объявив о внеплановой встрече лидеров в воскресенье утром для обсуждения мировой экономики. Чиновники администрации заявили, что американский президент будет противопоставлять экономический рост в США спаду в Европе и настаивать на более «справедливых» правилах торговли.
«Неясно, насколько восприимчивы другие к мыслям Трампа о том, как им следует изменить свои собственные экономические подходы. Многие мировые лидеры обвиняют Трампа в развязывании торговой войны с Китаем и угрозах Европе, что в значительной степени сокращает инвестиции», – пишет газета.
Washington Post напоминает, что Трамп уже «взорвал» саммит G7 в 2017 году в Италии, когда отказался согласиться с общим мнением об угрозах климата и вывел США из Парижского соглашения по климату.
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