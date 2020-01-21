Дайджест СМИ: Встреча в Берлине по Ливии, «царь Путин», SpaceX испытала новый корабль

Автор:

Кучер Егор

Саммит в Берлине

Как пишет The Wall Street Journal, международные силы, каждая со своей стороны поддерживающие противоборствующие стороны конфликта в Ливии, выступили за прекращение огня и согласились на эмбарго в поставках оружия и финансировании враждующих групп.

Соглашение, заключённое при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель, было подписано в Берлине региональными силами, вовлечёнными в конфликт, в присутствии командиров двух основных ливийских сторон. Лидеры этих двух сторон не встречались друг с другом,

— пишет издание.

Примечательно, что The Wall Street Journal не отрицает причин, из-за которых ситуация в Ливии и по сей день остаётся напряжённой:

«Саммит был направлен на то, чтобы положить конец боевым действиям в этой богатой нефтью североафриканской стране, которая погрузилась в хаос после того, как США и другие западные державы помогли свергнуть бывшего лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Кризис породил поток нелегальных мигрантов в Европу и укрепил позиции террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (организации, деятельность которых в Российской Федерации запрещена)».

Отмечается, что достигнутое в Берлине соглашение теперь должно быть одобрено Советом безопасности ООН. Кроме этого, в ближайшие недели должен пройти второй саммит по Ливии, на котором будут определены детали постоянного прекращения огня и восстановления государственности в Ливии. Некоторые положения саммита в Берлине предписывают СБ ООН и США следить за прекращением огня и применять санкции против любой стороны, нарушающей перемирие.

На пресс-конференции после саммита Меркель заявила, что все участники согласились на прекращение огня и поддержание существующего эмбарго ООН на поставки оружия, в то время как воюющие лагеря обязались начать мирные переговоры,

— сказано в материале.

На пресс-конференции после саммита Меркель заявила, что воюющие стороны согласились начать мирные переговоры. Фото: Axel Schmidt / Globallookpress

The Wall Street Journal пишет, что лидеры противоборствующих сторон — глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж — согласились участвовать в мирных переговорах, получивших название Комитет 5+5.

The Wall Street Journal вместе с тем критикует неудавшуюся ранее попытку Москвы и Берлина усадить Хафтара и Сарраджа за стол переговоров.

«В ходе очередной эскалации против признанного правительства восточная фракция, возглавляемая Хафтаром, остановила половину добычи нефти в Ливии всего за день до начала конференции. Это последствия неудавшейся попытки убедить обе стороны подписать соглашение о перемирии на прошлой неделе в Москве», — считает газета.

«Царь Путин»

Bloomberg в очередном аналитическом материале даёт оценку вероятным конституционным изменениям, которые могут вступить в силу в России с подачи президента Владимира Путина.

«Своим неожиданным заявлением в Москве президент России Владимир Путин прокладывает себе путь к власти в период после 2024 года, после номинального окончания срока своих полномочий. Это заявление быстро привело к отставке премьер-министра Дмитрия Медведева и всего кабинета. Теперь консультативный совет предложит внести изменения в Конституцию, которые почти наверняка ослабят любого, кто займёт вслед за Путиным пост президента, и укрепят должность премьер-министра», — считает агентство.

Агентство называет этот ход Путина способом «продлить своё правление» и даже напрямую называет российского лидера «царём».

«Владимир Путин будет царём всех россиян ещё на десятилетие и более. Похоже, что только состояние здоровья может изменить курс, по которому он сейчас идёт. Вопросы, которыми задаются США и их глобальные союзники, ясны: что это значит для великой российской стратегии? Как они могут построить modus vivendi с Путиным и Россией?» — отмечает Bloomberg.

Автор материала даёт ответы на эти вопросы. Например, в материале сказано, что Путин, подобно Си Цзиньпину, создаёт систему, которая позволит ему определять дальнейший ход политических событий, планировать их. Среди черт политики Путина Bloomberg выделяет «склонность оказывать очень серьёзное давление на слабых соседей» в попытке создать «группу буферных государств», именуемых в России «ближним зарубежьем». Отмечается, что речь идёт о бывших союзных республиках и странах Варшавского договора. В качестве примера утверждается, что такими государствами являются Украина и Грузия, «частично оккупированные российскими войсками», а также Белоруссия и страны Средней Азии.

Путин попытается сблизиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Другие следствия «сохранения» политики Путина, как полагает Bloomberg, состоят в намерении «закрепить недавние достижения на Ближнем Востоке». Путин также, вероятно, обратится к Ирану с предложениями посредничества в борьбе с Западом на условиях, которые будут выгодны России «с точки зрения потоков нефти», уверено агентство. Отмечается, что вопреки ожиданиям президента Сирии Башара Асада, Путин «не станет восстанавливать эту страну», но попытается сблизиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Bloomberg также усматривает угрозу для Запада в вероятном дальнейшем укреплении экономических и военных связей России и Китая, а кроме этого — в усилении противостояния с НАТО.

SpaceX готовит замену «Союзам»

Как пишет The New York Times, компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новейшим кораблём Crew Dragon для испытания системы экстренного спасения экипажа на случай аварии. Crew Dragon наряду с создаваемым корпорацией Boeing кораблём Starliner должен в будущем избавить США от необходимости покупать для своих астронавтов места на российских «Союзах».

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новейшим кораблём Crew Dragon. Фото: SpaceX / Globallookpress

«Обычно уничтожение ракеты означает провал миссии. Но в воскресенье именно таким способом SpaceX протестировала важнейшую систему безопасности своего космического корабля Crew Dragon, капсулы, которая должна доставлять астронавтов для NASA на Международную космическую станцию», — пишет издание.

Отмечается, что во время воскресного испытания на борту не было людей — их заменили манекены с датчиками для измерения нагрузок, которые испытают настоящие астронавты, если им когда-либо придётся воспользоваться системой экстренного спасения.

Испытания касались двигателя Super Draco, который отстреливает капсулу с экипажем от ракеты-носителя в случае возникновения нештатной ситуации. The New York Times пишет, что испытания оказались успешными, так как капсула с манекенами отстрелилась от ракеты «даже во время той фазы полёта, когда на космический корабль наиболее сильно влияют атмосферные силы».

«Примерно через девять минут после начала испытания капсула, оставшаяся целой и невредимой, приземлилась в Атлантическом океане», — сказано в статье.

Илон Маск назвал испытания «идеальной миссией». Фото: NASA / Globallookpress

Глава SpaceX Илон Маск уже назвал испытания «идеальной миссией».

Это достижение может заложить основу для открытия новой эры в космических полётах. В течение более восьми лет с момента последнего полёта космического челнока ни один человек не был отправлен на орбиту из Соединённых Штатов. Вместо этого NASA вынуждено было полагаться на Россию для перевозки своих космонавтов,

— пишет издание.

Сейчас же, как говорится в материале, эта ситуация меняется. SpaceX и Boeing, которых в NASA наняли для создания пилотируемого космического корабля, уже готовы к своим первым полётам с экипажами, причём состоящими не только из астронавтов NASA. Глава NASA Джим Брайденстайн заявил на пресс-конференции, что США «стоят на пороге коммерциализации низкой околоземной орбиты» и роста финансирования внеземной деятельности человека, включая биомедицину и космический туризм.