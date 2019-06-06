Дайджест СМИ: Встреча Путина и Си Цзиньпина, «хороший полицейский» Трамп, космическая пушка США

Автор:

Кучер Егор

Красная дорожка для Си

Визит в Москву китайского лидера Си Цзиньпина – одна из центральных тем международных отделов западных СМИ 6 июня. В целом они с опаской оценили теплоту прошедших переговоров, приуроченных к годовщине установления дипотношений России и Китая.

Как отмечает Wall Street Journal, «Россия выкатила красный ковёр для Си на фоне напряжённости с Западом».

Отчуждение России от Запада поставило Китай в центр внимания на главном ежегодном инвестиционном форуме страны на этой неделе, поскольку Москва и Пекин укрепляют свои политические, экономические и военные связи,

– пишет издание.

Оно отметило также, что господин Си привёз с собой в Москву более тысячи китайских чиновников и бизнесменов, и это происходит на фоне совсем недавнего ареста в России крупного американского инвестора Майкла Калви, которого издание называет «ветераном американской компании по управлению частными инвестициями».

«Государственный визит совпадает с Петербургским международным экономическим форумом, который начинается в четверг, и подчёркивает надежды Москвы на то, что она может нарастить инвестиции из Китая, так как экономический рост в стране оставляет желать лучшего», – пишет Wall Street Journal.

Си Цзиньпин и В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

Газета приводит слова Си Цзиньпина, который назвал президента России Владимира Путина «самым близким другом» среди всех остальных мировых лидеров. Издание отмечает, что глава российского государства не остался в долгу и заявил, что отношения России и Китая «вступили в новую эру».

Мы подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым глобальным вопросам схожи или совпадают, как говорят дипломаты,

– сказал Путин.

Wall Street Journal отмечает и практическую значимость визита председателя КНР в Москву. Оба лидера заявили, что намерены углублять политическое и военное сотрудничество, а компании двух стран подписали ряд соглашений.

«Среди них было предварительное соглашение между китайской компанией Huawei Technologies, которая всё чаще запрещается в США и на европейском рынке из-за проблем безопасности, и российским оператором мобильной связи МТС о создании сети 5G в России», – говорится в материале.

Си Цзиньпин и В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

Запад видит в небывалом бурном развитии отношений России и Китая проблему, так как установление всё более тесных связей между двумя странами в политике и экономике происходит на фоне острых противоречий Пекина и Вашингтона в торговой сфере. Тот факт, что визит гигантской китайской делегации совпадает с ПМЭФ, говорит о возможности российских и китайских представителей подробно и глубоко обсудить политические и экономические связи двух стран, добавляет издание.

США испытали пушку для стрельбы с поверхности Луны

Как сообщил профильный портал Space.com, США испытали новый вид оружия – сверхмощную электромагнитную пушку. Скорость полёта выпущенного из неё снаряда превысила 6 Махов и достигла примерно 7,4 тыс. км/ч.

«Пушка рассматривается как оружие большой дальности, которое стреляет снарядами, используя электричество вместо химических ракетных топлив. Недавние испытания электромагнитной пушки под эгидой военно-морского флота показали, что технология стрельбы снарядом, скорость которого превышает 6 Махов, позволяет возобновить планы по применению этого оружия на Луне, в частности, для сброса оттуда полезных грузов», – сообщает портал.

Подобное оружие может использоваться в мирных целях, в частности, для освоения заледенелых кратеров на Луне, выбрасывая массы льда в открытый космос.

Пушка также сможет «бросать в космос куски лунной руды размером с бейсбольный мяч. Оказавшись в космосе, руда может быть использована в качестве сырья для строительства космических колоний и спутников на солнечной энергии».

Фото: www.globallookpress.com

Дальнейшие испытания оружия будут проводиться с надводных кораблей в открытом море, сообщает портал.

«Хороший полицейский» Трамп, «плохой полицейский» Помпео

Агентство Bloomberg не без удивления отмечает, что в ходе своего визита в Великобританию Трамп сыграл роль «хорошего полицейского», смягчив американскую риторику по сотрудничеству европейцев с китайской компанией Huawei для создания сетей 5G. «Плохим полицейским» стал госсекретарь Майк Помпео, который незадолго до визита Трампа в Британию расточал угрозы в адрес Европы.

«Президент Дональд Трамп на этой неделе взял примирительный тон в отношении европейского подхода к Huawei, китайскому телекоммуникационному гиганту, тогда как США ранее потребовали от своих союзников отказаться от сотрудничества с ним из соображений безопасности», – отмечает агентство.

Более мягкую риторику Трамп проявил на встречах с лидерами Великобритании и Ирландии, что оказалось неожиданным даже для них самих. Одна из угроз, озвученных ранее США, – приостановить сотрудничество разведок США и Европы, если европейцы не предпримут мер против Huawei, напоминает Bloomberg.

Мы очень тесно общаемся, как вы знаете, с вашими разведками и службами безопасности, и мы работаем над этим вместе. Я знаю, что вы обеспокоены этим так же, как и мы,

– сказал Трамп ирландскому премьер-министру Лео Варадкару в среду в аэропорту Шеннон.

Днём ранее на встрече с британским премьером Терезой Мэй Трамп категорически отверг идею о разрыве отношений между разведками США и Британии.

«У нас невероятные отношения на уровне разведок, и мы сможем разобраться в любых противоречиях. Я не вижу абсолютно никаких ограничений. У нас никогда не было ограничений. Это действительно важный союзник и партнёр, и у нас с этим не будет проблем», – заверил Трамп.

На прямой вопрос о том, готов ли он прекратить обмен разведывательной информацией, если Британия не наложит никаких ограничений на Huawei, Трамп ответил: «Нет».

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

«Плохим полицейским», как отмечает Bloomberg, по сути, оказался госсекретарь Майк Помпео, который позже присоединился к президенту в его европейском турне. Агентство приводит жёсткие заявления Помпео в ходе его недавнего визита в Германию.

– заявил он журналистам после встречи с коллегами из НАТО.

«Трамп должен сидеть в тюрьме»

Как сообщает Politico, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в беседе со своими коллегами по демократической партии, что «хотела бы видеть Дональда Трампа сидящим в тюрьме».

«Я не хочу видеть его отстранённым от власти в результате импичмента, я хочу видеть его в тюрьме», – сказала Пелоси, слова которой передали многочисленные источники в стане демократов.

Они пояснили, что спикер нижней палаты осталась верна себе и полагает, что «Трамп должен быть побеждён в урнах для голосования», а затем привлечён к ответственности за все свои злодеяния.

Источники среди демократов заявляют, что Пелоси настроена решительно, хотя и солидарна с теми однопартийцами, которые хотят скорейшего импичмента для Трампа. По её словам, лишение президента власти должно стать результатом расследования против главы Белого дома. По его итогам Трамп должен лишиться поддержки американского общества, но что более важно – против него должен быть создан двухпартийный консенсус, то есть отставку должны поддержать и в Республиканской партии, чего пока добиться не удалось.

Издание напоминает, что в данный момент демократы проводят собственное расследование, связанное с возможной подделкой Трампом налоговых деклараций и другими нарушениями американских законов.