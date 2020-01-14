Дайджест СМИ: Встреча Путина и Меркель, массовые акции протеста охватили Иран

«Северный поток – 2» задержан, но будет достроен

Как пишет Wall Street Journal, президент России Владимир Путин заявил в субботу после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что строительство российского газопровода «Северный поток – 2» будет задержано из-за санкций США, однако проект будет закончен в конце 2020-го или начале 2021 года.

«Газпром», контролируемая государством энергетическая компания России, первоначально планировал завершить строительство трубопровода к концу 2019 года. Совсем недавно российские официальные лица заявили, что он будет достроен уже этим летом. В субботу в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель, которая посетила Москву, Путин сказал, что надеется на завершение проекта к концу года или в первом квартале 2021 года,

– пишет газета.

Издание подчёркивает, что Меркель выразила поддержку проекту и высказалась против санкций США.

Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин сказал, что надеется на завершение проекта к концу года или в первом квартале 2021 года. Фото: kremlin.ru

«Мы считаем, что экстерриториальные санкции – неправильный путь, и поэтому мы будем продолжать поддерживать данный проект, как мы делали это в прошлом», – приводит её слова Wall Street Journal.

Газета также отмечает, что Германии необходим российский газ, поставки которого должны начаться по «Северному потоку – 2», так как Берлин намерен полностью отказаться от угля к 2038 году. Кроме этого, добавляет издание, Меркель уверена, что российский газ укрепит энергетическую безопасность Европы.

«Берлин также ожидает, что «Северный поток – 2» расширит торговые отношения с Москвой и поможет превратить Германию в центр поставок газа в Европу. Российские чиновники обвинили США в стремлении заставить Европу отказаться от российского газа и вместо этого покупать более дорогой американский сжиженный газ», – пишет газета.

Берлин ожидает, что «Северный поток – 2» поможет превратить Германию в центр поставок газа в Европу. Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

Американские противоречия по убийству Сулеймани

Как пишет Washington Post, ряд высокопоставленных американских чиновников не поддержали заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани из-за якобы существовавшей угрозы для американских посольств.

В воскресенье высокопоставленные чиновники администрации отказались подтвердить утверждение президента Трампа о том, что четыре посольства США могли подвергнуться нападению со стороны Ирана. В то же время они заявили, что «интерпретация» Трампом этой угрозы соответствовала общей разведывательной информации, которая оправдывала убийство высокопоставленного иранского генерала,

– отмечает газета.

Washington Post приводит заявление главы Пентагона Марка Эспера, который отметил, что «не слышал об угрозах ни одному из четырёх посольств», о которых говорил Трамп. В то же время Эспер сказал, что разделяет мнение президента о реальности такой угрозы.

«То, что сказал президент, согласуется с тем, что говорим мы», – приводит Wall Street Journal слова советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

По мнению советника по нацбезопасности, даже «восхитительная» американская разведка не всегда может «точно знать, каковы цели» грядущих атак Ирана. Газета, тем не менее, отмечает, что точной причины убийства Сулеймани названо так и не было, а администрация США занимается «оправданиями», от «возмездия за два десятилетия нападений на войска США и их союзников» до «предстоящих планов нанести удары по четырём посольствам».

По словам советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, американская разведка не всегда может «точно знать, каковы цели» грядущих атак Ирана. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Эти замечания и попытки высокопоставленных чиновников администрации объяснить (убийство Сулеймани) вызвали негодование со стороны законодателей-демократов и некоторых республиканцев, которые уверены, что администрация США придумывает оправдания в связи с убийством. Атака (на Сулеймани) поставила две страны на грань открытой войны и привела к ударам по американским военным базам в Ираке, где размещались американские и иракские силы,

– пишет Washington Post.

Газета приводит мнение главы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа, который отметил, что в последнее время не велось никаких обсуждений каких-либо разведданных, которые говорили бы о готовящихся ударах по американским посольствам. Шифф был удивлён заявлением госсекретаря Майка Помпео, который говорил, что «такие разведданные существуют».

Протесты в Иране

В зарубежных СМИ также ведётся активное обсуждение в связи с прошедшими в Иране акциями протеста из-за сбитого иранскими ПВО украинского Boeing.

«Протестующие собрались в Тегеране и других городах в воскресенье, чтобы осудить поведение иранских властей, за пределами университета, где собрались сотни протестующих, были развёрнуты дополнительные силы безопасности», – пишет Wall Street Journal.

В воскресенье протесты по поводу катастрофы украинского Boeing распространились на несколько других городов, в том числе Керманшах, Ахваз, Рашт, Йезд, Семнан и Мешхед, добавляет газета.

«Силы безопасности применили слезоточивый газ, резиновые пули и в конечном итоге боевые патроны для разгона демонстрантов в Тегеране. По словам свидетелей, несколько человек были ранены», – пишет New York Times.

Издание подчёркивает, что в отличие от предыдущих протестов в Иране, которые традиционно проводит оппозиция, на этот раз на улицы вышли «консерваторы, которые обычно поддерживают правительство».

На этот раз на улицы вышли «консерваторы, которые обычно поддерживают правительство». Фото: Rouzbeh Fouladi / Globallookpress

Главный редактор иранского информационного агентства Tasnim Киан Абдоллахи сказал, что попытки правительственных чиновников лгать о случившемся были такой же катастрофой, как и сама катастрофа, добавляет газета.

В видеороликах, размещённых в социальных сетях, которые, однако, не могли быть немедленно проверены Bloomberg News, были показаны столкновения между демонстрантами и полицией, следы крови на главной улице, скандирование против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и призывы избавить страну от Корпуса стражей исламской революции,

– сообщает Bloomberg.

Агентство, как и другие СМИ, обратило внимание на пост Трампа в Twitter на фарси. Президент США призвал Иран «не убивать своих протестующих».

«Президент Дональд Трамп, который ещё неделю назад угрожал бомбить иранские культурные объекты, на выходных опубликовал серию твитов на фарси, выражая поддержку протестующим и предупреждая лидеров Ирана не вмешиваться», – сообщает агентство.

Bloomberg наряду с другими американскими СМИ не без удовлетворения пишет, что иранцы не только возмущены попытками своих властей скрыть истинную причину крушения украинского Boeing близ Тегерана, но и требуют проведения судебных разбирательств в отношении лиц, причастных к катастрофе.