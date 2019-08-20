Дайджест СМИ: Встреча Путина и Макрона, США начинают борьбу с рецессией

Автор:

Кучер Егор

Путин и Макрон в Брегансоне

Как пишет Le Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон «очень тепло» приветствовал Владимира Путина в правительственной резиденции в Брегансоне, которая ранее служила военным фортом. По мнению издания, Макрон с самого начала решил расположить к себе Путина и российскую делегацию.

Эммануэль Макрон явно сделал ставку на расслабленный характер встречи, приняв Владимира Путина в понедельник в дружественной обстановке в форте Брегансон,

— пишет издание.

В. Путин и Э. Макрон. Фото: kremlin.ru

Le Figaro отмечает, что главы двух государств поддержали «перезагрузку» отношений, даже в ситуации с сохраняющимися разногласиями по Сирии. Макрон при этом подчеркнул неизбежную роль России в урегулировании мировых кризисов.

Верните Россию в Европу, потому что это её история, её судьба и наш интерес. Россия, которая отвернётся от нас, не будет нам интересна,

— сказал президент Франции.

Le Figaro пишет, что Макрон старался «проявить сердечность» в общении с Путиным и заявил ему о важности франко-российского диалога. Президент Франции также заявил, что посетит Москву с визитом в мае 2020 года.

Путин и Макрон также обсудили тему безопасности, и президент Франции «особенно настаивал» на проекте новой архитектуры «безопасности и доверия от Лиссабона до Владивостока». Путин в ответ заявил Макрону, что хотел бы больше узнать о позиции Франции по безопасности, и упомянул о милитаризации космоса, пишет газета.

В. Путин и Э. Макрон. Фото: kremlin.ru

Путин и Макрон также говорили о новой встрече в «нормандском формате» по Украине и отметили, что у этого формата нет альтернатив. Le Figaro называет вопрос урегулирования на Украине «залогом возвращения» России в G8. Макрон сказал, что с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского в стране начались «реальные перемены», однако Путин с ним не согласился.

«Более сдержанный российский президент тем не менее заявил, что в украинской политике есть вещи, "достойные осуждения", но есть и "определённый оптимизм". Стороны выразили надежду на результативную встречу в "нормандском формате"», — пишет Le Figaro.

Запрещённая ракета

Как сообщает CNN, США испытали наземную ракету среднего радиуса действия, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Американские военные провели лётное испытание обычной крылатой ракеты наземного базирования у западного побережья США в воскресенье. Это было испытание ракеты, которая ранее была запрещена в соответствии с ныне не действующим Договором INF (ДРСМД — прим. Царьграда), заявил в понедельник Пентагон,

— сообщает CNN.

Фото: Alexyz3d / Shutterstock.com

Телеканал отмечает со ссылкой на представителя Пентагона Карла Глисона, что США в настоящий момент оценивают результаты этих испытаний. Стрельбы новой ракетой прошли на полигоне Сан-Николас в штате Калифорния. По данным Пентагона, ракета была выпущена из наземной мобильной пусковой установки и поразила цель на расстоянии более чем 500 километров. Подчёркивается, что ракета обладает обычной, а не ядерной поражающей частью и является сухопутным вариантом ракеты «Томагавк».

Представители Министерства обороны США заявили, что собранные данные и опыт, полученный благодаря этим испытаниям, послужат основой для дальнейшего развития возможностей в создании ракет средней дальности,

— сообщает телеканал.

США не ввели санкции против Huawei

Как сообщает The Wall Street Journal, вопреки обещаниям Дональда Трампа, США не ввели полный запрет на сотрудничество американских компаний с китайским IT-гигантом Huawei.

«В понедельник администрация Трампа согласилась разрешить некоторым компаниям США продолжать вести дела с Huawei ещё в течение 90 дней, что должно помочь сельским телекоммуникационным операторам, которые зависят от оборудования этой компании», — пишет издание.

Газета напоминает, что 19 августа истёк 90-дневный срок предоставления исключений, о которых ранее объявил Трамп, после чего санкции в отношении Huawei должны были начать действовать в полную силу. Однако этого не произошло, несмотря на заявление Трампа о том, что США прекращают вести все дела с Huawei, так как она представляет угрозу национальной безопасности.

Фото: www.globallookpress.com

Продолжая призывать потребителей отказаться от продуктов Huawei, мы понимаем, что для предотвращения сбоев необходимо больше времени,

— приводит издание слова министра торговли США Уилбура Росса.

The Wall Street Journal отмечает, что пока остаётся неясным, насколько решение о продлении исключений для Huawei повлияет на ход американо-китайских торговых переговоров, в которых компания стала «разменной монетой».

По данным газеты, исключения напрямую затронут около 40 сельских операторов сотовой связи в США и операторов кабельного телевидения, которых обслуживает Huawei. При этом, по оценкам федерального правительства и аналитиков, оборудование Huawei составляет менее 1% от технического оснащения, используемого в телекоммуникационных сетях США. The Wall Street Journal называет и ещё одну причину продления исключений:

Члены Конгресса внесли, но не приняли законопроект о возмещении сельским операторам стоимости замены китайского оборудования. Руководители некоторых компаний жаловались на то, что эти предложения всё равно не позволили бы им компенсировать потери (от разрыва с Huawei — прим. Царьграда).

США задумались о смене налоговой политики

Как пишет The New York Times, администрация Трампа задумывается о смене налоговой политики, чтобы избежать начала устойчивого спада (рецессии) экономики США.

«Чиновники Белого дома начали готовить варианты, чтобы помочь поддержать американскую экономику и предотвратить начало рецессии. Эти меры включают в себя потенциальное снижение налога на заработную плату, а также возможную отмену ряда пошлин, сообщили источники, знакомые с дискуссиями», — пишет издание.

Как отмечает газета, Трамп продолжает настаивать на том, что экономика «работает чрезвычайно хорошо».

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Он и его советники категорически отвергают утверждения о надвигающейся рецессии. Однако за кулисами команда Трампа разрабатывает планы на случай дальнейшего ослабления экономики.

По мнению газеты, снижение налога на заработную плату — это эффективный инструмент, который будет стимулировать экономику вливанием большого количества денег в зарплаты рабочих. The New York Times напоминает, что в 2011 и 2012 годах администрация Барака Обамы уже использовала двухлетнее снижение налога на зарплату, чтобы стимулировать вялое восстановление экономики после её спада в 2009 году.

Газета при этом считает, что Трамп не пойдёт на отмену ряда пошлин, введённых ранее на китайские товары. Несмотря на мнения экономистов, президент США продолжает настаивать, что ограничения на импорт из Китая наносят удар по Пекину и безвредны для американских потребителей.