Дайджест СМИ: Визит Папы в Россию, «ядерный реактор» «Лошарика» и страшный С-500

Автор:

Гасанов Камран

Всё внимание – на визит Папы Римского в Россию

Владимир Путин трижды встречался с нынешним Папой Римским, напоминает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. В 2013-м они обсуждали мирную инициативу по Сирии. Во второй раз – в 2015-м, после крымских событий Франциск попросил приложить «искренние усилия» для восстановления мира на Украине и возобновить утраченный диалог.

Переговоры в четверг, скорее всего, будут посвящены христианскому присутствию на Ближнем Востоке и ситуации в Украине. Но договорённости о будущем путешествии привлекли общественный интерес больше, чем глобальная безопасность,

– отмечает DW.

Под «путешествием» имеется в виду возможный первый в истории визит Папы в Россию. Ни один лидер Католической церкви ещё не ступал на её территорию.

«Глава Католической церкви пользуется хорошей репутацией в России, и некоторые подозревают, что популярность аргентинского Папы может вызвать зависть у стремящегося к хорошим отношениям с Кремлём Кирилла», – отмечает DW, напоминая о расхождении взглядов двух глав церквей относительно войны в Донбассе и украинской автокефалии.

Радиоактивность в Баренцевом море не выросла

Западные СМИ продолжают спекулировать на тему пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. На этот раз, снова ссылаясь на российские СМИ, отличился американский канал ABC.

Российские СМИ всё чаще высказывают предположение о том, что это была секретная атомная подлодка, используемая для глубоководных исследований и, возможно, шпионажа,

– говорится в статье.

Американские журналисты допускают, что это была малогабаритная глубоководная подводная лодка AС-12 или AС-31, способная работать на предельных глубинах и имеющая кодовое название «Лошарик». Она может погружаться на глубину до 10 тысяч метров и вмещает 25 членов экипажа.

Спекуляции ABC и его заокеанских коллег подогревают заявления Дмитрия Пескова о том, что он не может обнародовать тип корабля. Reuters отмечает, что агентство по ядерной безопасности Норвегии было информировано Россией о «взрыве газа», но российское Минобороны отрицает контакт со скандинавскими коллегами.

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности рассказало Reuters, что в Баренцевом море не наблюдается повышения уровня радиоактивности, допуская, что «ядерный реактор подлодки» не повреждён.

Субмарина АС-31. Фото: globallookpress.com

«Тайна вокруг инцидента подпитывала слухи о том, что подводная лодка, вероятно, выполняет шпионские миссии, и детали, появляющиеся вокруг экипажа, казалось, подтверждали идею, что подводная лодка была "Лошариком" или другим секретным глубоководным разведывательным судном», – пишет ABC.

С-500 способен перехватить F-35

В США также внимательно следят за скорым поступлением на вооружение в России систем ПВО С-500. На минувших выходных глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что модернизированная версия ракетной системы С-400 находится в производстве и будет поставлена на службу после испытаний. Больше всего американцев беспокоит способность перехватывать американские истребители.

Россия утверждает, что наземная ракетная система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники и самолёты, а также военные самолёты-невидимки, такие как F-22 и F-35,

– пишет телеканал CNBC.

В мае 2018 года CNBC выяснил, что с помощью С-500 Россия якобы тайно провела самое длинное в мире испытание ракеты «земля – воздух». Канал ссылается на источники в разведывательных сообществах США. Они же сообщали, что С-500 поразила цель на расстоянии 299 миль (481 км) – это на 50 миль дальше, чем было зафиксировано на любых других известных испытаниях.

CNBC замечает, что, по сравнению с американскими прототипами, С-400 способна поражать более широкий круг целей на более дальних дистанциях и применяться одновременно против нескольких угроз. Преимущество С-400 состоит также в том, что она дешевле американских «Пэтриотов» и поэтому пользуется спросом в Турции, Китае, Индии, Иране и Саудовской Аравии.