|
Дайджест СМИ: Визит Папы в Россию, «ядерный реактор» «Лошарика» и страшный С-500
04 июля 2019, 13:09 • 48 • В мире
4 июля западные СМИ отмечают, что в центре внимания встречи Владимира Путина с Папой Римским будет не геополитика, а возможный визит Франциска в Россию. В США подхватили спекуляцию о пожаре на атомной подводной лодке «Лошарик» и обеспокоены способностью С-500 сбивать американские истребители F-22 и F-35.
Автор:
Гасанов Камран
Всё внимание – на визит Папы Римского в Россию
Владимир Путин трижды встречался с нынешним Папой Римским, напоминает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. В 2013-м они обсуждали мирную инициативу по Сирии. Во второй раз – в 2015-м, после крымских событий Франциск попросил приложить «искренние усилия» для восстановления мира на Украине и возобновить утраченный диалог.
– отмечает DW.
Под «путешествием» имеется в виду возможный первый в истории визит Папы в Россию. Ни один лидер Католической церкви ещё не ступал на её территорию.
«Глава Католической церкви пользуется хорошей репутацией в России, и некоторые подозревают, что популярность аргентинского Папы может вызвать зависть у стремящегося к хорошим отношениям с Кремлём Кирилла», – отмечает DW, напоминая о расхождении взглядов двух глав церквей относительно войны в Донбассе и украинской автокефалии.
Радиоактивность в Баренцевом море не выросла
Западные СМИ продолжают спекулировать на тему пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. На этот раз, снова ссылаясь на российские СМИ, отличился американский канал ABC.
– говорится в статье.
Американские журналисты допускают, что это была малогабаритная глубоководная подводная лодка AС-12 или AС-31, способная работать на предельных глубинах и имеющая кодовое название «Лошарик». Она может погружаться на глубину до 10 тысяч метров и вмещает 25 членов экипажа.
Спекуляции ABC и его заокеанских коллег подогревают заявления Дмитрия Пескова о том, что он не может обнародовать тип корабля. Reuters отмечает, что агентство по ядерной безопасности Норвегии было информировано Россией о «взрыве газа», но российское Минобороны отрицает контакт со скандинавскими коллегами.
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности рассказало Reuters, что в Баренцевом море не наблюдается повышения уровня радиоактивности, допуская, что «ядерный реактор подлодки» не повреждён.
Субмарина АС-31. Фото: globallookpress.com
«Тайна вокруг инцидента подпитывала слухи о том, что подводная лодка, вероятно, выполняет шпионские миссии, и детали, появляющиеся вокруг экипажа, казалось, подтверждали идею, что подводная лодка была "Лошариком" или другим секретным глубоководным разведывательным судном», – пишет ABC.
С-500 способен перехватить F-35
В США также внимательно следят за скорым поступлением на вооружение в России систем ПВО С-500. На минувших выходных глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что модернизированная версия ракетной системы С-400 находится в производстве и будет поставлена на службу после испытаний. Больше всего американцев беспокоит способность перехватывать американские истребители.
– пишет телеканал CNBC.
В мае 2018 года CNBC выяснил, что с помощью С-500 Россия якобы тайно провела самое длинное в мире испытание ракеты «земля – воздух». Канал ссылается на источники в разведывательных сообществах США. Они же сообщали, что С-500 поразила цель на расстоянии 299 миль (481 км) – это на 50 миль дальше, чем было зафиксировано на любых других известных испытаниях.
CNBC замечает, что, по сравнению с американскими прототипами, С-400 способна поражать более широкий круг целей на более дальних дистанциях и применяться одновременно против нескольких угроз. Преимущество С-400 состоит также в том, что она дешевле американских «Пэтриотов» и поэтому пользуется спросом в Турции, Китае, Индии, Иране и Саудовской Аравии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июня 2019, 01:09
|
01 июля 2019, 00:39
|
29 июня 2019, 16:09
|
28 июня 2019, 10:54
|
29 июня 2019, 22:24
|
03 июля 2019, 01:24
|
27 июня 2019, 18:39