Дайджест СМИ: Видео убийства главы ИГИЛ, сирийцы на ножах с турками, Болтон даст показания против Трампа

Автор:

Гасанов Камран

Пентагон впервые обнародовал фото и видео спецоперации по ликвидации лидера ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России) Абу Бакра аль-Багдади, пишет Der Spiegel.

На фотографиях изображён простой двор и, казалось бы, обычное здание в пустынной местности, прямых соседей нет. Вы можете увидеть, как солдаты после приземления передвигаются по усадьбе, охраняемой высокими стенами. То, что произошло внутри дома, на фото не показано,

— отмечает немецкое издание.

Напомним, что спецоперация по ликвидации аль-Багдади началась в ночь на 27 октября. К месту его нахождения американский спецназ перебросили на вертолётах с одной из военных баз в Сирии. Следующие кадры показывают нападение террористов за пределами двора. По словам американских военных, они открывали огонь по вертолёту. На кадрах показан также дом аль-Багдади до и после операции. Его сравняли с землёй, чтобы жилище «террориста номер один» не превратилось в место для паломничества.

Собственность выглядела как «стоянка с большими пробоинами», уточнил на пресс-конференции в Пентагоне глава Центрального командованиям ВС США (Centcom), генерал Кеннет Маккензи: «Я могу вам сказать следующее: он заполз в яму с двумя маленькими детьми и взорвал себя». Из этого можно сделать вывод, «каким человеком» был Багдади, добавил Маккензи.

Результаты анализов ДНК доказывают, что это был аль-Багдади, сказал генерал. Тело главаря «Исламского государства» в течение 24 часов после опознания было выброшено в море в соответствии с военным правом.

К. Маккензи. Фото: USN, MC1, USN /Globallookpress

Эрдоган угрожает новой операцией в Сирии

Пока Пентагон занимался аль-Багдади, сирийские войска схлестнулись с турецкими в районе города Рас-эль-Айн.

Сирийские СМИ сообщили, что турецкие войска захватили деревни на окраине Рас-эль-Айн. Повстанцы, поддерживаемые Турцией, заявили, что в последние дни происходили периодические столкновения между турецкими и сирийскими войсками к югу от города, который Турция отбила у курдских ополченцев в начале этого месяца,

— передаёт France 24.

Французский канал отметил, что столкновения подчёркивают «риск возобновления насилия на северо-востоке Сирии» после того, как Турция заключила отдельные соглашения с Россией и США, чтобы оттянуть курдские Отряды народной самообороны (YPG) на 30 км к югу от турецко-сирийской границы.

В соответствии с недавним меморандумом Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, после отвода YPG границу со стороны Сирии под контроль берут силы безопасности сирийского президента Башара Асада. Выступая в Анкаре перед однопартийцами, Эрдоган сказал, что курдские боевики ещё не выведены из северных районов Сирии, несмотря на сочинскую сделку. Если курды не уйдут, турецкий лидер угрожает возобновить военную операцию против них.

Р. Эрдоган. Фото: Depo Photos /Globallookpress

Если мы увидим, что члены террористической организации не были выведены с 30-километровой зоны, или если нападения продолжатся, независимо от того, откуда, мы оставляем за собой право провести собственную операцию,

— сказал Эрдоган.

Виновником происходящего в Сирии американские стратеги считают Трампа. Журнал Foreign Policy накануне выпустил аналитику, в которой пишет, что хаотичная политика Вашингтона сделала Россию «единственным победителем в Сирии» и привела к переходу «Эрдогана в орбиту Путина».

Удавка импичмента на шее Трампа сужается

Вывод войск из Сирии раздражает противников Трампа, но для них сейчас в приоритете процедура импичмента. Комитет Палаты представителей планирует допросить бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Болтон станет ключевым свидетелем событий в Белом доме, связанным с взаимодействием администрации с новым правительством в Украине,

— пишет Bloomberg.

Д. Болтон. Фото: Pavlo Bagmut/Globallookpress

Ряд свидетелей сообщали Палате представителей, что Болтон был крайне недоволен попытками некоторых членов администрации Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани добиться политически мотивированных расследований на Украине. Отставка Болтона была громкой. Трамп сказал, что уволил его из-за «несогласия» с рядом своих решений. Болтон же в Twitter возразил, что покинул Белый дом по собственному желанию.

Пресс-секретарь Болтона Сара Тинсли отказалась отвечать на вопрос, появится ли бывший топ-чиновник в комитете по расследованиям, уточняет Bloomberg. На прошлой неделе Болтон отправил письмо сторонникам, в котором содержалась скрытая критика внешней политики Трампа. В то же время бывший помощник президента раскритиковал демократов за то, что они ставят национальную безопасность под угрозу через импичмент и «радикализацию демократов».

Напомним, Палата представителей ведёт расследование против Трампа из-за Украины. Демократы хотят добиться импичмента президента. Они обвиняют Трампа за то, что тот якобы оказывал давление на Владимира Зеленского с целью начать в Киеве расследования коррупционных схем топ-кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена.

Д. Трамп. Фото: Douglas Christian/Globallookpress

CNN отмечает, что «удавка импичмента сжимается на шее президента». Сегодня демократы Палаты представителей впервые проголосуют по процедуре импичмента, а «ключевой инсайдер» из Белого дома даст новые показания против Трампа.

Разбирательство по нескольким судебным делам может ещё больше ослабить защиту президента, заключает CNN.