Дайджест СМИ: В США запущена процедура импичмента Трампа, Джонсон проиграл Brexit

Автор:

Кучер Егор

Импичмент Трампа

Теме возможного импичмента Дональда Трампа посвящены все первые полосы мировых СМИ. Издания и агентства отмечают, что демократам в Конгрессе удалось обвинить президента в формальном превышении полномочий в ходе телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским, на которого было оказано давление с целью получения компромата на основного кандидата от демократов на грядущих выборах — бывшего вице-президента Джо Байдена.

The Wall Street Journal пишет, что процесс импичмента был запущен в Палате представителей, которую контролируют демократы. Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси накануне набросилась на Трампа с резкой критикой.

Н. Пелоси. Фото: Jim LoScalzo /Globallookpress

Как заявила спикер Нэнси Пелоси, Палата представителей продолжит официальный процесс импичмента после сообщений о том, что президент Трамп заморозил помощь Украине и настаивал на проведении в этой стране расследования в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына,

— пишет газета.

По словам Пелоси, запросы об импичменте направлены в шесть комитетов Палаты представителей, которые ведут расследование деятельности Трампа и делают это в русле следствия по статьям об импичменте. Спикер нижней палаты американского парламента также заявила, что своими действиями Трамп нарушил конституцию США.

Издание отмечает, что для принятия решения об импичменте Палате необходимо набрать 218 голосов в его поддержку. К вечеру вторника импичмент Трампа поддержали уже более 190 законодателей.

«Этот шаг является кульминацией продолжавшихся почти год дебатов среди демократов о том, насколько трудно добиваться смещения Трампа с поста президента. Особенно трудно этот процесс шёл с тех пор, как демократы взяли большинство в Палате (в результате выборов в ноябре 2018 года — прим. Царьград), когда в центре внимания были предвыборные связи Трампа с Россией и доклад спецпрокурора по этому делу», — пишет издание.

Фото: Guenter Fischer/Globallookpress

Ряд законодателей утверждают, что президент-республиканец, использующий свою власть, чтобы оказать давление на иностранное государство с целью получения преимущества перед своим политическим противником, совершает «непоправимое преступление», сказано в материале.

Пелоси также делает ставку на то, что при появлении новых фактов о преступлениях Трампа демократам удастся привлечь на свою сторону тех избирателей, которые пока опасаются импичмента.

«Ранее во вторник Трамп назвал обвинения "охотой на ведьм", повторив фразу, которую он часто использовал для описания почти двухлетнего расследования его предполагаемых связей с Россией в предвыборный период», — пишет газета.

Выступление Трампа в ООН

Как сообщает Bloomberg, в своём выступлении с трибуны ГА ООН Трамп обрушился с критикой на Иран, а также заявил о мощи США, угрозах неконтролируемой миграции, хаосе в соцсетях и призвал государства отвернуться от глобализма в пользу своей национальной идентичности.

Будущее не принадлежит глобалистам, будущее принадлежит патриотам,

— сказал он.

Д. Трамп. Фото: Bryan Smith /Globallookpress

С трибуны ООН он обвинил Иран в «фанатичном желании» обрести ядерное оружие, а также в разжигании войны в Йемене и Сирии.

«Президент Дональд Трамп заявил Генеральной Ассамблее ООН, что ни одна страна не должна поддерживать "кровопролитие", которое устраивает Иран. Он призвал Исламскую Республику прекратить угрожать другим странам», — сообщает агентство.

Вместе с тем, по словам Трампа, он хочет мира, и США открыты для переговоров с Ираном, так как «у США никогда не было постоянных врагов». Bloomberg также обращает внимание на характер выступления президента США, который превысил регламент.

«Трамп говорил необычайно медленно и монотонно. На кадрах трансляции было видно, что министр торговли Уилбур Росс, который был среди помощников в аудитории, уснул, слушая речь своего босса», — говорится в сообщении.

Фото: Bryan Smith /Globallookpress

Президент США также заявил, что социальные сети должны поддерживать свободу слова. В этом утверждении Bloomberg видит намёк на то, что соцсети дискриминируют сегодняшних консерваторов.

Свободное общество не может позволить социальным медиагигантам заглушать голоса людей,

— сказал Трамп.

Кроме этого, Трамп предостерёг мигрантов из Центральной Америки от въезда в США без разрешения. «Вы быстро вернётесь домой», — пообещал им Трамп.

Нефть пошла вниз

Часть своей речи Трамп адресовал Китаю, обвинив его в недобросовестной торговой политике. Как сообщает Reuters, цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи Трампа.

«Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 47 центов — до 62,63 доллара за баррель, американская нефть марки West Texas Intermediate упала в цене до 56,94 доллара, потеряв 35 центов», — сообщает агентство.

«Китай не смог не только провести обещанные реформы, Китай принял экономическую модель, которая ограничена рыночными барьерами, зависит от государственных субсидий, демпинга, принудительной передачи технологий, хищения интеллектуальной собственности, коммерческих тайн в огромных масштабах», — приводит слова Трампа The Washington Post.

Поражение Джонсона

Как сообщает The New York Times, премьер Великобритании Борис Джонсон срочно вылетает из Нью-Йорка на родину. Премьеру придётся покинуть мероприятия 74-й Генассамблеи ООН после решения британского Верховного суда, признавшего незаконной отправку парламента на каникулы до 14 октября. Джонсон ранее принудительно заморозил работу Палаты общин, чтобы противники «жёсткого Brexit» не смогли помешать ему вывести Великобританию из ЕС без сделки в конце октября.

«Верховный суд Великобритании принял уникальное решение и постановил, что премьер-министр Борис Джонсон действовал незаконно, когда приостановил работу парламента в попытке вывести страну из Европейского союза», — пишет газета.

Б. Джонсон. Фото: Dinendra Haria /Globallookpress

Своим решением суд фактически возобновил работу парламента со среды, и Джонсон, сталкивающийся с призывами уйти в отставку, должен срочно прибыть в Лондон.

The New York Times отмечает, что постановление Верховного суда Великобритании, отменившего решение Джонсона, стало не только мощным ударом по его позициям. Британские суды исторически избегают участия в политических спорах, доказательством чего служат продолжительные дебаты по Brexit, основная тяжесть которых легла на плечи других институтов страны.