Дайджест СМИ: В США Путина осудили за Крымский мост, Ливия запросила военную помощь у Турции

Автор:

Кучер Егор

Крымский мост

Wall Street Journal не без осуждения пишет об открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту и прибытии в Крым двух первых поездов из Санкт-Петербурга и Москвы.

Новый железнодорожный мост из России в Крым укрепляет позиции Москвы на полуострове, который она захватила у Украины пять лет назад, и может стать головной болью для украинского лидера Владимира Зеленского через несколько недель после того как он согласился на ряд мер по снижению напряжённости в отношениях с Россией,

– считает газета.

Новый железнодорожный мост из России в Крым укрепляет позиции Москвы на полуострове. Фото: kremlin.ru

В материале также говорится, что США ранее раскритиковали сам проект Крымского моста как «напоминание о постоянной готовности России пренебрегать международным правом».

«Новый железнодорожный участок вызывает аналогичные жалобы. Европейский союз осудил это как "ещё один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова», – отмечает Wall Street Journal.

Украинские чиновники заявили, что начали уголовное расследование по факту незаконной перевозки людей через «украинскую границу», сообщает издание.

«Однако Москва готова принять на себя санкции Запада за аннексию Крыма, поэтому Зеленский мало что может поделать с этим, несмотря на свои обещания в предвыборной кампании в этом году вернуть утраченные земли страны, включая Донбасс», – пишет американская газета.

Москва готова принять на себя санкции Запада за Крым, поэтому Зеленский мало что может поделать с этим. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress

Издание отмечает, что в отличие от Донбасса, где обмен пленными планируется провести до конца года, украинский президент признал, что у Киева нет конкретного плана по восстановлению контроля над Крымом. Согласно сообщениям украинских СМИ, Зеленский заявил, что для этого потребуется помощь других стран, напоминает издание.

«Открытие этого второго моста на полуостров может ещё больше навредить Зеленскому, в то время как критики уже протестуют против его сделки с Путиным по ослаблению напряжённости в Донбассе, которая включает вывод украинских войск с линии фронта и проведение выборов в районах, контролируемых пророссийскими сепаратистами», – пишет газета.

Путин и политика газопроводов

Агентство Bloomberg публикует обширный анализ газовой политики Владимира Путина, отмечая её изменение и укрепление, благодаря чему президент России «оставит большое наследие». Между тем отмечается, что если бы не «аннексия Крыма», то наследие было бы ещё больше.

«Всего за несколько важных недель один из самых амбициозных проектов российского президента Владимира Путина – российская система экспорта природного газа, соответствующая новой геополитической реальности, а не эпохе холодной войны, – обрела свою окончательную форму. Она, вероятно, продолжит существовать без серьёзных изменений до конца выполнения Россией функций крупнейшего экспортёра энергии», – сказано в материале.

Всего за несколько важных недель российская система экспорта природного газа, соответствующая новой геополитической реальности, обрела свою окончательную форму. Фото: Rosneft / Globallookpress

Последними штрихами к глобальному путинскому газовому проекту стали запуск газопровода «Сила Сибири» в Китай, «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», запуск которого запланирован на январь.

«Внешнее давление и рыночные обстоятельства помогли сформировать новую российскую систему экспорта газа, чтобы её нельзя было использовать в качестве зловещего инструмента мошеннической внешней политики Путина. Между тем она структурирована таким образом, что постпутинская Россия сможет сохранить свою долю на энергетическом рынке и использовать её в качестве основы для полезных торговых партнёрств. Это является частью позитивного путинского наследия, если не полной заслугой самого Путина», – сказано в материале.

Отмечается, что Россия кардинально пересмотрела свои планы по экспорту газа за последние пять лет, в её мышлении произошёл «серьёзный сдвиг».

«Антизападное партнёрство Путина с ключевыми авторитарными режимами – президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Китая Си Цзиньпином – должно быть подкреплено газопроводами. В то же время Путин хотел сохранить линию отношений с Германией, с её историей, независимой от режима остполитики; Путин, говорящий на немецком языке и бывший советским разведчиком в Восточной Германии, считает, что отношения России с Европой в первую очередь связаны с Германией, даже если канцлер Ангела Меркель является одним из наименее дружественных Путину лидеров на континенте», – пишет Bloomberg.

Путин считает, что отношения России с Европой в первую очередь связаны с Германией, даже если канцлер Ангела Меркель является одним из наименее дружественных России лидеров на континенте. Фото: President of Russia / Globallookpress

«Южный поток», таким образом, превратился в «Турецкий поток» с пропускной способностью в 31,5 млрд кубометров. Он идёт в западную часть Турции, откуда газ пойдёт на Балканы. Впервые он был заполнен газом в конце ноября, Путин и Эрдоган планируют открыть его 8 января.

«Газопровод в Китай, «Сила Сибири», который должен к 2024 году поставлять 38 млрд кубометров газа в год, открылся в начале этого месяца, а Путин и Си наблюдали за этим в режиме телемоста. Этот газ добывается на месторождениях «Газпрома» в Восточной Сибири – слишком далеко от Европы, чтобы поставки имели экономический смысл», – отмечает агентство.

Вместе с тем Россия стремится конкурировать с американскими и ближневосточными поставщиками на новом быстрорастущем европейском рынке сжиженного газа, добавляет Bloomberg.

ПНА Ливии зовёт на помощь Турцию

Ситуация в Ливии. Фото: Amru Salahuddien / Globallookpress

Ситуация в Ливии. Фото: Amru Salahuddien / Globallookpress

Как сообщает Reuters, заседающее в Триполи правительство национального согласия официально запросило у Турции военную поддержку с воздуха, с суши и моря, чтобы отразить наступление восточных сил на столицу Ливии.

Готовому к "историческому визиту" в Минск Помпео ищут замену на родине - WP Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что его страна отправит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце,

– сообщает Reuters.

Как добавляет Bloomberg, правительство Турции попросит парламент в начале января санкционировать развёртывание войск в Ливии. Эрдоган заявил в четверг в Анкаре, что эта законодательная инициатива станет «первым актом» правительства после того как парламент вернётся с каникул 7 января.

«Мы пойдём туда, куда нас пригласили, и не пойдём туда, куда нас не звали. Так как сейчас такое приглашение имеется, мы его примем», – заявил президент Турции.

Bloomberg отмечает, что турецкая армия, которая может быть направлена в Ливию, не рассматривается Анкарой как сила, которая будет сражаться с отрядами Халифы Хафтара. Турецкие силы будут «сдерживающим фактором».

Канада вырезала сцену с Трампом из «Один дома 2»

Дональд Трамп рассказал военнослужащим, как ему выпала честь сняться в одной из сцен в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Фото: Richard Graulich / Globallookpress

Дональд Трамп рассказал военнослужащим, как ему выпала честь сняться в одной из сцен в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Фото: Richard Graulich / Globallookpress

Как сообщает CNN, в канун Рождества президент Дональд Трамп рассказал военнослужащим, как ему выпала честь сняться в одной из сцен в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», который он назвал «одним из самых больших» рождественских хитов.

CNN напоминает, что Дональд Трамп появился в этой картине в эпизодической роли: главный герой мальчик Кевин Маккаллистер идёт по отелю Plaza Hotel в Нью-Йорке, которым тогда владел Трамп, и именно у проходящего по коридору Трампа герой спрашивает, как ему пройти.

«Когда канадская телекомпания CBC показала фильм «Один дома 2» на этой неделе, камео Трампа было вырезано», – сообщает CNN.

На канадском телевидении поспешили оправдаться и заявили, что сцена с Трампом была вырезана ещё в 2014 году, как и ряд других, из соображений эфирного времени и как не имеющая значения для сюжета.