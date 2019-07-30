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Дайджест СМИ: В США потребовали новых санкций против России, Джонсон обвалил фунт

30 июля 2019, 13:09  •  88 • В мире
30 июля западная пресса сообщает о требовании американских сенаторов включить в новый оборонный бюджет США положение о санкциях против российского госдолга из-за вмешательства в выборы. Премьер Британии Борис Джонсон отказался контактировать с европейскими чиновниками, чем обрушил курс фунта стерлингов до двухлетнего минимума. В Шанхае стартуют торговые переговоры США и Китая
Автор:
Кучер Егор
И снова вмешательство
Как сообщает Bloomberg, сенаторы Марко Рубио (республиканец) и Крис Ван Холлен (демократ) направили письма в комитеты по вооружённым силам Палаты представителей и Сената. В них они попросили ужесточить санкции против России.
Мы призываем вас обеспечить, чтобы итоговый отчёт конференции содержал формулировки для предотвращения будущих усилий иностранных правительств и иностранных лиц по вмешательству в американские выборы. В них должно быть разъяснено, что такое вмешательство будет иметь быстрые и серьёзные последствия,
— сказано в документе.
Отмечается, что оборонный бюджетный проект на 2020 год формируется как в Палате представителей, так и в Сенате. В данный момент идёт работа над компромиссом по содержанию законопроекта, затем он должен пройти утверждение в обеих палатах парламента и быть подписанным Трампом.
Среди мер, которые могут быть предложены сенаторами, — санкции против российского госдолга. В то же время Рубио и Ван Холлен уверены, что этого будет недостаточно по причине ограниченности объёма госдолга России.
«Сенаторы предлагают ввести дополнительные санкции в отношении российского энергетического, банковского и оборонного секторов, а также "олигархов и высокопоставленных политических деятелей", которые, по мнению директора Национальной разведки, были вовлечены во вмешательство в выборы», — сообщает Bloomberg.
Марко Рубио и Крис Ван Холлен. Фото: www.globallookpress.com
Джонсон обвалил фунт
Как пишет Wall Street Journal, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он не будет взаимодействовать с лидерами ЕС, если они не возобновят переговоры с Британией по Brexit. Эта позиция делает выход Лондона из ЕС без сделки более вероятным, а нынешнее заявление уже обвалило фунт стерлингов до двухлетнего минимума.
Позиция премьер-министра и вероятность того, что это может вызвать хаотический развод с ЕС наряду с новыми выборами в Великобритании, привели к снижению фунта на 1,3% до самого низкого уровня по отношению к евро с сентября 2017 года,
— сообщает издание.
Газета считает, что это может быть стратегией Джонсона — не добиваться от ЕС никакой сделки и подготовить страну к «жёсткому» выходу из Евросоюза 31 октября.
Ранее пресс-секретарь Джонсона изложила решение премьер-министра об отказе во встречах с лидерами ЕС, если они не изменят свою позицию на переговорах. «Великобритания покинет ЕС 31 октября, что бы ни случилось», — сказала она.
Правительство господина Джонсона готовит рекламную кампанию, чтобы побудить бизнес готовиться к внезапному прекращению бесперебойной торговли с ЕС, продолжавшейся более 40 лет. Этими вопросами теперь будет заниматься специальный комитет министров, который уже провёл первое заседание.
«Для мистера Джонсона это большая азартная игра. Конфедерация британского бизнеса в понедельник предупредила, что ни Великобритания, ни ЕС не готовы к сделке. Также не ясно, что ЕС предложит в качестве улучшения условий. Правящая Консервативная партия не имеет большинства в парламенте, поэтому ЕС осторожничает с предоставлением уступок, так как затем они могут быть просто отклонены парламентом», — пишет газета.
Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры США и Китая
Как сообщает Reuters, в Шанхае 30 июля стартуют двухдневные торговые переговоры между США и Китаем. Они проходят незадолго до ежеквартальных отчётов американских компаний, которые жалуются на торговую войну.
Беспокойство по поводу торговой войны между США и Китаем нарастает во время текущего ежеквартального отчётного сезона в США. Такие разные компании, как Juniper Networks и O'Reilly Automotive, жалуются на последствия, хотя и говорят, что находят способы выдержать «шторм»,
— пишет агентство.
Фото: www.globallookpress.com
«Многие из этих корпораций рассказали инвесторам о своих планах минимизировать влияние торговой войны, которая усугубляет неопределённость, поскольку они борются с вялой глобальной экономикой, включая слабые экономики Европы и Японии», — сказано в сообщении.
В целом, бизнес не ждёт прорыва на грядущих переговорах, обстановка спокойная, но неопределённость растёт, отмечает агентство. Недавно Китай дал понять, что позволит китайским фирмам совершать некоторые беспошлинные закупки сельскохозяйственных товаров в США, а Вашингтон призвал компании подать заявку на отмену запрета о торговле с Huawei.
«Но, вступая в переговоры, ни одна из сторон не реализовала меры, которые должны были показать их добрую волю», — добавляет Reuters.
Кризис в Госдепе
Издание National Interest пишет о кризисе во внешнеполитическом аппарате США и пытается понять причины проблем.
Деградация дипломатии в администрации Трампа проявляла себя по-разному и включала как простые кадровые перестановки в Государственном департаменте, так и рекордные выдвижения неквалифицированных людей на важные посты послов и дезавуацию соглашений, тщательно согласованных при предыдущих администрациях,
— замечает издание.
Фото: www.globallookpress.com
Иранская проблема последовательно приводит к тому, что США утрачивают влияние на ближневосточный регион и поступаются своими интересами в Ираке.
«В начале этого года администрация Трампа, разжигая атмосферу кризиса с Ираном, вывела "нештатных" сотрудников из посольства США в Багдаде и в других местах в Ираке. Неясно, какое конкретное событие, если таковое имеется, вызвало этот шаг», — сказано в материале.
«Во время сильных беспорядков в сентябре прошлого года в южном иракском городе Басра нескольких миномётных выстрелов в окрестностях консульства США было достаточно, чтобы советник по национальной безопасности Джон Болтон дал Пентагону приказ составить планы нападения на Иран», — подчёркивает National Interest.
Теперь же видно, что сокращение дипломатического присутствия США в регионе не прекращается. При этом США уже не могут вернуть сотрудников в Багдад, так как это будет означать, что напряжённость в отношениях с Ираном снизилась, хотя политики заявляют противоположное.
«Расширение эвакуации означает потерю американских дипломатов. Это означает, что мы не используем большую часть того большого комплекса посольств, который Соединённые Штаты построили после своей войны в Ираке. Это означает, что пострадают некоторые американские бизнес-интересы в Ираке», — пишет издание.

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