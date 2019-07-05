Дайджест СМИ: В США похвалили Путина, Британия штурмует иранский танкер, Трампа «съели» за парад

Автор:

Гасанов Камран

«Запад должен вернуться к морали»

В Европе и США внимательно следили за визитом Владимира Путина в Ватикан и Рим. Газета The Washington Times видит в нём попытку укрепить особые связи с Италией и «углубить раскол» в ЕС из-за антироссийских санкций за Крым и Донбасс. Автор статьи, бывший пилот военного вертолёта и брокер с Уолл-стрит Тодд Вуд, указывая на финансово-экономическую заинтересованность правительства Джузеппе Конте, обращает внимание на поддержку Путина и со стороны Ватикана.

Римско-католическая церковь, которая культивирует Москву по своим собственным причинам, очень помогла Путину, сделав заявление перед встречей российского лидера с папой,

– пишет Вуд.

Накануне государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин обратил внимание на религиозность президента России и его признание ценностей, которые воплощены в папе римском Франциске. The Washington Times считает оправданной критику либерализма, озвученную Путиным в интервью Financial Times.

«Пока западные либералы проводят Drag Queen Story Hour (в ходе которых трансвеститы рассказывают детям сказки. – Прим. Царьград) и не проявляют уважения к морали, ценностям и культуре, российский закон запрещает пропаганду гомосексуализма и стремится побороть повальные аборты», – утверждает автор.

Если Запад не вернётся к морали, всё больше и больше правительств стран бывшего советского блока будут сближаться с Москвой и защищать традиционные ценности, считает он.

«Если «либеральное общество» означает случайное разрушение жизни и сексуальное насилие над детьми, то я не думаю, что большинство американцев тоже этого хотят», – добавил Вуд.

Фото: www.globallookpress.com

Трампу испортили праздник

В Соединённых Штатах прошёл военный парад в честь празднования Дня независимости. В нём приняли участие около 800 военных, танки «Абрамс», БМП Bradley и целая серия самолётов: тяжёлый бомбардировщик B-2 Spirit, истребители F-22 и F-35, пилотажная группа «Голубые ангелы» и даже президентский «борт №1».

Зрелище, вероятно, порадовало многих американцев, которые рассматривают вооружённые силы как единую объединяющую силу для гордости за страну, разделённую по политическим, расовым и экономическим линиям. Но оно также вызвало скептицизм и критику за его стоимость и политический подтекст,

– пишет телеканал CNN.

Другой американский телеканал, CNBC, отмечает, что на мероприятии у Мемориала Авраама Линкольна республиканцам предоставили лучшие места, а Служба национальных парков потратила на организацию 2,5 млн долларов.

«Вместо того чтобы заниматься бездомными ветеранами, он (Трамп) тратит деньги на повышение своего эго с помощью парада. Какая трата денег!» – возмутился в интервью CBS кандидат в президенты от Демократической партии Джулиан Кастро. Другой кандидат демократов, Берни Сандерс, пожаловался на то, что Трамп «отнял» у Службы национальных парков 2,5 млн долларов, «чтобы прославить себя военными танками, катящимися по Вашингтону».

Иранский танкер захватили по просьбе США

Пока сенаторы пытались испортить Трампу праздник, настроение ему подняли новости из Гибралтара. У его берегов британские пехотинцы штурмом захватили иранский танкер Grace 1, который якобы в нарушение санкций ЕС перевозил нефть в Сирию. Grace 1 был захвачен после того, как проделал длинный путь из Ближнего Востока к «вратам» Средиземного моря, обогнув Африку, уточняет французский телеканал France24.

«Данные об отгрузке, рассмотренные агентством Reuters, предполагают, что танкер перевозил иранскую нефть, загруженную у побережья Ирана, хотя в его документах говорится, что нефть поступила из соседнего Ирака», – отмечает французское информагентство.

В иранский МИД уже вызвали британского посла, чтобы вручить ему ноту протеста. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон назвал действия Британии «великолепными новостями». Пресс-секретарь кабинета Терезы Мэй тоже поприветствовала захват судна. Глава МИД Испании Джозеп Боррель, чья страна оспаривает у Великобритании принадлежность Гибралтара, говорит, что британцы захватили танкер по просьбе США, а сам инцидент произошёл в испанских водах.

Надо сказать, что до сих пор ЕС отказывался поддерживать жёсткие действия США в отношении Ирана и раскритиковал выход Трампа из «ядерной сделки». Но инцидент у берегов Гибралтара может испортить отношения между Ираном и Евросоюзом.