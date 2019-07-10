Дайджест СМИ: В ООН мешали выступить певице из Гонконга, а Трамп собирает коалицию против Ирана

Автор:

Гасанов Камран

Коалиция против Ирана

Дабы предотвратить новые инциденты в водах Ближнего Востока, США собирают антииранскую коалицию.

США планируют создать коалицию из нескольких стран для устрашения Ирана и предотвращения новых атак на торговые суда в часто используемых водных маршрутах на Ближнем Востоке,

– отмечает немецкое издание Die Welt.

По словам главы Объединённого комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда, Пентагон разработал план для устранения угроз в Персидском заливе, на Аравийском полуострове и Африканском Роге. Ключевые точки – Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы.

Какие именно страны будут участвовать в антииранской коалиции, станет известно в ближайшие недели. Инициатива была озвучена ещё в июне в штаб-квартире НАТО и. о. главы Пентагона Марком Эспером, но тогда ни одно государство не подтвердило готовность вступить в альянс.

По словам Данфорда, военные США будут предоставлять информацию судам – партнёрам по коалиции, патрулирующим критические водные пути. План подразумевает сопровождение торговых кораблей военными с целью их защиты от нападений Ирана.

Предложение США последовало после серии атак в Оманском заливе на нефтяные танкеры. Вашингтон и его союзники винят в них Тегеран.

Гонконгская певица в ООН

Баталии из-за спорного закона об экстрадиции в Гонконге вышли на международный уровень. Китайские дипломаты попытались сорвать выступление певицы Денис Ху из Гонконга на Совете по правам человека ООН, пишет CNN.

Китайские дипломаты неоднократно перебивали гонконгскую поп-звезду и активисту, когда она обвиняла Пекин в том, что он "препятствует нашей демократию любой ценой",

– пояснил американский телеканал.

Фото: globallookpress.com

Денис Ху отметила, что Венская декларация гарантирует демократию и права человека, но они «находятся под атакой» в Гонконге. Она также транслировала мнение тысячи протестующих о том, что предлагаемым законом об экстрадиции граждан Гонконга в Китай последний нарушает взятые на себя в 1997 году обязательства.

Китайская делегация дважды прервала певицу. Первый раз, когда она назвала Гонконг страной, а не частью КНР, второй раз –когда Ху заявила о конце модели «одна страна, две системы».

На минувшей неделе в Гонконге прошли массовые демонстрации, посвящённые годовщине передачи города Британией Китаю. Протестующие требовали отменить законопроект об экстрадиции. Под давлением митингующих руководитель Гонконга Кэрри Лэм заявила о невозможности принять закон в этом году.

Китай раскритиковал США за продажу оружия Тайвани

Вызов единству Китая бросают не только в Гонконге. Власти Пекина возмутились тем, что США готовят продажу крупнейшей в истории партии вооружений Тайваню.

Китай потребовал, чтобы Соединенные Штаты "немедленно отменили" потенциальную продажу оружия на Тайвань на сумму 2,2 млрд долларов, включая боевые танки и зенитные ракеты,

– пишет катарское информагентство Al Jazeera.

Поставки вооружений ещё больше ухудшат отношения между США и КНР, погрузившиеся в пучину затратной торговой войны.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан сказал, что Пекин по дипломатическим каналам выразил Вашингтону решительный протест. Сделку он назвал «грубым вмешательством» во внутренние дела Китая, которое нанесло ущерб «интересам суверенитета и безопасности».

Китай настоятельно призывает США ... немедленно отменить запланированную продажу оружия и прекратить военные отношения с Тайбэем, чтобы не повредить китайско-американским отношениям и не нанести ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе,

– заявил дипломат, добавив, что не следует недооценивать способность Пекина восстановить суверенитет над Тайванем.

Контракт между США и Тайванем предполагает продажу 108 танков M1A2T Abrams, 250 ПЗРК Stinger и другого оборудования на общую сумму 2,2 млрд долларов. Сделка направлена на «модернизацию танкового флота» Тайбэя.

Трамп уже дал своё согласие на контракт, но последнее слово за Конгрессом. У законодателей США есть 30 дней, чтобы наложить вето, но Al Jazeera сомневается в отказе конгрессменов.

Китай считает отколовшийся в 1949 году Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для его возврата. После избрания в 2016 году Цай Инь-вэнь на пост президента Тайвани отношения с Китаем ухудшились. Его партия отказывается считать остров частью «одного Китая».