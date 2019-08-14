Дайджест СМИ: В НАТО объяснили инцидент с самолётом Шойгу, США не спешат в торговой войне с Китаем

Автор:

Кучер Егор

«Эскорт» от НАТО

Как сообщает испанское издание ABC, истребитель F-18, который сблизился с самолётом министра обороны России Сергея Шойгу по пути из Калининграда в Москву, принадлежал ВВС Испании.

Испанские самолёты F-18 являются частью миссии по обеспечению воздушной безопасности НАТО, развёрнутой с мая по 31 августа в Литве. Её задача — защищать воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы,

— сказано в сообщении.

Издание объяснило, почему самолёт НАТО сблизился с бортом Шойгу. Это было необходимо для «идентификации самолёта».

По данным НАТО, в нейтральном воздушном пространстве находился «русский самолёт», сопровождаемый по крайней мере одним истребителем ВВС России. Сближение с ними F-18 произошло из-за того, что полёт проходил возле воздушного пространства стран-союзников.

«После идентификации самолёты НАТО вернулись на базу», — уточняет АВС.

В настоящее время Испания развернула пять истребителей F-18 Hornet и контингент из 140 военнослужащих ВВС в Литве. Испанские военные базируются в литовском городе Шяуляй. Также там располагается группа ВВС Венгрии, состоящая из пяти истребителей JAS 39 Gripen, сообщает ABC.

F-18. Фото: Iepan Dragos / Shutterstock.com

Ещё одной страной, выполняющей задачи воздушного патрулирования в Прибалтике, является Великобритания, которая отправила контингент истребителей Eurofighter в Эстонию также на четыре месяца.

Напомним, сближение натовского F-18 с самолётом Шойгу, сопровождаемым двумя Су-27, произошло по пути его перелёта из Калининграда в Москву. F-18 попытался сблизиться с лайнером министра, однако Су-27 оттеснили натовский самолёт.

США отложили пошлины

Как сообщает Wall Street Journal, администрация Трампа внезапно отложила введение новых пошлин на товары из Китая на сумму около 156 млрд долларов. Официально озвучена причина: опасения из-за того, какое влияние новые пошлины могут оказать на деловые круги и потребителей в преддверии сезона праздничных покупок.

В рамках отсрочки США согласились отложить до 15 декабря тарифы в 10% на смартфоны, ноутбуки, игрушки, видеоигры и другие продукты, эти меры должны были вступить в силу 1 сентября. Стоимость этих товаров, импортированных в 2018 году, составила около 156 млрд долларов,

— пишет издание со ссылкой на данные собственной оценки объёмов импорта.

При этом пошлины на другие товары, в том числе инструменты, предметы одежды и обувь, всё же вступят в силу с 1 сентября. Согласно анализу Wall Street Journal, их стоимость в прошлом году составила около 107 млрд долларов. «Мы делаем это в преддверии периода рождественских праздников на случай, если некоторые тарифы повлияют на клиентов в США», — сказал Трамп во вторник.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Однако Wall Street Journal уточнила, что Трампом двигали совсем иные причины. А именно волатильность на американских фондовых рынках, которые начали падать из-за роста торговой напряжённости.

«До вторника промышленный индекс Dow Jones упал более чем на 1000 пунктов после разочаровывающих торговых переговоров в Шанхае в конце июля. <…> Отсрочка вызвала рост на Уолл-стрит, в результате чего индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,44% — до 26279,91 пункта. Однако пока непонятно, станет ли это отступление со стороны США значительным шагом к разрешению более чем годового торгового конфликта между США и Китаем», — отмечает газета.

Один из источников издания подтвердил, что Соединённые штаты намереваются пригласить представителей Китая в Вашингтон в сентябре для проведения нового раунда торговых переговоров.

Китай не пустил корабли США в Гонконг

Green Bay. Фото: www.globallookpress.com

Green Bay. Фото: www.globallookpress.com

Между тем, как сообщает Reuters, власти Китая запретили двум кораблям ВМС США заходить в порт Гонконга. ВМС США обратились к Пекину с соответствующей просьбой по поводу визитов десантного корабля Green Bay и ракетного крейсера Lake Erie.

Чиновники США заявили во вторник, что Китай отклонил запрос на посещение Гонконга двумя кораблями ВМС США в ближайшие недели, поскольку политический кризис в бывшей британской колонии усилился,

— передаёт Reuters.

Green Bay должен был прийти в Гонконг в конце августа, а Lake Erie — в сентябре. По словам одного из американских чиновников, Китай не объяснил свой отказ, однако такой шаг не является беспрецедентным. «В последний раз Китай отказывал в посещении порта Гонконга для десантного корабля Wasp в сентябре 2018 года. При этом в апреле десантный командный корабль Blue Ridge совершил визит в Гонконг», — отмечает агентство.

Американские чиновники связывают нынешний отказ не столько с политической позицией Пекина, сколько с ситуацией в Гонконге, где продолжаются массовые протесты против китайского законодательства об экстрадиции подозреваемых в преступлениях.

Ракеты США в Азии

По сообщениям Associated Press, Вашингтон консультируется со своими союзниками относительно планов размещения ракет средней дальности в Азии. Китай уже пригрозил ответить на это контрмерами.

Вашингтон заявил, что планирует разместить такое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД),

— пишет агентство.

Фото: www.globallookpress.com

Отмечается, что выход США из ДРСМД произошёл якобы из-за «мошенничества» России, которая разрабатывает запрещённое договором оружие.

Однако многие аналитики говорят, что Вашингтон давно стремился разместить ракеты средней дальности, чтобы противостоять растущему арсеналу Китая,

— уточняет AP.

Это суверенное решение, которое будет принято лидерами этих правительств. Любое решение, принятое в регионе, будет результатом консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США,

— сказала заместитель департамента Госдепа по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.

AP уточняет, что речь идёт о размещении американских ракет в Японии, Южной Корее и Австралии. Пекин уже предупредил, что любая страна, которая примет решение о размещении у себя ракет США, столкнётся с ответной реакцией со стороны Китая, включая торговые санкции.

«Хотя Китай имеет большой запас ракет средней дальности, он утверждает, что они не могут достичь территории США, в то время как ракеты, развёрнутые США в Азии, смогут достичь материкового Китая», — отмечает AP.