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Дайджест СМИ: В Китае назвали слабые места России, Япония отказалась платить США за базы

19 ноября 2019, 05:54  •  85 • В мире
Зарубежные СМИ 18 ноября обсуждают озвученные китайскими аналитиками четыре слабости России, которые мешают ей быть мировой сверхдержавой. Во Франции отметили успехи Москвы в отказе от доллара. Британские журналисты вскрыли многочисленные факты преступлений военных Великобритании во время последних конфликтов. Япония отказалась увеличить плату США за военные базы
Автор:
Кучер Егор
Слабости России
Как сообщило китайское издание Sohu, при всей впечатляющей военной мощи у России есть четыре слабых места, которые мешают ей развиваться.
У России есть территория в 17,07 млн квадратных километров, на которой проживают всего 140 млн человек, что совершенно не свойственно мировой державе,
— пишет издание.
В материале отмечается, что проблема народонаселения всегда была трудной для России. В СССР численность населения достигала 280 млн человек, однако во Вторую мировую войну страна потеряла 20 млн жителей, а распад Союза оставил России лишь 140 млн человек. Отмечается «низкое желание русских людей иметь детей» и «низкая рождаемость», сейчас население России даже меньше, чем после распада СССР, сказано в материале.
Второй проблемой нашей страны издание называет многонациональный состав её населения.
«Россия является многонациональной страной, на территории которой проживают 194 народности. 80% населения являются русскими. Управление многонациональным составом требует повышенных расходов <…>. Религиозные различия среди народов России являются скрытой угрозой внутренней стабильности», — отмечается в статье.
Третья проблема — узкая направленность экономики, утверждает Sohu. Со времён СССР экономика страны стала более открытой, однако это не привело к выходу на международные рынки товаров российской тяжёлой промышленности. Постепенно Россия стала страной, которая полагается только на продажу нефти, сказано в материале.
Хотя у России огромная территория, её географическое положение не очень хорошее. Зима в России холодная и продолжительная, что делает стоимость производства энергии очень высокой. Во-вторых, Россия лежит в стороне от основных торговых путей, что усложняет её экономическое развитие,
— уверены авторы издания.
Фото: ixpert / Shutterstock.com
По мнению китайских журналистов, «из истории известно, что Россия хороша в завоевании территорий и не хороша в их управлении и экономическом развитии». Несмотря на своё развитие, она никогда не была по-настоящему богатой, отмечается в статье.
Четвёртым минусом для России издание считает международную обстановку. Наша страна остаётся «врагом номер один» для США, и этот статус в Вашингтоне будут поддерживать. В Европе, которая «пережила гегемонию СССР», нет тёплых чувств к восточному соседу, а влияние на Ближнем Востоке необходимо восстанавливать, так как страны этого региона «не были довольны Россией».
«Россия — держава мирового класса, но в то же время у неё есть ахиллесова пята: проблемы народонаселения, экономические проблемы, не очень хорошие возможности для развития экономики и трудная международная ситуация», — подводит итог издание.
Успехи в дедолларизации
Как пишет французская газета Les Echos, Россия объявила масштабную кампанию по отказу от доллара в своих сбережениях. После Банка России, который сократил долю доллара в резервах, от американской валюты в 2020 году отвернётся и Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Фото: Fablok / Shutterstock.com
После Центрального банка от доллара отвернётся и российский суверенный фонд, который предпочтёт другие валюты — юань или евро. Дедолларизация остаётся инструментом на службе дипломатии, способствующим сплочению стран БРИКС против Соединённых Штатов,
— пишет французское издание.
Отмечается, что на доллар приходится чуть более трети всех активов российского суверенного фонда, который составляет 125 млрд долларов. Но в 2020 году Фонд национального благосостояния сократит долю своих инвестиций в американской валюте в пользу других валют, таких как юань. Он может, например, распродать государственный долг США, как это сделал российский Центральный банк в 2018 году, сказано в материале.
«С 2014 года на фоне напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами Россия начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции. Для Москвы это стало средством возмездия и протеста против американской гегемонии. Российский Центральный банк заключил соглашения об обмене валюты со странами, находящимися под санкциями или в деликатных отношениях с США, — Ираном, Китаем и Турцией», — сказано в материале.
Фото: Oleg1824 / Shutterstock.com
Продажа доллара также позволяет России поднять и стабилизировать рубль, который в 2018 году упал на 17%. С начала года российская валюта восстановилась и выросла на 7,6% по отношению к доллару. Доллар составляет 64 рубля против 69 в январе. Стабилизируя свою валюту, Россия хочет увеличить долю своего экспорта, в том числе энергоносителей, в рублях. В настоящее время доллар США составляет более 60% объёма экспорта, а евро — почти 20%, добавляет издание.
Преступления британских военных
Как пишет лондонская Times, армия Великобритании скрывала пытки и убийства детей на Ближнем Востоке. В центре скандала оказались подразделения SAS и Black Watch.
«В соответствии с утечкой документов, которые правительство держало в секрете, доказательства, говорящие о причастности британских солдат к убийству детей и пыткам мирных жителей, тщательно скрывались командирами», — пишет издание.
Речь идёт и сокрытии военных преступлений, совершённых британскими военными в Афганистане и Ираке. Об этих фактах стало известно благодаря расследованию журналистов The Sunday Times и программы BBC Panorama.
«Были найдены доказательства убийства заключённых солдатом SAS (Специальной авиадесантной службы. — Прим. Царьград), а также избиений, пыток и сексуальных надругательств над заключёнными со стороны сотрудников Black Watch (батальон британского спецназа. — Прим. Царьград). Военные детективы также обнаружили факты фальсификации документов, информация из которых могла бы стать поводом для начала судебного преследования старших офицеров», — пишет газета.
Фото: Nelvin C. Cepeda / Globallookpress
Делом одного из офицеров уже занимается прокуратура, которая подозревает его в сокрытии правды. Улики против британских военных были получены ещё в 2017 году, однако затем расследование было свёрнуто решением тогдашнего министра обороны Великобритании Майкла Фэллона.
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«Ключевые улики были изъяты из наших рук. Министерство обороны всё больше и больше настаивало на скорейшем закрытии дел», — рассказал изданию один из следователей.
Эти действия уже осудил лорд Стюарт Макдональд, ранее возглавлявший расследование. По его словам, политики не имели права прекращать следствие.
«Эти разоблачения могут привести к расследованию военных преступлений британскими вооружёнными силами и даже Международным уголовным судом, который обязан действовать, когда есть доказательства того, что власти страны допустили нарушение Женевских конвенций своими военными», — пишет Times.
Япония отказалась платить США
Д. Трамп. Фото: Mike Theiler/Globallookpress
Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп потребовал от Японии увеличить плату за пребывание американских войск на японских островах до 8 млрд долларов, однако Токио назвал эти условия неприемлемыми.
Президент США Дональд Трамп потребовал от Японии увеличить ежегодные платежи за размещённые там американские войска в четыре раза — примерно до 8 млрд долларов, что является частью усилий Вашингтона по оказанию давления на своих союзников с целью увеличения их расходов на оборону,
— сообщает агентство.
Поводом для новых требований стало скорое истечение соглашения между странами о содержании 54 тыс. американских военных, дислоцированных в Японии. Отмечается, что с таким требованием Трамп выступил ещё летом, во время поездки в регион тогдашнего советника по нацбезопасности США Джона Болтона.
«По данным информационного агентства Kyodo, японские чиновники заявили Болтону, что увеличение платы «неприемлемо». Они также сказали ему, что Япония и так оплачивает наибольшую сумму за размещение американских войск в сравнении с другими союзниками», — сообщает Reuters.
В Госдепе США между тем агентству подтвердили, что переговоры с японцами об увеличении их оплаты «возобновятся в начале следующего года». Там отметили, что «приверженность США делу защиты Японии является непоколебимой».

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