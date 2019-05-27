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Дайджест СМИ: Успех правых на выборах в Европе, Трамп в Японии, Huawei не хочет мстить
27 мая 2019, 11:54 • 41 • В мире
27 мая европейские СМИ подводят первые итоги выборов в Европарламент. Президент США Дональд Трамп приехал в Японию, где встретился с новым императором Нарухито. Глава Huawei заявил, что не хочет ответных мер со стороны Китая в отношении компании Apple.
Автор:
Кучер Егор
Европа меняется
На первых страницах СМИ стран ЕС — предварительные итоги выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая. Ещё до их проведения многие европейские чиновники отмечали, что политический ландшафт Европы меняется. Ожидания эти нашли своё подтверждение на выборах, по итогам которых правые и евроскептики получат больше мест в Европарламенте, чем у них было раньше. Отмечается, что граждане начали уставать от политики европейского глобализма и всё больше сосредотачиваются на национальных интересах.
Как сообщает AFP, уже сейчас можно констатировать, что нынешние выборы в ЕП отмечены успехами крайне правых, ростом поддержки «зелёных» и неудачами традиционных партий по всему континенту.
«Первые результаты и прогнозы показали, что крайне правая партия во главе с Марин Ле Пен должна занять первое место во Франции, немного опередив правящую фракцию президента Эммануэля Макрона. В Италии крайне правая «Лига севера» министра внутренних дел Маттео Сальвини должна набрать наибольшее количество голосов, а крайне правая фракция Германии должна улучшить свои показатели в сравнении с 2014 годом на 7,1%», — сообщает агентство.
По его данным, в Австрии после скандала с отставкой вице канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе Австрийская партия свободы (АПС) недополучит голосов, первой должна стать «Народная партия» канцлера Себастьяна Курца. По предварительным данным, она набирает 35,4% голосов, Социал-демократическая партия Австрии — 23,6%, АПС — 18,1%.
Фото: www.globallookpress.com
Le Figaro пишет об успехе партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». По предварительным данным, бывший «Народный фронт» (партия была переименована в 2018 году спустя 45 лет своего существования) получит 27,3% голосов, тогда как правящая Республиканская партия получит 22,4%. Поражение на выборах во Франции уже признала лидер списка «Вперёд, Республика!» Натали Луазо, которая заявила, впрочем, что «борьба ещё не окончена» и французские республиканцы будут противостоять правым в Европарламенте. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп уже гарантировал, что несмотря на ослабление позиций республиканцев, «никакого изменения политического курса не будет».
В Германии победу одерживает коалиция Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Ангелы Меркель. Однако победа эта, как пишет Die Welt, на грани провала, так как правящий альянс показывает свой худший результат в истории.
— пишет Die Welt.
М. Вебер. Фото: www.globallookpress.com
Второй в Германии неожиданно стала партия «зелёных», которая набирает 20,5%, что на 9,8% больше, чем на выборах в 2014 году. На третьем месте — Социал-демократическая партия Германии с показателем в 15,8% (минус 11,5%).
Неожиданными оказались и результаты выборов в Великобритании. Как пишет Independent, консерваторы потерпели самое унизительное поражение за всю свою 185-летнюю историю. Горечь поражения испытала и вторая по величине политическая сила страны — Лейбористская партия.
«Вчера вечером консерваторы и лейбористы потерпели поражение: избиратели покинули их на выборах в ЕС в качестве наказания за их всё более и более несостоятельные позиции в отношении Brexit. Тори опустились на пятое место после «Партии зелёных», что привело к унизительному результату в 9,1% голосов <…> Лейбористская партия оказалась на третьем месте после либеральных демократов, поскольку союзники теневого кабинета оказали давление на Джереми Корбина», — пишет издание.
По последним данным, которые приводит Guardian партия Brexit Найджела Фараджа набирает 33,3%, либеральные демократы — 20,9%, Лейбористская партия — 14,6%, «Партия зелёных» — 12,5%, а Консервативная партия — всего 8,8%.
Н. Фарадж. Фото: www.globallookpress.com
Издание отмечает, что убедительная победа «брекзитеров» свидетельствует о триумфе евроскептиков в Великобритании, хотя ожидалось, что лейбористы смогут навязать им борьбу после откровенного провала лидера консерваторов Терезы Мэй, которая уходит в отставку, не справившись с давлением как внутри своей партии, так и извне.
Таким образом, суммарно победу на выборах в Европарламент одерживает правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), которая получает 179 мест. Альянс социалистов и демократов финиширует вторым, его представители займут 150 мест в ЕП. «Альянс либералов и демократов за Европу» может получить 107 мандатов. Четвёртыми стали европейские «зелёные», получающие 70 мандатов. Консерваторы и реформаторы — пятые, их представители займут 58 мест в ЕП.
Трамп настраивает Японию против Ирана
Как сообщает AP, президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли в императорский дворец в центре Токио, где состоялась их встреча с японским императором Нарухито. Этот визит можно было бы рассматривать как проявление внимания Трампа к смене императора в Японии, ключевом союзнике США в Тихоокеанском регионе. Однако президент США показал, что хочет заручиться поддержкой в противостоянии Ирану. Трамп также встретился с премьером Синдзо Абэ.
— сообщает агентство.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
«Я знаю, что у премьер-министра Японии очень хорошие отношения с Ираном, поэтому мы посмотрим, что произойдёт», — сказал он во время встречи с Абэ в Токио.
Трамп и Абэ провели переговоры после того, как президент США первым из мировых лидеров встретился с новым императором Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая. Агентство сообщает, что приветственная церемония была очень красочной и проводилась в соответствии с традициями японского императорского двора. Общению Трампа с Нарухито могла помешать лишь невероятная жара, установившаяся в Японии в последние дни. Визит президента США, отмечает агентство, должен показать Японии, что Вашингтон делает ставку на Токио в противостоянии Ирану и не потерпит отступления японцев от союзнических обязательств, что теперь ставит перед кабинетом Абэ новые задачи.
Huawei не хочет мстить Apple
Как сообщает Bloomberg, основатель и исполнительный директор Huawei Жэнь Чжэнфей заявил, что Huawei в ответ на санкции США намерена «увеличить собственные поставки чипов, либо найти альтернативы, чтобы сохранить лидерство в смартфонах и 5G». Вместе с тем, он не поддержал возможные санкции Китая в отношении американской компании Apple.
— сказал Чжэнфей.
Жэнь Чжэнфей. Фото: www.globallookpress.com
«Мы сделали несколько действительно хороших чипов. Быть способным расти в самых сложных боевых условиях — это и отражает, насколько мы велики», — отметил он.
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