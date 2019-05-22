Дайджест СМИ: Ультиматум Турции от США, Асада заподозрили в химатаках, давление на Китай растёт

Автор:

Кучер Егор

США дали Турции две недели

Как сообщает телеканал CNBC , власти США дали Анкаре время до начала июня, чтобы разорвать соглашение о покупке у России ЗРК С-400, иначе против Турции будут введены жёсткие санкции. При этом Анкару призвали не медлить и согласиться на покупку американских Patriot.

К концу первой недели июня Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему противоракетной обороны Patriot производства Raytheon. Иначе Турция столкнётся со своим удалением из программы Lockheed Martin F-35, конфискацией 100 обещанных ей истребителей и санкциями со стороны США,

— сообщает телеканал.

F-35. Фото: www.globallookpress.com

Данный ультиматум со стороны Госдепа является окончательным, сказали многочисленные источники телеканала, когда их спросили, могут ли США отложить введение санкций.

«Странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту. Мы подчёркиваем, что Турция столкнётся с реальными и очень негативными последствиями, если завершит поставку С-400», — приводит CNBC слова представителя Госдепартамента США, пожелавшего остаться неназванным.

Телеканал отмечает, что Турция заключила с Россией сделку на поставку комплексов С-400 в 2017 году, несмотря на предупреждения со стороны США о политических и экономических последствиях. При этом Турция отвергла контракт на поставку систем Patriot из-за их дороговизны и «отказа США обеспечить передачу чувствительных технологий этой системы».

С-400. Фото: www.globallookpress.com

Ситуация осложнена участием Турции в программе истребителей F-35, которую CNBC называет «самой дорогой военной платформой США». Анкара также участвует в цепочке поставок для создания истребителя. В случае отказа Турции выполнить условия ультиматума компания Lockheed Martin будет вынуждена пересматривать схему поставок и столкнётся с дополнительными сложностями.

Асад готовит химатаку

Как сообщает Reuters , США заявляют, что видят признаки подготовки властей Сирии к применению химического оружия в этой арабской стране. Госдеп США также считает президента Башара Асада ответственным за предполагаемое применение хлора 19 мая на северо-западе Сирии.

«К сожалению, мы по-прежнему видим признаки того, что режим Асада может возобновить использование химического оружия, включая предполагаемое нападение с применением хлора на северо-западе Сирии утром 19 мая», — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

Мы всё ещё собираем информацию об этом инциденте, но мы повторяем наше предупреждение о том, что если режим Асада использует химическое оружие, Соединённые Штаты и наши союзники отреагируют быстро и надлежащим образом,

— сказала она, обвинив Асада в нарушении перемирия в Идлибе.

Б. Асад. Фото: www.globallookpress.com

По сообщению Reuters, в заявлении Госдепа также содержатся обвинения в адрес России и «сил Асада» в «кампании по дезинформации», которая направлена на обвинения в химатаках боевиков, а не властей Сирии. Госдеп при этом считает, что «факты очевидны», а за всеми атаками стоял президент Сирии Башар Асад, к такому выводу «ООН приходила снова и снова».

Между тем анонимный источник сообщил Reuters, что власти Сирии могли применять отравляющие вещества в период активных военных действий, однако сейчас нет данных о том, что именно применялось, и США «всё ещё собирают информацию».

Под премьером Австрии шатается кресло

Как пишет Wall Street Journal , итогом скандала с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе может стать вынесение вотума недоверия премьеру страны Себастьяну Курцу:

Распад альянса между консерваторами и националистами в австрийском правительстве в настоящее время угрожает положить конец 18-месячному сроку полномочий канцлера Себастьяна Курца, поскольку оппозиционные партии потребовали выразить ему вотум недоверия.

После скандала с попытками Штрахе заручиться поддержкой «племянницы русского олигарха» Курц ликвидировал альянс с Австрийской партией свободы (АПС), которую возглавлял Штрахе, и объявил о досрочных выборах в парламент. Сам Штрахе подал в отставку с постов вице-канцлера и главы партии. Затем Курц уволил министра МВД Герберта Кикла, также члена АПС.

С. Курц. Фото: www.globallookpress.com

«Первоначально Курц планировал провести новые выборы в сентябре, но Партия свободы освободила всех своих министров от постов во временном правительстве, которое стало таковым в понедельник. Это повышает шансы того, что большинство в парламенте может выразить вотум недоверия канцлеру», — пишет издание.

Однако судьба Курца пока непонятна, отмечает газета. С запросом о проведении голосования по вотуму недоверия, которое должно пройти в следующий понедельник, выступили две небольшие левоцентристские партии, однако АПС и Социалистическая партия «до сих пор отказываются говорить, как они будут голосовать, что делает результат непредсказуемым».

Издание также отмечает небывалый подъём правых консервативных и популистских движений в Европе за последние годы. В своих программах они используют «спектр разочарований избирателей неравенством, глобализацией и растущей иммиграцией». В результате этого «умиротворённые политические ландшафты» Европы столкнулись с землетрясением.

США дополнят «список Huawei» новыми компаниями

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Как сообщает Bloomberg , США могут расширить ещё пятью компаниями чёрный список китайских предприятий, которым будет запрещено покупать американские комплектующие. В него может быть включена компания Hangzhou Hikvision Digital Technology — один из лидеров в области продуктов видеонаблюдения. США также могут ввести технологические санкции против компании Zhejiang Dahua Technology.

Как выжить Зеленскому до следующего срока Администрация Трампа обеспокоена их ролью в оказании помощи Пекину в подавлении уйгуров из числа меньшинств на западе Китая, сказали неназванные источники. Они также обеспокоены тем, что камеры Hikvision или Dahua, которые имеют функции распознавания лиц, могут быть использованы для шпионажа,

— отмечает агентство.

По его мнению, новый демарш против китайских компаний усилил бы напряжённость в отношениях США и Китая и поднял бы вопрос о регулярном преследовании со стороны Вашингтона всех крупных китайских компаний. У этой тактики между тем есть серьёзные риски.

«Последняя угроза вызывает у Пекина опасения, что конечная цель президента Дональда Трампа — сдержать Китай, что приведёт к холодной войне между крупнейшими экономиками мира. В дополнение к торговой борьбе, которая потрясла мировые рынки, Вашингтон оказал давление на союзников и противников, чтобы они не использовали Huawei для сетей пятого поколения, которые будут питать всё — от беспилотных автомобилей до роботизированной хирургии, образуя костяк современной экономики», — отмечает Bloomberg.