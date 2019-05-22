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Дайджест СМИ: Ультиматум Турции от США, Асада заподозрили в химатаках, давление на Китай растёт
22 мая 2019, 14:54 • 35 • В мире
Западная пресса 22 мая сообщает об ультиматуме, который США поставили Турции из-за покупки российских комплексов С-400. Власти США также обвинили власти России и Башара Асада в подготовке химатаки в Сирии. Чёрный список, в который попал Huawei, может пополниться новыми китайскими компаниями
Автор:
Кучер Егор
США дали Турции две недели
Как сообщает телеканал CNBC, власти США дали Анкаре время до начала июня, чтобы разорвать соглашение о покупке у России ЗРК С-400, иначе против Турции будут введены жёсткие санкции. При этом Анкару призвали не медлить и согласиться на покупку американских Patriot.
— сообщает телеканал.
F-35. Фото: www.globallookpress.com
Данный ультиматум со стороны Госдепа является окончательным, сказали многочисленные источники телеканала, когда их спросили, могут ли США отложить введение санкций.
«Странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту. Мы подчёркиваем, что Турция столкнётся с реальными и очень негативными последствиями, если завершит поставку С-400», — приводит CNBC слова представителя Госдепартамента США, пожелавшего остаться неназванным.
Телеканал отмечает, что Турция заключила с Россией сделку на поставку комплексов С-400 в 2017 году, несмотря на предупреждения со стороны США о политических и экономических последствиях. При этом Турция отвергла контракт на поставку систем Patriot из-за их дороговизны и «отказа США обеспечить передачу чувствительных технологий этой системы».
С-400. Фото: www.globallookpress.com
Ситуация осложнена участием Турции в программе истребителей F-35, которую CNBC называет «самой дорогой военной платформой США». Анкара также участвует в цепочке поставок для создания истребителя. В случае отказа Турции выполнить условия ультиматума компания Lockheed Martin будет вынуждена пересматривать схему поставок и столкнётся с дополнительными сложностями.
Асад готовит химатаку
Как сообщает Reuters, США заявляют, что видят признаки подготовки властей Сирии к применению химического оружия в этой арабской стране. Госдеп США также считает президента Башара Асада ответственным за предполагаемое применение хлора 19 мая на северо-западе Сирии.
«К сожалению, мы по-прежнему видим признаки того, что режим Асада может возобновить использование химического оружия, включая предполагаемое нападение с применением хлора на северо-западе Сирии утром 19 мая», — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.
— сказала она, обвинив Асада в нарушении перемирия в Идлибе.
Б. Асад. Фото: www.globallookpress.com
По сообщению Reuters, в заявлении Госдепа также содержатся обвинения в адрес России и «сил Асада» в «кампании по дезинформации», которая направлена на обвинения в химатаках боевиков, а не властей Сирии. Госдеп при этом считает, что «факты очевидны», а за всеми атаками стоял президент Сирии Башар Асад, к такому выводу «ООН приходила снова и снова».
Между тем анонимный источник сообщил Reuters, что власти Сирии могли применять отравляющие вещества в период активных военных действий, однако сейчас нет данных о том, что именно применялось, и США «всё ещё собирают информацию».
Под премьером Австрии шатается кресло
Как пишет Wall Street Journal, итогом скандала с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе может стать вынесение вотума недоверия премьеру страны Себастьяну Курцу:
После скандала с попытками Штрахе заручиться поддержкой «племянницы русского олигарха» Курц ликвидировал альянс с Австрийской партией свободы (АПС), которую возглавлял Штрахе, и объявил о досрочных выборах в парламент. Сам Штрахе подал в отставку с постов вице-канцлера и главы партии. Затем Курц уволил министра МВД Герберта Кикла, также члена АПС.
С. Курц. Фото: www.globallookpress.com
«Первоначально Курц планировал провести новые выборы в сентябре, но Партия свободы освободила всех своих министров от постов во временном правительстве, которое стало таковым в понедельник. Это повышает шансы того, что большинство в парламенте может выразить вотум недоверия канцлеру», — пишет издание.
Однако судьба Курца пока непонятна, отмечает газета. С запросом о проведении голосования по вотуму недоверия, которое должно пройти в следующий понедельник, выступили две небольшие левоцентристские партии, однако АПС и Социалистическая партия «до сих пор отказываются говорить, как они будут голосовать, что делает результат непредсказуемым».
Издание также отмечает небывалый подъём правых консервативных и популистских движений в Европе за последние годы. В своих программах они используют «спектр разочарований избирателей неравенством, глобализацией и растущей иммиграцией». В результате этого «умиротворённые политические ландшафты» Европы столкнулись с землетрясением.
США дополнят «список Huawei» новыми компаниями
Фото: www.globallookpress.com
Как сообщает Bloomberg, США могут расширить ещё пятью компаниями чёрный список китайских предприятий, которым будет запрещено покупать американские комплектующие. В него может быть включена компания Hangzhou Hikvision Digital Technology — один из лидеров в области продуктов видеонаблюдения. США также могут ввести технологические санкции против компании Zhejiang Dahua Technology.
— отмечает агентство.
По его мнению, новый демарш против китайских компаний усилил бы напряжённость в отношениях США и Китая и поднял бы вопрос о регулярном преследовании со стороны Вашингтона всех крупных китайских компаний. У этой тактики между тем есть серьёзные риски.
«Последняя угроза вызывает у Пекина опасения, что конечная цель президента Дональда Трампа — сдержать Китай, что приведёт к холодной войне между крупнейшими экономиками мира. В дополнение к торговой борьбе, которая потрясла мировые рынки, Вашингтон оказал давление на союзников и противников, чтобы они не использовали Huawei для сетей пятого поколения, которые будут питать всё — от беспилотных автомобилей до роботизированной хирургии, образуя костяк современной экономики», — отмечает Bloomberg.
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