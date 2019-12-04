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Дайджест СМИ: Угроза для отношений России и Германии, США признали неэффективность санкций

04 декабря 2019, 19:39  •  81 • В мире
Зарубежные СМИ 4 декабря пишут о возможном конфликте между Германией и Россией из-за убийства в Берлине гражданина Грузии. В Госдепе США признали неэффективность антироссийских санкций. ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой». Дональд Трамп пытается давить на союзников по НАТО
Автор:
Кучер Егор
Угроза отношениям Германии и России
Как пишет Wall Street Journal, власти Германии подозревают наличие «российского следа» в убийстве в Берлине гражданина Грузии. Если наличие такого следа подтвердится, то правительство ФРГ может предпринять радикальные политические меры.
Немецкая прокуратура считает, что за убийством чеченского боевика в Берлине этим летом, скорее всего, стоит Кремль. Правительство Германии до сих пор отказывалось делать предположения о личности убийцы, неизвестного россиянина, который был арестован немецкой полицией сразу после убийства, произошедшего 23 августа,
— пишет газета.
Однако теперь, когда следователи всё более явно видят в этом «руку Кремля», правительство канцлера Ангелы Меркель может быть вынуждено предпринять дипломатические или санкционные шаги, которые могут поставить под угрозу энергетическое партнёрство Москвы и Берлина, говорится в материале.
Как заявили Wall Street Journal представители прокуратуры, они считают, что установили личность убийцы и он якобы связан с российским правительством. Подтверждением этой версии теперь будет заниматься федеральная прокуратура, которая получит дело от берлинских коллег уже в среду.
«Берлинская прокуратура до сих пор проводила расследование как обычное уголовное дело. Правительство старалось не показывать пальцем на Россию, даже несмотря на то, что СМИ и правительство США говорили о наличии такой связи», — пишет газета.
Более того, ещё в сентябре спецслужбы США передали Германии разведданные по этому делу, в деле принимает участие ЦРУ.
Фото: imagebroker / ens / Globallookpress
Речь идёт об убийстве Зелимхана Хангошвили — бывшего чеченского террориста, который получил гражданство Грузии. В Германии он попросил предоставить ему убежище, однако немецкие власти ему отказали.
Хангошвили был застрелен в оживлённом парке по дороге в местную мечеть. Подозреваемый, арестованный вскоре после этого, имел российский паспорт на имя Вадима Соколова. Как рассказали следователи, они полагали, что паспорт был реальным, однако личность оказалось поддельной,
— сказано в статье.
По словам одного из чиновников, в итоге следователям удалось установить реальную личность убийцы, который также причастен к другому убийству в России. Подобности не сообщаются.
Санкции США против России не работают
Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса, что санкции против России оказались неэффективными, однако Вашингтон будет продолжать давить на Россию.
«Эта работа пока в процессе. Мы не достигли наших главных целей в плане вывода России из Украины. Конечно, они продолжают нарушать права человека. И мы продолжаем видеть вмешательство в выборы», — сказал Хейл на слушаниях, трансляцию которых вёл телеканал C-Span.
Дэвид Хейл. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress
«Какие конкретные изменения в поведении России вы можете назвать?» — задал ему уточняющий вопрос сенатор Рэнд Пол.
Может быть, эффект сдерживания, который трудно измерить. Как мы знаем, это займёт время,
— ответил Хейл.
«Мы ввели санкции за поведение, которое нам не нравится, но на самом деле нет никаких признаков того, что Россия меняет своё поведение. Есть ли вообще дискуссия с Россией о том, что если она что-то сделает, то с неё могут быть сняты конкретные санкции?» — спросил Пол.
«Русские хорошо знают, что им необходимо сделать для смягчения санкций», — парировал Хейл.
По мнению Пола, это отношение «иллюстрирует проблему», так как «легко наложить санкции и сказать об изменении поведения, однако это не работает». Сенатор также добавил, что санкции против России вводились решением Конгресса, а чиновники там решили, что «разбираются в этом лучше, чем президент». «Вы наложите санкции, а президент потом не сможет их снять», — предупредил Пол.
Рэнд Пол. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress
ФБР предупредило об угрозе от русских программ
Как пишет Hill, в ФБР заявили, что приложения российского производства создают «контрразведывательную угрозу», так как спецслужбы России имеют доступ к собираемым данным.
ФБР расценивает приложение FaceApp как "контрразведывательную угрозу" из-за его связей с Россией. При этом ФБР подчёркивает, что оно примет меры, если будет установлена связь программы для редактирования изображения лица с вмешательством в выборы,
— пишет газета.
25 ноября помощник главы ФБР по делам Конгресса Джилл Тайсон написала письмо лидеру меньшинства в Сенате Чарльзу Шумеру. В нём она заявила, что компания-разработчик FaceApp базируется в Санкт-Петербурге, что стало поводом для подозрений.
«ФБР рассматривает любое мобильное приложение или аналогичный продукт, разработанный в России, и такой как FaceApp, как потенциальную угрозу контрразведки на основе данных, которые собирает продукт, его политики конфиденциальности и условий использования, а также правовых механизмов, доступных правительству России, которое разрешает доступ к данным в пределах границ России», — написала Тайсон.
Фото: Manuel Romano / Globallookpress
Она также заявила, что не верит в политику конфиденциальности FaceApp, которая говорит об удалении снимков лица с серверов через 48 часов после их загрузки. По словам представителя ФБР, спецслужбы США привлекут Целевую группу по иностранному влиянию, если будет установлено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США.
Трамп давит на союзников
Как пишет Washington Post, президент США Дональд Трамп вступил в открытое противостояние с французским коллегой Эммануэлем Макроном на встрече лидеров стран НАТО в Лондоне, а также надавил на Канаду и Германию.
«Он поставил в неловкое положение премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвав его страну нарушителем и попросив назвать ему сумму отчислений в бюджет НАТО в рамках выполнения ею своих финансовых обязательств», — отмечает издание.
Расплата за санкции? В США двух русских арестовали из-за турбины
Аналогичным образом Трамп будет вести себя и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на их встрече в среду, полагает газета.
«В первый день саммита НАТО в Лондоне, посвящённого 70-й годовщине альянса, Трамп снова подтолкнул союзников к состоянию дисбаланса, используя международную арену для запугивания и отпуская колкие замечания, оставаясь в центре этого процесса», — сказано в материале.
Трамп использует отсутствие равновесия в НАТО в качестве своей новой политической стратегии. При этом в начале первого дня президент США встретился с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и в ходе этой встречи осудил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО. Эти высказывания Трамп назвал «противными», «неуважительными» и «очень оскорбительными».
Йенс Столтенберг и Дональд Трамп. Фото: Shealah Craighead / Globallookpress
Вы просто не можете делать подобные заявления о НАТО. Я бы сказал, что НАТО никому не нужно больше, чем Франции. Вот почему я думаю, что когда Франция делает такое заявление, то это очень опасно для неё,
— сказал Трамп.
Он также отметил, что намерен добиться от всех стран погашения долгов по выплатам в НАТО, а Канада будет введена в новый план платежей, что «должно понравиться» Джастину Трюдо.

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