Дайджест СМИ: Турция вошла в Сирию, Трамп празднует победу, но победила Россия

Автор:

Гасанов Камран

От вывода американских войск из Сирии выиграет Россия

Либеральные СМИ возмущены согласием Дональда Трампа на военную операцию Турции на востоке Сирии. Телеканал CNN иронично пишет, что вне зависимости от результата вывода американских войск Трамп будет трубить о своей победе.

Даже если уход президента Дональда Трампа из северо-восточной Сирии превратится в гуманитарную и геополитическую катастрофу, которую многие предсказывают, он всё равно будет считать это победой,

– говорится в материале.

Д. Трамп. Фото: Jim LoScalzo/Globallookpress

Вывод войск, благодаря которому Турция смогла напасть на курдские силы, «пролившие кровь вместе с американцами в борьбе с ИГИЛ (организация, запрещённая в России)», CNN считает характерным ходом для политики Трампа под названием «Америка превыше всего».

«Он (Трамп – прим. Царьграда) доверяет своим инстинктам, если при всём потенциальном ущербе для репутации страны – особенно если курды окажутся в кровавой бане – это сможет принести политические дивиденды».

В последнем заявлении глава Белого дома ещё раз оправдал решение об отводе войск с турецко-сирийской границы, сказав, что США нужно было «выйти из этой бесконечной войны».

Однако, несмотря на попытки Трампа приписать себе победу, выиграет Россия, предостерегает обозреватель CNN Фредерик Плейтген.

Хотя Россия и Турция поддерживают противоборствующие стороны в сирийской гражданской войне, Россия, безусловно, приветствовала бы полный уход США из Сирии, потому что это дало бы Москве ещё больше рычагов – не только в формировании будущего Сирии, но и всего Ближнего Востока,

– отмечает он.

В отличие от США и Турции, у России есть военно-дипломатическое преимущество. Она имеет военные базы, ВВС и «живую силу» в Сирии. Кроме того, Москва контактирует со всеми сторонами конфликта.

«Теперь, возможно, наступил момент России. Москва имеет влияние на Анкару, Дамаск и курдов», – пишет Плейтген.

«Путин может предотвратить большую кровавую бойню» турецких ВС против курдских ополченцев (YPG), продолжает он. Глава МИД Сергей Лавров уже сделал обращение к курдам, и те уже ответили, что надеются, что Россия снизит напряжённость.

В Конгрессе тоже встревожены решением Трампа эвакуировать американские войска из Сирии, обеспокоены расширением влияния России.

От резкого вывода войск США из Сирии выиграет только Россия, Иран и режим Асада,

– твитнул сенатор Митч Макконнелл.

Митч Макконнелл. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress

Путин переиграл Трампа в Венесуэле

Пока американские журналисты и сенаторы «линчуют» Трампа за Сирию, авторитетное издание Foreign Policy обеспокоено усилением России на «заднем дворе» США.

«Несмотря на санкции США против государственной нефтяной компании Венесуэлы (PDVSA), её нефть всё еще продаётся на мировых рынках. Главным посредником в экспорте выступает «Роснефть», которая принимает венесуэльскую нефть в виде погашения кредита (Венесуэлы перед Россией – прим. Царьграда)», – говорится в аналитической статье.

Путин «играет ведущую роль» в сохранении Мадуро у власти. Foreign Policy полагает, что если США не пересмотрят свою стратегию, венесуэльский президент ещё долго может оставаться у власти.

Н. Мадуро и В. Путин. Фото: Alexei Nikolsky/Pool/Globallookpress

«Роснефть» стала главным торговым партнёром PDVSA. С августа по октябрь доля российской компании в экспорте венесуэльской нефти выросла с 40 до 66 процентов. За счёт продажи нефти России Венесуэла сократила свой долг до $1,1 млрд и к началу 2020 года может полностью погасить его.

Россия также наращивает не только экономическое, но и военное присутствие.

«Присутствие России в Венесуэле, которое является наиболее значительным в Западном полушарии со времен ракетного кризиса на Кубе, будет продолжаться ещё долго после того как Венесуэла выплатит долги», – констатирует автор аналитики и исследователь American Enterprise Institute Райен Берг.

В подтверждение факта военного усиления России Берг приводит следующие факты: 1) соглашение о возможности захода российского ВМФ в порты Венесуэлы, 2) намерение разместить крылатые ракеты в ответ на выход США из РСМД, 3) увеличение российского военного персонала в Венесуэле после сентябрьского визита Мадуро в Москву.

Таким образом, России удаётся помочь Венесуэле обойти американские нефтяные санкции и предотвратить военно-морскую блокаду со стороны США.