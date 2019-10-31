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Дайджест СМИ: Турция обстреляла полицию России в Сирии, Трампу подготовили импичмент

31 октября 2019, 13:54  •  84 • В мире
Зарубежные СМИ 30 октября сообщают, что российская военная полиция попала под обстрел со стороны турецких сил в Сирии. Между тем конгрессмены США проголосовали за введение санкций против Турции. Демократы утвердили новый план импичмента Дональда Трампа, голосование по резолюции состоится в четверг
Автор:
Кучер Егор
Турция обстреляла российскую колонну
Сразу целый ряд курдских СМИ сообщили, что колонна российской военной полиции попала на севере Сирии под обстрел со стороны Турции. Говорится о ранении одного полицейского и ещё четырёх мирных жителей.
Источники в Западном Курдистане сообщают, что турецкая армия разбомбила колонну российской военной полиции,
— утверждает портал PeyamaKurd.
Обстрел имел место возле населённого пункта Дербасие, сказано в сообщении. Портал добавляет, что обстрел произошёл сразу после истечения срока в 150 часов, о котором договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Сочи.
Об инциденте также написало агентство North Press Agency в Twitter. В сообщении говорится, что турецкие военные немедленно прибыли на КПП Аль-Дебрасие, чтобы обсудить произошедшее с русскими офицерами, так как удар со стороны Турции мог причинить вред российским силам.
Как отметил телеканал Kurdistan 24, речь идёт не о прямом попадании снаряда по колонне, а о разрыве, произошедшем вблизи маршрута её следования. Канал сообщает о пятерых пострадавших.
Фото: MOD Russia / Globallookpress
Напомним, что во вторник истёк срок в 150 часов, о котором договорились Путин и Эрдоган в Сочи. На этот период операция Турции на северо-востоке Сирии была заморожена для того, чтобы российские и сирийские силы обеспечили вывод курдов из этой зоны.
В Конгрессе США одобрили санкции против Турции
Как сообщает Bloomberg, Палата представителей США во вторник подавляющим большинством голосов членов обеих партий приняла законопроект о санкциях против Турции за военную операцию в Сирии. Документ также содержит призыв наказать Анкару за геноцид армян в 1915-1923 годах.
«Законопроект о санкциях в отношении турецких лидеров, Halkbank и других финансовых учреждений, а также об ограничении доступа военных Турции к финансированию был принят 403 голосами против 16. Это также отражает широкое возмущение Палаты представителей решением президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии», — сообщает агентство.
Голосование в Палате представителей показывает, что Конгресс по-прежнему хочет оказывать влияние на ближневосточную политику, даже после того, как Трамп в воскресенье объявил о смерти лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади в ходе американской операции, сказано в материале.
Президент может отказаться от санкций на срок до 90 дней, если подтвердит Конгрессу, что Турция действительно поддерживает режим прекращения огня,
— отмечает Bloomberg.
Элиот Энгел. Фото: Michael Brochstein / Globallookpress
Агентство приводит слова демократа Элиота Энгела, который сказал, что голосование в Палате представителей по санкциям против Турции является попыткой конгрессменов прояснить позицию правительства США по Сирии и действиям Анкары.
Между тем в Турции уже раскритиковали голосование в Конгрессе. Представитель Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что законопроект о санкциях противоречит духу стратегического альянса Вашингтона и Анкары.
«Эти дерзкие попытки нанести ущерб нашим отношениям будут иметь долгосрочные пагубные последствия для многих областей существующего двустороннего сотрудничества», — приводит агентство заявление Алтуна.
Демократы подготовили резолюцию об импичменте Трампа
Как пишет New York Times, демократы в США разработали резолюцию о начале следующего этапа импичмента президента Дональда Трампа. При этом адвокатам Трампа будет разрешено провести его официальную защиту и перекрёстный допрос свидетелей, как только Судебный комитет Палаты представителей начнёт дебаты по вопросу об импичменте. Голосование по резолюции назначено на четверг, 31 октября.
Фото: Chad Mcneeley / Globallookpress
И хотя резолюция предоставит президенту дополнительные права, которых требовали республиканцы в Конгрессе, и позволит адвокатам Трампа или законодателям-республиканцам вызывать свидетелей, этот документ вряд ли удовлетворит союзников президента,
— отмечает издание.
«Доказательства, которые мы уже собрали, подтверждают, что президент злоупотреблял своей властью и использовал политические рычаги, чтобы заставить другую страну вмешиваться в выборы 2020 года», — приводит New York Times выдержку из письменного заявления лидеров Палаты представителей, которую контролируют демократы.
«Нынешний процесс импичмента, в соответствии с правилами, по которым проходили предыдущие процессы, перейдёт на новый этап — от закрытых показаний свидетелей к открытым слушаниям, чтобы американский народ мог из первых уст узнать о неправомерных действиях президента», — сказано в заявлении.
Как отмечает издание, лидеры демократов уверены в том, что у них будет достаточно голосов, чтобы принять резолюцию на этой неделе, даже если горстка умеренных демократов проголосует против. Лидеры республиканцев призывают членов своей партии голосовать против резолюции и утверждают, что если они поступят иначе, то это будет означать признание республиканцами законности всей процедуры импичмента, организованной демократами.
Турция не купит у России Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Фото: Zheng Huansong / Globallookpress
Как сообщает турецкое издание Haberler, министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг заявления ряда СМИ о том, что Анкара якобы ведёт с Россией переговоры о покупке истребителей Су-35. По сообщению издания, Акар назвал слухи о переговорах по Су-25 с Россией «ложью».
«Мы являемся партнёром проекта F-35 и ожидаем предоставления нам права (на покупку истребителей. — Прим. Царьграда)», — сказал Акар.
Его также попросили прокомментировать сотрудничество с Россией в Сирии, на что министр обороны Турции заявил о скором начале совместного патрулирования в зоне безопасности вдоль границы Сирии и Турции. Акар также рассказал, что США поставили Турцию в известность о проведении операции по уничтожению главаря ИГ аль-Багдади.
Напомним, ранее, 28 октября, о возможных переговорах Турции и России о закупке Анкарой партии российских истребителей Су-35 сообщало американское военное издание Defense News.
Эти переговоры вполне созрели. Сделка не кажется слишком отдалённой,
— сказал тогда высокопоставленный турецкий чиновник.
Отмечается, что подобные разговоры начались после того, как Эрдоган посетил авиасалон «МАКС-2019», где осмотрел вместе с президентом России Владимиром Путиным один из таких самолётов. Позже Эрдоган говорил, что Турция может рассмотреть вопрос покупки Су-35, если США откажутся поставлять ей F-35.

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