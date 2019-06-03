Дайджест СМИ: Трампа ждёт «горячий» приём в Британии, Россию обвинили в бомбежках в Сирии

Автор:

Кучер Егор

Британия бунтует

Как сообщает Wall Street Journal , «за кулисами государственного визита президента Трампа в Великобританию на этой неделе скрывается неуклюжая дипломатия». Визит Трампа, отмечает издание, будет встречен массовыми протестами и «обнажит некоторую неопределённость в отношениях» между Вашингтоном и Лондоном в условиях Brexit.

Издание отмечает, что президент США проведёт встречу с уходящим премьером Терезой Мэй, но при этом он также поддерживает «тёплые отношения» с её потенциальным преемником Борисом Джонсоном и лидером партии Brexit Найджелом Фараджем.

«Я думаю, что они представляют большую силу. Они проделали хорошую работу. Мне очень нравится Найджел, я думаю, что ему есть что предложить», – сказал Трамп накануне визита.

«Готовя почву перед поездкой, несколько американских чиновников и дипломатов посетили Лондон, заявив о желании США заключить торговую сделку с Великобританией. Однако не ясно, сможет ли Великобритания пойти на такую сделку, если она не будет резко разрывать связи с Европейским союзом, чего законодатели в настоящее время делать не хотят», – пишет газета.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

По её данным, Лондон встретит Трампа протестами, в ходе которых активисты запустят в небо большой надувной шар в форме ребёнка с лицом президента США, который уже появлялся над британской столицей в ходе визита главы Белого дома в июле 2018 года. Кроме этого, от посещения ужина в честь президента Трампа уже отказались ряд ведущих политиков, включая лидера лейбористов Джереми Корбина.

Вызывает разочарование тот факт, что премьер-министр снова решила отдать должное этой администрации США,

– сказал Корбин.

Д. Корбин. Фото: www.globallookpress.com

«Тем не менее многие представители британского правящего класса надеются установить более тесные связи с США, так как после Brexit Великобритания отвернётся от ЕС. Ключ к этому – новые коммерческие отношения. Сторонники Brexit хотят заключить торговую сделку с Америкой в качестве ключевой награды за выход из ЕС», – добавляет Wall Street Journal.

Помпео усомнился в «сделке века»

Как стало известно Washington Post , госсекретарь США Майк Помпео в ходе закрытой встречи с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке выразил сомнение в том, что Вашингтон сможет заключить «сделку века» по Ближнему Востоку, о которой впервые объявил в середине апреля зять Дональда Трампа – Джаред Кушнер.

Госсекретарь, в частности, назвал план «неисполнимым», но допустил, что он провалится не сразу.

Большой вопрос в том, сможем ли мы получить достаточно пространства для реального разговора о том, как это («сделку века». – Прим. ред.) выстроить,

– приводит издание слова Помпео.

М. Помпео. Фото: www.globallookpress.com

Госсекретарь США также напомнил, что одобрение «сделки века» в Штатах неоднократно откладывалось, так как «нам требовалось, мягко говоря, больше времени, чем я предполагал». Помпео также допустил, что попытка заключить соглашение между израильтянами и палестинцами при участии США может привести к эскалации конфликта.

«Нет никаких гарантий, что мы не окажется теми, кто его (конфликт. – Прим. ред.) развяжет. Я надеюсь, все стороны отнесутся к этому серьёзно», – сказал Помпео.

Он добавил, что у палестинцев могло сложиться впечатление, будто обещанная со стороны США «сделка века» будет выгодна только Израилю. Washington Post напоминает, что Вашингтон сделал максимум для того, чтобы у палестинцев сложилось такое мнение:

С тех пор как президент США объявил о планах урегулирования застарелого конфликта, Соединённые Штаты предприняли действия, против которых решительно выступили палестинцы. Это и признание Иерусалима столицей Израиля без соглашения об окончательном статусе, и сокращение финансирования палестинской администрации и агентства ООН по делам беженцев, а также признание израильского суверенитета над Голанскими высотами.

Турция вступилась за Идлиб?

Идлиб. Фото: www.globallookpress.com

Идлиб. Фото: www.globallookpress.com

После того как Дональд Трамп опубликовал в своём Twitter замечание в адрес России и Сирии, будто бы Москва и Дамаск проводят массированные бомбардировки провинции Идлиб, где якобы гибнет «много мирных жителей», агентство Bloomberg сообщило, что Турция пытается повлиять на ситуацию через взаимодействие с Москвой.

«Турция хочет, чтобы Россия помогла остановить атаки сирийского правительства на Идлиб, заявил высокопоставленный сотрудник службы безопасности спустя несколько дней после того, как силы президента Башара Асада обстреляли турецкие войска, следившие за перемирием в северо-западном сирийском регионе», – сообщает агентство.

«Войска Асада усилили нападения на мирных жителей в Идлибе, который граничит с Турцией, пытаясь подорвать российско-турецкое соглашение о перемирии, заявил турецкий источник, просивший не называть его имени», – добавляет Bloomberg.

Агентство отмечает, что последние события происходят на фоне усиления Турции как регионального игрока вследствие обретения страной российских ЗРС С-400. Анкара теперь будет использовать купленные у России ракетные системы «для защиты своих расширяющихся экономических интересов и интересов безопасности в восточной части Средиземного моря».

Сирийские атаки возле Идлиба оказывают давление на отношения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным, убеждённым сторонником Асада. Несмотря на разногласия по поводу будущего центрального правительства в Сирии, Турция и Россия остаются союзниками, в то время как США поддерживают сирийские курдские группировки, которые Турция считает террористами,

– добавляет агентство.

Первые трудности Huawei

Как пишет Forbes, китайский IT-гигант Huawei столкнулся с первыми последствиями санкций со стороны США – от сборки смартфонов компании отказалась тайваньская фирма Foxconn.

«Foxconn, тайваньский производитель электроники, который собирает телефоны для многих марок телефонов, включая Apple и Xiaomi, в последние дни остановил несколько производственных линий для телефонов Huawei, поскольку компания из Шэньчжэня сократила заказы на новые телефоны», – сообщает Forbes.

Отмечается, что Huawei сохранил второе место в мире по продажам смартфонов, однако цель догнать Apple, не говоря уже о завоевании мирового лидерства, «теперь выглядит нереальной». Более того, пользователи Huawei уже столкнулись с первыми проблемами.

Huawei столкнулся с проблемами в Гонконге. Как утверждают местные СМИ, «десятки» пользователей Huawei увидели, что их смартфоны «недавно вышли из строя, внезапно отключились и стали непригодными для использования». Согласно сообщениям, это произошло после обновления операционной системы в течение недели. У Huawei не было немедленного решения – пользователи могли лишь переустанавливать систему, но это приводило к удалению всех данных на телефоне,

– пишет Forbes.