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Дайджест СМИ: Трамп заморозил помощь Украине, Турция может купить Су-57 вместо F-35

29 августа 2019, 14:39  •  94 • В мире
Зарубежные СМИ 29 августа сообщают о том, что президент США Дональд Трамп распорядился заморозить 250 млн долларов помощи Украине для проверки целевого расходования этих средств. Президент Турции после разрыва сделки по F-35 с Вашингтоном может купить российские истребители Су-57. Королева Британии одобрила приостановку работы парламента. США «парализовали» Иран при помощи мощной кибератаки
Автор:
Кучер Егор
Пересмотр помощи Украине
Как пишет газета Politico, Дональд Трамп распорядился провести аудит выделяемой финансовой помощи Украине в размере 250 млн долларов.
Президент Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как "Инициатива содействия безопасности на Украине", чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединённых Штатов, сообщил высокопоставленный чиновник администрации в среду,
— пишет Politico.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Издание отмечает, что данное распоряжение Трамп сделал после саммита G7, на котором он «неоднократно преуменьшал военную интервенцию Москвы на Украину».
«Военная помощь Соединённых Штатов Украине долгое время считалась лакмусовой бумажкой того, насколько сильно американское правительство оказывает давление на Москву», — полагает издание.
Отмечается, что администрация Трампа в 2017 году одобрила поставки летального оружия Украине, то есть предприняла шаг, на который не решалась администрация Барака Обамы. Этот шаг тогда был расценён как признак того, что правительство Трампа придерживается жёсткого подхода по отношению к президенту России Владимиру Путину, несмотря на публичную риторику президента США, льстившую российскому лидеру, отмечает Politico.
В 2019 финансовом году законодатели выделили Украине 250 млн долларов на помощь в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную деятельность. В частности, Конгресс выделил 50 млн долларов на вооружение. Сокращение этой помощи может привести к обвинениям Трампа в том, что его политика благоприятствует Москве,
— отмечает издание.
Проверками целевого расходования средств на Украину займутся, в том числе, глава Пентагона Марк Эспер и советник по нацбезопасности Джон Болтон.
Турция может купить Су-57 у России
Как сообщает турецкий телеканал NTV, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после отказа США продавать Анкаре F-35 турецкие власти будут «искать другие варианты».
«Чавушоглу сказал, что вчера они посетили авиасалон в России и увидели российские истребители Су-57», — отмечается в сообщении.
Вместе с тем о Су-57 Турция говорит с осторожностью, учитывая тот факт, что США пока не подтвердили свой отказ в поставках F-35. По словам Чавушоглу, альтернативные сделки возможны, «если Турция всё-таки не получит F-35».
Турецкий президент Реджеп Эрдоган также отметил, что Анкара воспользуется широкими предложениями на рынке после того, как «мы узнаем окончательное решение США». Эрдоган не уточнил, идёт ли речь об альтернативе именно в виде Су-57, однако заметил, что турецкая делегация приехала на авиасалон МАКС в Жуковском «не просто так».
Су-57. Фото: www.globallookpress.com
Джонсон парализовал парламент ради «жёсткого» Brexit
Как сообщает SkyNews, королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьером Борисом Джонсоном заморозку работы британского парламента примерно на месяц.
Королева одобрила просьбу Бориса Джонсона о приостановке работы парламента с середины следующего месяца, что должно ограничить возможности депутатов по полноценному обсуждению Brexit,
— сообщает телеканал.
Согласно документу, подписанному королевой, работа парламента будет заморожена с 9 сентября по 14 октября. Отмечается, что «в результате задержки парламент потеряет несколько заседаний до запланированного выхода Великобритании из ЕС 31 октября».
Как пишет The Independent, добившись приостановки работы парламента, Джонсон «заткнул» противников «жёсткого» Brexit, которые могли выступить против и заблокировать основную инициативу нового премьера, с которой он шёл на выборы.
«Противники "жёсткого" Brexit обвинили Бориса Джонсона в "парламентском перевороте" после того, как было объявлено, что Палата общин и Палата лордов будут отстранены от работы более чем на месяц в преддверии выхода из ЕС», — пишет издание.
Парламент возобновит работу 14 октября, то есть всего за 17 дней до запланированной даты Brexit. Жители Великобритании между тем не одобряют таких мер со стороны премьера. Как показал опрос YouGov, результаты которого приводит The Independent, лишь 27% британцев поддержали заморозку работы парламента, тогда как 47% назвали этот шаг «неприемлемым».
Фото: www.globallookpress.com
США нанесли сокрушительный киберудар по Ирану
Как пишет The New York Times, Иран не может оправиться от мощной кибератаки со стороны США, чем также объясняется приостановка Тегераном «подрывной деятельности» в Персидском заливе.
«Тайная кибератака против Ирана в июне уничтожила критически важную базу данных, использовавшуюся иранским военизированным подразделением для планирования атак на нефтяные танкеры, и подорвала способность Тегерана скрытно совершать передвижения в Персидском заливе», — сообщает газета со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Атака произошла 20 июня, с тех пор Иран пытается восстановить уничтоженные базы данных и перезапустить компьютерные системы, в том числе сети военной связи, сказано в сообщении. Основной целью атаки были системы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Соединённые Штаты и Иран давно вовлечены в необъявленный киберконфликт, который тщательно сбалансирован, чтобы не выйти за рамки серой зоны между войной и миром. Киберудары США по Ирану продолжились даже после того, как Дональд Трамп отменил авиационный удар возмездия за сбитый Тегераном американский беспилотник,
— пишет The New York Times.
Фото: www.globallookpress.com
Представители американского правительства считают, что в ответ на это Иран лишь наращивал свои кибератаки против властей США и американских корпораций. По словам бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Нормана Роула, американские кибероперации призваны изменить поведение Ирана без инициирования более широкого конфликта. Бывший разведчик отметил, что киберудары «очень похожи на секретные операции» разведки.

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