Дайджест СМИ: Трамп уничтожает Huawei, ловушка для вице-канцлера Австрии, угрозы Ирану

Автор:

Кучер Егор

Чёрные списки на новый лад

Американские СМИ в деталях пишут о решении президента США Дональда Трампа ввести режим ЧС в стране для расширения полномочий правительства по защите телекоммуникационных сетей. Как сообщило агентство Reuters, Минторг США намерен внести Huawei и ещё 70 компаний в чёрный список, что лишит китайскую компанию возможности покупать некоторую продукцию без разрешения Вашингтона.

Отмечается, что главным ударом по Huawei станет лишение её доступа к операционной системе Android, которой сейчас комплектуются все устройства этого производителя.

Приостановка (доступа к Android. — прим. Царьград) может помешать бизнесу Huawei по выпуску смартфонов за пределами Китая, поскольку технический гигант сразу же потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android от Google. Будущие версии смартфонов Huawei, которые будут работать на Android, также потеряют доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, приложения Gmail и YouTube,

— отмечает Reuters.

Фото: globallookpress.com

«Однако, по словам представителя Google, владельцы нынешних смартфонов Huawei с приложениями Google по-прежнему смогут использовать и загружать обновления приложений», — добавляет агентство.

При этом пока остаётся неясным, в какой степени ограничения со стороны США окажутся критическими для Huawei. По данным Reuters, «глобальная цепочка поставок оценивает воздействие» попадания компании в чёрные списки США. Эксперты между тем выражают сомнение в том, что Huawei сможет в будущем работать эффективно без помощи со стороны Вашингтона.

«Компания уже создавала свои собственные операционные системы на случай запрета на использование Android и Windows. Но учитывая опасения США по поводу иностранного вмешательства, отечественная ОС, вероятно, столкнётся с ещё большим вниманием, чем в ситуации с программным обеспечением Google», — пишет об этом издание Verge.

Скандал в Австрии

Европейские СМИ пишут о скандале, который разразился из-за публикации перед выборами в Европарламент видео, на котором вице-канцлер Австрии и глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе встречается на Ибице в 2017 году с некой «русской девушкой-олигархом». По заявлениям немецких СМИ, Штрахе на той встрече обсуждал с «русской» покупку медиаактивов для влияния на выборы.

На ситуацию молниеносно отреагировал премьер Австрии Себастьян Курц. Он отказался продолжать коалицию с партией Штрахе и объявил новые парламентские выборы, которые пройдут в сентябре.

Речь идёт о злоупотреблении властью, и это серьёзно, это проблема. Речь идёт об открытых предложениях коррупции и нападках на свободную прессу,

— приводит слова Курца Die Welt.

По словам премьера, у этого дела «должны быть уголовные последствия», однако решение о них будет принимать не он, а следствие.

С. Курц. Фото: www.globallookpress.com

Suddeutsche Zeitung открыто обвиняет Штрахе в «связях с Кремлём»:

«Когда дело доходит до России, Хайнц-Кристиан Штрахе сразу переходит в режим дружбы. Его партия, правая популистская АПС, поддерживает тесные связи с Москвой. Президент России Владимир Путин в любом случае считается крёстным отцом многих европейских правых популистов. И поэтому неудивительно, что Штрахе сразу же набрал очки: он сидит на Ибице в июле 2017 года с предполагаемым крупным российским инвестором, который якобы хочет инвестировать несколько сотен миллионов евро в Австрию».

Издание также признаёт, что Штрахе и его соратник по партии Иоганн Гуденус, который также присутствует на этом скандальном видео, могли попасть в ловушку. Сам Штрахе обвинения отрицает и заявляет, что его фразы на видео выдраны из контекста.

Между тем прокуратура Австрии не нашла в «деле Штрахе» состава преступления и отказалась начинать расследование.

Конкретных доказательств наличия преступления из этой (видеозаписи — прим. Царьград) не следует,

— приводит радиостанция Oesterreich 1 заявление прокуратуры.

Suddeutsche Zeitung также полагает, что скандал в Австрии стал серьёзным ударом для правых популистов в Европе. Издание ожидает, что Курц может отправить в отставку ряд министров-членов партии Штрахе, например, главу МВД Герберта Кикла.

Голоса против санкций

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Интересно и то, как во время этого скандала в самой Австрии звучат голоса в поддержку политического курса, который проводил Штрахе. Депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг в интервью изданию Kurier заявила, что санкции против России следует отменить как можно скорее, так как они наносят большой вред Европе и не достигли той цели, для которой вводились.

Шпагат между санкциями и контрсанкциями наносит нам ущерб. Хорошо иметь политические признаки верховенства закона, прав человека и демократии. Но экономические санкции наказывают не тех. Вы можете таким образом дать дипломатический сигнал, но вы не должны делать это за счёт труда крестьян,

— сказала Винциг.

По её мнению, Европа должна была найти другой способ ведения диалога с Москвой, но выбрала самый невыгодный для себя, теперь Китай устремился на российский рынок и замещает европейские товары.

«Я против санкций, потому что они не помогают. Китайцы заменяют наши продукты. С нашей высокой экспортной квотой вы должны подумать о том, есть ли другие способы показать гражданам России, что что-то не так», — сказала она.

По её мнению, санкции направлены лишь на демонстрацию политической позиции, однако пора думать и об экономике. Если экспорт из Австрии продолжит сокращаться, то это приведёт к росту безработицы, а ведь половина бюджета страны и без того идёт на социальные нужды, напомнила Винциг.

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в воскресенье усилил свою риторику в отношении Тегерана и предупредил, что борьба с Вашингтоном «станет официальным концом Ирана».

Если Иран захочет сражаться, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединённым Штатам!

— приводит CNN заявление Трампа в Twitter.

Канал отмечает, что Трамп затем почему-то сменил тон на миролюбивый, когда давал интервью телеканалу FoxNews:

«Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие, и они могли угрожать нам. Вы знаете, я не тот, кто хочет вступить в войну, потому что война наносит ущерб экономике, война убивает людей, а это, безусловно, самое главное. Я не хочу драться. Но у вас есть ситуации, подобные Ирану, вы не можете позволить им иметь ядерное оружие, вы просто не можете этого допустить», — сказал Трамп.

По мнению CNN, Трамп и его администрация в ситуации с Ираном используют сочетание «ястребиной риторики», дипломатического давления, экономических санкций, а также «военного позёрства».