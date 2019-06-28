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Дайджест СМИ: Трамп шутит с Путиным на G20, Мэй о Скрипалях, сделка Китая и США
28 июня 2019, 14:09 • 54 • В мире
Внимание мировых СМИ 28 июня приковано к открывшемуся в японской Осаке саммиту G20. Перед началом официальных мероприятий президент России Владимир Путин провёл встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Премьер Британии Тереза Мэй на встрече с главой российского государства будет просить его выдать «виновных» в отравлении Скрипалей. США и Китай будут говорить о Huawei.
Автор:
Кучер Егор
Трамп пошутил в беседе с Путиным
Встреча президентов России и США – на первых полосах западной прессы. Как сообщает Bloomberg, Трамп в первый день саммита проводит встречи сразу с рядом мировых лидеров, включая Владимира Путина.
– сообщает агентство.
В. Путин и Д. Трамп. Фото: kremlin.ru
Как отмечает CNN в прямой трансляции встречи Путина и Трампа, президент США заявил о «хороших отношениях» с главой российского государства и даже позволил себе пошутить.
«Президент США Дональд Трамп пошутил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, когда двое лидеров начали на G20 свою первую двустороннюю встречу в Японии. Когда журналисты спросили его, поднимет ли он вопрос о том, могут ли выборы в США стать новым конфликтом с Путиным, Трамп рассмеялся и с улыбкой призвал президента России не влиять на голосование 2020 года», – сообщает телеканал.
«Не вмешивайся в выборы», – сказал Трамп, погрозив Путину пальцем.
Телеканал добавляет, что эта шутка стала первым элементом беседы на тему «российского вмешательства» с момента публикации доклада спецпрокурора по российскому делу Роберта Мюллера.
«Выступая в пятницу, Трамп сказал, что у него «очень, очень хорошие отношения» с Путиным, и отметил, что «из этих отношений выйдет много позитивного», – сообщает CNN.
Politico также пишет о проходящей встрече Путина и Трампа и позволяет себе критиковать президента США за неспособность оказать давление на российского коллегу из-за «систематического срыва выборов 2016 года в пользу Трампа».
«Трамп и Путин должны пообщаться в течение часа и обсудить ряд вопросов национальной безопасности, включая недавнюю агрессию Ирана, гражданскую войну в Сирии, где США и Россия поддерживают противоположные стороны, и новый договор о контроле над вооружениями с Китаем», – пишет издание.
В. Путин и Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
При этом Politico критикует Трампа за отказ общаться с журналистами на тему Путина перед вылетом из США в Японию.
– ответил журналистам Трамп.
Мэй потребует выдать «виновных» в отравлении Скрипалей
Британская Guardian пишет, что уходящая с поста премьера Великобритании Тереза Мэй будет требовать на встрече с Путиным выдать подозреваемых по делу Скрипалей.
– отмечает издание.
Однако в беседе с журналистами по пути на саммит G20 Мэй отметила, что «ещё не время для оттепели». По её словам, нормальному диалогу мешает деятельность России, «которая подрывает международные договоры и подрывает нашу коллективную безопасность». Мэй добавила, что имеет в виду именно инцидент в Солсбери и будет требовать выдачи Анатолия Чепиги и Александра Мишкина (Петров и Боширов – прим. Царьграда), так как британская полиция не сомневается в их вине.
«Мы считаем, что мы собрали доказательства, мы определили двух лиц, мы считаем, что они должны быть привлечены к ответственности», – сказала Мэй.
Т. Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Китай вступится за Huawei
Как пишет Wall Street Journal, на встрече с Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин назовёт снятие санкций с китайского IT-гиганта Huawei обязательным условием для заключения торгового соглашения.
– пишет газета.
Фото: www.globallookpress.com
Издание приводит слова китайских чиновников, которые подчеркнули, что Си «не будет вступать в конфронтацию» с Трампом, несмотря на заявленные предварительные условия. Скорее всего, китайский лидер в декларативной манере просто расскажет Трампу своё видение того, как могут быть оптимально выстроены двусторонние отношения.
«В свою очередь, официальные лица США заявили, что проведут встречу, чтобы узнать, готовы ли их китайские коллеги начать переговоры с того места, где они прервались. Американские и китайские официальные лица заявили, что обе страны были близки к заключению торговой сделки в апреле, когда, по мнению США, Китай отказался от положений (согласованных ранее – прим. Царьграда). Чиновники США считают, что Пекин должен возобновить переговоры», – пишет газета.
Сенат США принял новый оборонный бюджет
Как сообщает Reuters, Сенат США накануне одобрил новый оборонный бюджет в размере 750 млрд долларов.
– сообщает агентство.
Фото: www.globallookpress.com
Отмечается, что так называемый Закон о национальной обороне (NDAA) был принят 86 голосами «за». Против высказались лишь восемь членов верхней палаты американского парламента.
«Тем не менее в ходе непривычного процессуального действия Сенат в пятницу проведёт раздельное голосование по поправке, которая запретит президенту-республиканцу Дональду Трампу атаковать Иран без предварительного получения одобрения Конгресса», – сообщает Reuters.
По прогнозам аналитиков, поправка не наберёт необходимых 60 голосов, так как против неё выскажется республиканское большинство в Сенате. NDAA также включает в себя требование к Пентагону предотвратить передачу «чувствительных технологий» Китаю и России, а также отчётов о деятельности в Арктике.
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