Дайджест СМИ: Трамп шутит с Путиным на G20, Мэй о Скрипалях, сделка Китая и США

Автор:

Кучер Егор

Трамп пошутил в беседе с Путиным

Встреча президентов России и США – на первых полосах западной прессы. Как сообщает Bloomberg, Трамп в первый день саммита проводит встречи сразу с рядом мировых лидеров, включая Владимира Путина.

К ключевым моментам следует отнести любые признаки прорыва в торговых переговорах США и Китая, усилия по сдерживанию растущей напряжённости между администрацией Трампа и Ираном, а также конкретные действия по сокращению выбросов и снижению загрязнения пластиком в океанах. Основные пункты повестки дня включают встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель,

– сообщает агентство.

В. Путин и Д. Трамп. Фото: kremlin.ru

Как отмечает CNN в прямой трансляции встречи Путина и Трампа, президент США заявил о «хороших отношениях» с главой российского государства и даже позволил себе пошутить.

«Президент США Дональд Трамп пошутил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, когда двое лидеров начали на G20 свою первую двустороннюю встречу в Японии. Когда журналисты спросили его, поднимет ли он вопрос о том, могут ли выборы в США стать новым конфликтом с Путиным, Трамп рассмеялся и с улыбкой призвал президента России не влиять на голосование 2020 года», – сообщает телеканал.

«Не вмешивайся в выборы», – сказал Трамп, погрозив Путину пальцем.

Телеканал добавляет, что эта шутка стала первым элементом беседы на тему «российского вмешательства» с момента публикации доклада спецпрокурора по российскому делу Роберта Мюллера.

«Выступая в пятницу, Трамп сказал, что у него «очень, очень хорошие отношения» с Путиным, и отметил, что «из этих отношений выйдет много позитивного», – сообщает CNN.

Politico также пишет о проходящей встрече Путина и Трампа и позволяет себе критиковать президента США за неспособность оказать давление на российского коллегу из-за «систематического срыва выборов 2016 года в пользу Трампа».

«Трамп и Путин должны пообщаться в течение часа и обсудить ряд вопросов национальной безопасности, включая недавнюю агрессию Ирана, гражданскую войну в Сирии, где США и Россия поддерживают противоположные стороны, и новый договор о контроле над вооружениями с Китаем», – пишет издание.

В. Путин и Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

При этом Politico критикует Трампа за отказ общаться с журналистами на тему Путина перед вылетом из США в Японию.

У меня будет очень хороший разговор с ним. То, что я ему говорю, – не ваше дело,

– ответил журналистам Трамп.

Мэй потребует выдать «виновных» в отравлении Скрипалей

Британская Guardian пишет, что уходящая с поста премьера Великобритании Тереза Мэй будет требовать на встрече с Путиным выдать подозреваемых по делу Скрипалей.

Тереза ​​Мэй будет использовать встречу с Владимиром Путиным в пятницу, чтобы подтвердить решимость Великобритании требовать выдачи правосудию подозреваемых в отравлении в Солсбери. Объявление о том, что премьер-министр проведёт двустороннюю встречу с Путиным на саммите G20 в Осаке, вызвало опасения, что она готовится возобновить отношения с Москвой как один из заключительных актов её премьерства,

– отмечает издание.

Однако в беседе с журналистами по пути на саммит G20 Мэй отметила, что «ещё не время для оттепели». По её словам, нормальному диалогу мешает деятельность России, «которая подрывает международные договоры и подрывает нашу коллективную безопасность». Мэй добавила, что имеет в виду именно инцидент в Солсбери и будет требовать выдачи Анатолия Чепиги и Александра Мишкина (Петров и Боширов – прим. Царьграда), так как британская полиция не сомневается в их вине.

«Мы считаем, что мы собрали доказательства, мы определили двух лиц, мы считаем, что они должны быть привлечены к ответственности», – сказала Мэй.

Т. Мэй. Фото: www.globallookpress.com

Китай вступится за Huawei

Как пишет Wall Street Journal, на встрече с Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин назовёт снятие санкций с китайского IT-гиганта Huawei обязательным условием для заключения торгового соглашения.

Как заявили знакомые с планом китайские чиновники, в качестве предварительных условий для торгового соглашения Пекин будет настаивать на том, чтобы США сняли запрет на продажу американских технологий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies. Пекин также хочет, чтобы США отменили все карательные пошлины и прекратили попытки заставить Китай покупать американских товаров больше, чем объёмы, определённые на последней встрече лидеров в декабре,

– пишет газета.

Фото: www.globallookpress.com

Издание приводит слова китайских чиновников, которые подчеркнули, что Си «не будет вступать в конфронтацию» с Трампом, несмотря на заявленные предварительные условия. Скорее всего, китайский лидер в декларативной манере просто расскажет Трампу своё видение того, как могут быть оптимально выстроены двусторонние отношения.

«В свою очередь, официальные лица США заявили, что проведут встречу, чтобы узнать, готовы ли их китайские коллеги начать переговоры с того места, где они прервались. Американские и китайские официальные лица заявили, что обе страны были близки к заключению торговой сделки в апреле, когда, по мнению США, Китай отказался от положений (согласованных ранее – прим. Царьграда). Чиновники США считают, что Пекин должен возобновить переговоры», – пишет газета.

Сенат США принял новый оборонный бюджет

Как сообщает Reuters, Сенат США накануне одобрил новый оборонный бюджет в размере 750 млрд долларов.

Сенат США в четверг принял законопроект об оборонном бюджете на сумму 750 млрд долларов, в котором содержатся положения, направленные на Китай по вопросам, связанным с передачей технологий и продажей синтетических опиоидов. Это направлено на противодействие растущему влиянию Китая во всём мире,

– сообщает агентство.

Фото: www.globallookpress.com

Отмечается, что так называемый Закон о национальной обороне (NDAA) был принят 86 голосами «за». Против высказались лишь восемь членов верхней палаты американского парламента.

«Тем не менее в ходе непривычного процессуального действия Сенат в пятницу проведёт раздельное голосование по поправке, которая запретит президенту-республиканцу Дональду Трампу атаковать Иран без предварительного получения одобрения Конгресса», – сообщает Reuters.

По прогнозам аналитиков, поправка не наберёт необходимых 60 голосов, так как против неё выскажется республиканское большинство в Сенате. NDAA также включает в себя требование к Пентагону предотвратить передачу «чувствительных технологий» Китаю и России, а также отчётов о деятельности в Арктике.