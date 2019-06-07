Дайджест СМИ: Трамп рассказал об отношениях с Россией, Франция нашла русского шпиона

Автор:

Кучер Егор

Хорошие отношения и «охота на ведьм»

Накануне Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News. В нём президент США очень много говорил о тех неприятностях, которые доставляют ему демократы, обозвал бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера «дураком» и назвал причину ухудшения отношений Вашингтона и Москвы.

Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были испорчены лживой «охотой на ведьм». У меня могут быть хорошие отношения с Россией,

— сказал Трамп в ответ на вопрос известной в США телеведущей Лоры Ингрэм.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Трамп в этом интервью не оставил без внимания и то, насколько сильно ему досаждают демократы, которые даже не скрывают своего намерения добиться импичмента президента. В частности, Трамп назвал «позором» и «стихийным бедствием» американской политики спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая днём ранее призналась, что хотела бы видеть главу государства за решёткой.

«Я думаю, что она — это позор. Я на самом деле не думаю, что она талантливый человек, я пытался быть с ней добрым, потому что мне бы хотелось, чтобы были заключены некоторые сделки. Но она неспособна заключать сделки, она скверная, мстительная, отвратительная личность. Вышел отчёт Мюллера, и для них это была катастрофа», — сказал Трамп.

«Они думали, что их хороший друг Бобби Мюллер собирается дать им отличный отчёт, и он выступил с докладом вместе с 13-ю ужасными, злыми демократами, которые полностью предвзяты против меня. Некоторые из них работали на Хиллари Клинтон, затем они подключили ещё пятерых, также демократов. Подумайте об этом — два с половиной года, ещё до того, как меня избрали, они преследовали меня, и у них ничего нет», — добавил он.

Президент США «прошёлся» и по самому Мюллеру, отметив, что бывший спецпрокурор по «российскому делу» выглядел «дураком», представляя общественности результаты своего расследования.

Русский шпион во Франции

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Как пишет Le Monde, власти Франции установили, что в 2016 году сотрудник генконсульства России в Марселе Сергей Желтиков занимался шпионской деятельностью и был причастен к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«В 2018 году был обнаружен и разоблачён новый российский шпион, но его имя не разглашалось властями. Это Сергей Желтиков, занимавший консульские посты в Швейцарии. Этот человек обвиняется швейцарскими судами в том, что он был частью группы коммандос ГРУ вместе с двумя другими агентами, арестованными в апреле 2018 года — Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцем. Эти двое, действовавшие под дипломатическим прикрытием, были членами подразделения 26165 ГРУ — специального подразделения по кибершпионажу, одному из любимых видов деятельности Кремля», — пишет известная французская газета.

Le Monde отмечает, что Желтикова вычислили сотрудники главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI), которые впоследствии поделились информацией о «русском шпионе» с коллегами в Швейцарии, а те в свою очередь смогли установить личность шпиона.

Желтиков якобы занимался вопросами логистики для Серебрякова и Моренца, например, встречал их в аэропорту и затем сопровождал во время посещения отеля в Лозанне во время конференции WADA, на которой был представлен первый отчёт Ричарда Макларена о допинге в России.

Там все трое якобы совершили кибератаку на WADA, воспользовавшись wi-fi-сетью отеля. Издание не приводит информации о том, какие данные похитили шпионы и как именно они это сделали.

Желтиков покинул Францию осенью 2016 года, а Серебряков и Моренц уже в 2018 году были высланы властями Нидерландов по подозрению в хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

США усилили санкции против Венесуэлы

Как сообщает Bloomberg, США ввели в отношении Венесуэлы новые санкции, касающиеся запрета на поставку Каракасу нефтехимических веществ для стабилизации состава экспортируемой нефти.

«В четверг Управление по контролю за иностранными активами Минфина США заявило, что санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы больше не будут исключать экспорт или реэкспорт разбавителей — класса углеводородов, которые смешиваются с тяжёлыми, вязкими типами сырой нефти, чтобы сделать их более лёгкими и повысить их привлекательность для покупателей», — сообщает агентство.

Фото: www.globallookpress.com

Bloomberg уточняет, что большая часть добываемой сейчас нефти в Венесуэле — это низкокачественная нефть, которую необходимо разбавить более светлыми сортами или частично рафинировать, прежде чем она будет продана на мировом рынке.

Это решение также является признаком того, что администрация президента Дональда Трампа продолжает настаивать на смене режима в Венесуэле, хотя его коллега Николас Мадуро сумел противостоять санкциям США и международной изоляции. Недавние переговоры в Осло между режимом Мадуро и венесуэльской оппозицией не привели к какому-либо прорыву,

— подчёркивает Bloomberg.

В 2019 году государственная нефтяная компания PDVSA экспортировала из Нигерии почти 1 млн баррелей нефти сорта Agbami, чтобы использовать её в качестве разбавителя, смешивая с нефтяным шламом Orinoco, отмечает агентство.

«Согласно подсчётам ОПЕК, основанным на вторичных источниках, добыча нефти в Венесуэле в апреле снизилась до 768 тыс. баррелей в день», — сказано в сообщении.

Безос откроет пункты Amazon на Луне и «спасёт Землю»

Как сообщает телеканал CNBC, основатель и глава компании Amazon Джефф Безос, выступая на конференции Re:MARS в Лас-Вегасе, поделился планами открытия на Луне отделений своей компании и рассказал о том, как будущие поколения могут спасти нашу планету.

В ходе конференции у него спросили, появятся ли в скором времени на Луне центры Amazon. Безос не без иронии ответил:

«Это очень хороший вопрос. Я никогда не задумывался об этом. Но мы начнём поставлять жидкий водород и жидкий кислород. Это будут очень маленькие поставки, но очень важные», — сказал он.

Д. Безос. Фото: www.globallookpress.com

У него также спросили, почему возглавляемая им корпорация Blue Origin имеет в своём активе так много лунных проектов.

Причина, по которой мы летим в космос, на мой взгляд, заключается в том, чтобы спасти Землю,

— сказал бизнесмен.

По его словам, он не ожидает, что освоение Луны произойдёт при его жизни, однако будущие поколения должны вывести тяжёлую промышленность за пределы Земли.