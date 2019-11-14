Дайджест СМИ: Трамп пытается купить Эрдогана, у Боливии появился временный президент

Автор:

Кучер Егор

Сделка века

Как пишет The Washington Post, Дональд Трамп предложил Эрдогану накануне его визита в США заключить торговое соглашение на 100 млрд долларов, а также озвучил пути выхода из-под санкций, которые могут быть введены в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В новом письме Эрдогану на прошлой неделе Трамп предложил президенту Турции торговую сделку на 100 млрд долларов и обходные пути, позволяющие избежать санкций США в связи с покупкой Турцией российской системы противоракетной обороны С-400,

— пишет газета со ссылкой на осведомлённого американского чиновника.

Д. Трамп. Фото: Wang Ying / Globallookpress

Отмечается, что новая инициатива Трампа, вероятно, вызовет волну возмущения в демократической Палате представителей, проголосовавшей ранее за введение санкций против Анкары за сотрудничество с Россией и операцию против курдов в Сирии.

«Это позор, что президент Трамп пригласил президента Эрдогана в Белый дом после того, как тот напал на наших сирийских курдских союзников. Силы под командованием Турции совершили то, что сама администрация называет военными преступлениями», — приводит издание заявление одного из соавторов законопроекта о санкциях против Анкары, сенатора Криса ван Холлена.

The Washington Post отмечает, что Трамп ранее выражал свои симпатии Эрдогану, называл его «другом» и «крепким парнем, который заслуживает уважения». Что касается визита Эрдогана в Вашингтон, который начался 12 ноября, то он был запланирован как часть пакета мер, предложенного Трампом в разговоре с Эрдоганом по телефону ещё 6 октября. Издание также приводит слова высокопоставленного источника в администрации Трампа, пояснившего, почему Белый дом решил пойти навстречу Турции.

Р. Эрдоган. Фото: Attila Volgyi / Globallookpress

Мы убрали наши предложения "со стола", когда турки вошли в Сирию. Однако как только мы убедились в прекращении огня, мы решили вновь вернуть их, включая визит Эрдогана,

— пишет газета.

Временный президент Боливии

Как сообщает The Wall Street Journal, исполняющим обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса стала второй вице-спикер сената Жанин Аньес. Она провозгласила себя и. о. главы государства на специальной сессии Конгресса, отметив, что занимает новый пост согласно конституции страны.

«Я немедленно вступаю в должность президента государства. Я обязуюсь принять все меры, необходимые для восстановления мира в стране», — сказала 52-летняя Аньес, пообещав провести новые выборы президента в течение 90 дней.

Как отмечет The Wall Street Journal, пока остаётся неясным, действительно ли законным является приход к власти Аньес, ссылающейся на конституцию, в который прописан порядок преемственности власти после отставки президента. Улицы столицы Боливии Ла-Паса уже заполнены сторонниками Моралеса, чей социалистический режим продержался у власти более 14 лет, отмечает газета. Многие собрались возле площади Мурильо, недалеко от здания Конгресса, чтобы выразить поддержку своему бывшему лидеру и осудить любую попытку заменить его.

Фото: Gaston Brito / Globallookpress

События во вторник, казалось, только усилили суматоху, которая произошла в воскресенье из-за отставки Моралеса, вице-президента и двух ведущих законодателей в Конгрессе. Полиция и солдаты патрулировали улицы, чтобы предотвратить грабежи, и в какой-то момент самолёты ВВС пролетели над Ла-Пасом, очевидно, чтобы запугать группы сторонников Моралеса, собирающиеся возле здания Конгресса,

— пишет The Wall Street Journal.

Вместе с тем Аньес подчеркнула, что «страна не может идти вперёд без нового главы государства», она также выразила уверенность, что «это то, чего хочет боливийский народ».

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Как сообщает Bloomberg, Дональд Трамп заявил, что США увеличат торговые пошлины для Китая в случае, если первый шаг согласованного торгового соглашения не будет выполнен, и сделка сорвётся по вине Пекина.

«Если мы не заключим сделку, мы повысим эти пошлины. Они будут увеличены очень существенно. Это будет также справедливо и для других стран, которые плохо себя ведут с нами», — сказал Трамп во вторник в своём выступлении перед Экономическим клубом Нью-Йорка.

Фото: Dilok Klaisataporn / Shutterstock.com

По словам Трампа, Китай «умирает» от желания заключить торговую сделку, однако Вашингтон пойдёт на это только при том условии, что это будет выгодно американским компаниям и работникам. Вместе с тем Трамп отметил, что США и Китай уже «близки к важной фазе», в которую может состояться первая сделка. По его словам, это может произойти в ближайшее время.

Bloomberg напоминает, что Трамп и Си Цзиньпин планировали заключить так называемую первую фазу торговой сделки уже в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили, который затем был отменён властями страны из-за беспорядков.

«По словам источника, знакомого с этим вопросом, места проведения встречи в США, предложенные Белым домом, были исключены. Вместо этого в настоящее время рассматриваются варианты проведения переговоров в Азии и в Европе», — сообщает агентство.

США передумали бросать курдов в Сирии

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, Вашингтон не намерен разрывать свой союз с сирийскими курдами.

Фактически это означает полное игнорирование требований президента Турции Реджепа Эрдогана, который призвал Вашингтон прекратить оказывать поддержку «курдским боевикам» в Сирии.

Мы не намерены прекращать это сотрудничество,

— заявил высокопоставленный представитель администрации на телефонной конференции перед встречей президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги в среду.