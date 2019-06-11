Дайджест СМИ: Трамп «приказал» Си Цзиньпину ехать на G20, турецких пилотов лишили F-35

Автор:

Кучер Егор

Трамп шантажирует Си

Как сообщает Bloomberg, Трамп пригрозил ввести новые пошлины на товары из Китая, если лидер КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию в конце июня.

Трамп заявил журналистам в Белом доме в понедельник, что он может ввести тарифы в размере 25% или «намного выше, чем 25%» на китайские товары на 300 млрд долларов,

— сообщает агентство.

Телеканал CNBC спросил Трампа, будут ли введены дополнительные тарифы немедленно, если не будет встречи на саммите в этом месяце.

«Да, так и будет. Но я думаю, что он приедет и мы запланируем с ним встречу. Он приедет, и у нас будут замечательные отношения, он на самом деле невероятный парень и отличный человек. Он волевой и умный, но он за Китай, а я – за Соединённые Штаты», — ответил Трамп.

Президент США добавил, что Пекин обязательно заключит торговую сделку с США, потому что ему нужна эта сделка. Трампа также вновь спросили о роли компании Huawei в торговых переговорах с Китаем и о санкциях против этого IT-гиганта. Президент ответил, что возможная торговая сделка может быть заключена и при участии Huawei, так как вопрос касается безопасности США.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

«Я вижу в этом угрозу. В то же время было бы очень хорошо, если бы мы что-то сделали в отношении Huawei в рамках наших торговых переговоров с Китаем. Китай очень хочет заключить сделку. Они хотят заключить сделку намного больше, чем я, но мы посмотрим, что произойдёт», — сказал Трамп.

Когда его спросили, могут ли действия США вернуть Huawei контракты на создание сетей 5G в США, Трамп ответил «нет».

По его мнению, США «действительно будут лидировать, и очень скоро». «Вы знаете, мы во всём лидируем», — добавил он. О Китае Трамп сказал: «Какими бы хорошими они ни были — а они хороши, — у них нет наших гениев из Силиконовой долины, которые ходят в простых майках, но стоят при этом 2 млрд долларов».

Закончил интервью Трамп вновь словами о том, что если Си Цзиньпин приедет на саммит G20 и между лидерами состоится встреча, то «это будет хорошо», а если нет, то «лучшая сделка, которую мы можем заключить, — это 25% на 600 млрд долларов», допустив повышение на ещё большую сумму.

Напомним, саммит G20 пройдёт 28-29 июня в Осаке.

Брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ

Как сообщает Wall Street Journal, убитый в 2017 году в Малайзии брат лидера КНДР Ким Чен Нам был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с сотрудниками американской разведки.

Между американским разведывательным агентством и мистером Кимом была связь,

— приводит издание заявление знающего об этом собеседника.

WSJ пишет, что в истории с Ким Чен Намом много тёмных пятен. Он был сводным братом Ким Чен Ына и многие годы прожил за пределами КНДР, что потенциально снижало его полезность для разведки США. ЦРУ же предполагало, что Ким Чен Нам мог быть связан и с разведками других стран.

«Господин Ким, который проживал в основном в китайском анклаве Макао, почти наверняка был в контакте со службами безопасности других стран, особенно Китая. ЦРУ не стало комментировать эту информацию. Китайские чиновники не ответили на запрос о комментарии», — уточняет газета.

Ким Чен Нам. Фото: www.globallookpress.com

Отмечается, что среди занимавших тогда высокие посты должностных лиц США бытовало мнение, что Ким Чен Нам может стать новым лидером КНДР, если с Ким Чен Ыном что-то произойдёт. Однако позднее, как пишет издание, американские спецслужбы пришли к выводу, что Ким Чен Нам не подходил для выполнения такой роли.

«Сотрудники разведки США сначала почувствовали облегчение от того, что взаимодействие ЦРУ с Кимом не было раскрыто сразу после его убийства, сообщил осведомлённый источник. Но через три месяца после его смерти, в мае 2017 года, японская газета Asahi Shimbun сообщила, что, находясь в Малайзии, Ким Чен Нам встретился с американцем из Кореи, который, как подозревали малайзийские официальные лица, был офицером разведки США», — пишет Wall Street Journal.

Издание напоминает, что Ким Чен Нам был убит в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Его смерть наступила после того, как две женщины нанесли ему на лицо нервный агент VX. США обвиняют в убийстве власти КНДР, однако Пхеньян отрицает свою вину.

Турцию отстраняют от F-35

Как сообщает Reuters, власти США отстранили от полётов на истребителях F-35 турецких пилотов, проходящих обучение на базе ВВС Люк в Аризоне. Это решение стало следствием заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Тайип Эрдоган заявил во вторник, что «не может быть и речи», чтобы Турция отказалась от своего соглашения с Москвой, и добавил, что Соединённые Штаты не «дали нам такого же предложения, как С-400», по системам Patriot,

— сообщает агентство.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com

Об отстранении турецких пилотов также сообщает Foreign Policy. По его данным, министр обороны США Патрик Шанахан уведомил своего турецкого коллегу Хулуси Акара, что пилоты из Турции должны покинуть страну до 31 июля. Издание также привело слова официального представителя Пентагона Майка Эндрюса, который подтвердил отстранение турецких пилотов.

«Если политика Турции не будет меняться, то мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по сворачиванию их участия в программе F-35», — сказал Эндрюс.

Reuters о своей стороны уточняет, что США пока не ответили на предложение Турции создать совместную рабочую группу, чтобы попытаться разрядить напряжённость из-за покупки Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400.

Глава турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что Турция готова обсудить озабоченность Вашингтона и в рамках рабочей группы доказать, что его опасения относительно С-400 беспочвенны.

С-400. Фото: www.globallookpress.com

«Если источником беспокойства являются технические вопросы, связанные с размещением С-400 в Турции, мы неоднократно заявляли, что готовы обсудить это. Однако другая сторона (Соединённые Штаты) не предприняла никаких шагов для формирования технической группы и обсуждения этого вопроса», — сказал Демир.

10 тори идут на выборы

Как сообщает Sky News, в выборах нового лидера Консервативной партии Великобритании будет участвовать рекордное число кандидатов — 10 человек. Предыдущий рекорд по числу баллотирующихся на пост главы партии был зафиксирован в 1997-м и 2016 году, когда боролись пять кандидатов.

«Десять кандидатов подтверждены в качестве основных лидеров тори. Это Майкл Гоув, Мэтт Хэнкок, Марк Харпер, Джереми Хант, Саджид Джавид, Борис Джонсон, Андреа Лидсом, Эстер Маквей, Доминик Рааб и Рори Стюарт», — сообщает телеканал.

Борис Джонсон — бывший глава МИД Великобритании. За пост лидера партии с ним будет бороться действующий министр иностранных дел Джереми Хант, который заручился поддержкой министров кабинета Эмбер Радд и Пенни Мордаунт. Бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб заявил, что он готов представить новый план Brexit, который «будет реально работать».

Согласно британским законам, каждый кандидат должен был назвать своего помощника, а также заручиться поддержкой ещё одного члена партии, обеспечив при этом содействие ещё шести тори. По предварительным данным, наибольшей поддержкой в Консервативной партии сейчас пользуется Борис Джонсон.