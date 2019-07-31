Дайджест СМИ: Трамп предложит сделку России, США проигрывают Арктику

Автор:

Кучер Егор

Сделка по вооружениям

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что готов предложить России соглашение по вооружениям. По его мнению, обе страны наращивают свой военный потенциал, делает это также и Китай, хотя пока он «отстаёт».

Теперь у нас есть новые истребители, новые ракеты, наша ядерная инфраструктура была модернизирована, а в некоторых случаях полностью обновлена. У нас есть подводные лодки, которые мы сейчас строим, и много хорошего происходит. Я думаю, что мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в неё то, что нам не нужно,

— сказал Трамп.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

По его словам, «Китай пытается нас догнать, но он далеко позади». Однако США должны прекратить своё участие во многих вооружённых конфликтах, добавил Трамп.

«В то же время мы хотим уйти, например, из Афганистана. Мы победили Халифат (группировка «Исламское государство», запрещена в России — прим. Царьград) и мы уходим. Я хочу выбраться из этих сумасшедших войн, в которых мы никогда не должны были быть. Но в то же время мы — самые сильные военные на планете Земля, и я хочу иметь самых сильных военных на Земле, хотя они были в плохом состоянии, когда я пришёл», — сказал Трамп.

Напомним, как ранее заявлял президент России Владимир Путин, если США хотят сохранить в силе соглашение СНВ-3 по ядерным вооружениям, то для этого остаётся уже слишком мало времени. Договор истекает в 2021 году, и для его продления переговоры необходимо начинать уже сейчас. Трамп же ранее допускал, что в новое соглашение по вооружениям может войти Китай.

США уступают России Арктику

Как отмечает Bloomberg, США сделали шаг вперёд в своей новой арктической стратегии, однако Вашингтон всё ещё сильно уступает Москве и Пекину в освоении региона.

Публично администрация Трампа уделяет большое внимания Арктике — признак того, что США мобилизуются для новой эры. К сожалению, в то время как Вашингтон говорит на языке соперничества великих держав, его действия ещё отстают от его слов,

— считает автор статьи, профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс.

Учёный напомнил, что в США создаётся много арктических стратегий. В январе ВМС и Береговая охрана выпустили свои отдельные стратегии по Арктике, одновременно с этим министр военно-морского флота Ричард Спенсер призвал к свободе судоходных операций и увеличению военно-морского присутствия в регионе.

Р. Спенсер. Фото: www.globallookpress.com

В прошлом месяце Пентагон выпустил Арктическую стратегию для всего департамента, переписанную с учётом изменений в мировой среде.

«Нет никакой загадки в том, почему Арктика привлекает так много внимания. Изменение климата трансформирует регион и тем самым открывает новые морские пути и облегчает эксплуатацию подводных ресурсов. Северный морской путь, проходящий вдоль северного побережья России, сокращает время доставки между портами Восточной Азии и Европы по сравнению с существующими маршрутами через Малаккский пролив. По некоторым оценкам, в Арктике содержится 30 процентов мирового природного газа и более одного триллиона долларов стратегически важных редкоземельных минералов», — сказано в материале.

Всё это делает Арктику «зоной спора». В данный момент, по словам профессора Брэндса, «Россия наращивает свои возможности проецирования мощности и устанавливает контроль над ключевыми морскими маршрутами».

Фото: www.globallookpress.com

«Американские стратеги начинают понимать, что во время конфликта российские (и в конечном итоге китайские) силы могут угрожать северным рубежам США в Арктике. Они могут также использовать арктические возможности для вмешательства в развёртывание сил США в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе», — констатирует учёный.

Трамп усиливает давление на Китай

Как отмечает The Wall Street Journal, в связи с начавшимися в Шанхае торговыми переговорами США и Китая Дональд Трамп заявил, что сейчас у Пекина есть шанс заключить хорошее соглашение, так как затем оно может быть жёстче.

Президент Трамп в серии твитов во вторник утром усилил давление на Пекин, чтобы сделать его более сговорчивым, и предупредил, что если он (Трамп) будет переизбран, условия соглашения будут гораздо жёстче, чем то, о чём мы ведём переговоры сейчас. Или сделки не будет вообще,

— пишет издание.

Трамп позднее подтвердил журналистам в Белом доме, что «мы либо собираемся заключить большую сделку, либо вообще никакой сделки не будет». По мнению Трампа, Китай предпочёл бы вести переговоры с президентом-демократом. «Они будут молиться, чтобы Трамп проиграл», — сказал он.

Фото: Gil C / Shutterstock.com

Издание напоминает, что переговоры США и Китая стартовали 30 июля в Шанхае. Делегация США во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином собралась во вторник на ужин с китайской стороной во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ в Fairmont Peace Hotel на набережной Шанхая. Затем участники переговоров встретились в среду в ходе более официального раунда переговоров.

«Обе стороны надеются, что другая сторона продемонстрирует добрую волю, говорят источники, проинформированные о ходе обсуждений, поскольку США ожидают повышения китайских заказов на американские сельскохозяйственные товары, а Пекин ждёт от Вашингтона ослабления ограничений на китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co», — напоминает The Wall Street Journal.

Ракеты КНДР оказались баллистическими

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, запущенные накануне КНДР ракеты были баллистическими. Эту информацию подтвердил агентству Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. В частности, были выпущены две баллистические ракеты малого радиуса действия, что стало вторым таким запуском менее чем за неделю.

Первая ракета была запущена в 5:06 утра (23:06 30 июля), а вторая — в 5:27 утра (23:27) из района Кальма, недалеко от северного восточного порта Вонсан. Обе ракеты пролетели около 250 км на приблизительной высоте 30 км,

— сообщает агентство.

Фото: www.globallookpress.com

Пуски произошли через шесть дней после того, как Северная Корея выпустила ещё две баллистические ракеты малого радиуса действия из того же района в Восточное море. Yonhap отмечает, что ракетные пуски в КНДР «ставят вопросы о перспективах переговоров по денуклеаризации между США и Северной Кореей».