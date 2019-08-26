Дайджест СМИ: Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами

Автор:

Кучер Егор

Изоляция США на G7

О трудностях делегации США на саммите «Большой семёрки» во Франции написали все центральные мировые СМИ. Так, Wall Street Journal отмечает, что саммит продемонстрировал изоляцию США.

Президент Трамп поссорился с мировыми лидерами из-за торговой войны США с Китаем и множества вопросов внешней политики на саммите «Большой семёрки», который продемонстрировал его изоляцию на мировой арене,

— пишет издание.

Газета указывает, что неожиданностью для американской делегации стал визит на саммит главы МИД Ирана Джавада Зарифа, который прибыл по приглашению Франции. Визит «застал американских чиновников врасплох».

Д. Зариф. Фото: www.globallookpress.com

Зариф, который попал под санкции США в прошлом месяце, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими французскими официальными лицами, а также провёл брифинг для делегаций Великобритании и Германии. Через несколько часов он покинул Биарриц без встречи с официальными лицами США,

— пишет Wall Street Journal.

Лидеры G7 раскритиковали позицию Вашингтона по Ирану и другим вопросам на закрытых обедах «вне досягаемости для советников Белого дома и телекамер», утверждает американское деловое издание.

Трамп же представил главам стран «Большой семёрки» отчёты по Китаю и Ирану, которые противоречили данным других государств. Президент США подтвердил свою «приверженность торговой войне» и своё право объявить режим ЧП для вывода американских компаний из Китая. Трамп также разошёлся с Японией в оценке того, являются ли недавние испытания в КНДР нарушением соглашений.

В свою очередь премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал американского президента за последствия изменения климата, так как США ранее в одностороннем порядке вышли из Парижского соглашения по климату. Кроме этого, британский премьер сказал, что «нам не нравятся пошлины», имея в виду торговые ограничения в отношении Европы, которые в прошлом году ввёл Трамп.

Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

Guardian отмечает, что одним из пунктов, по которым позиция Трампа разошлась с мнением лидеров G7, стало приглашение России к участию в следующем саммите.

Разногласия привели к горячим обменам мнениями во время ужина в субботу вечером. Согласно дипломатическим источникам, Трамп настойчиво утверждал, что Владимир Путин должен быть приглашён на саммит через пять лет после того, как Россия была изгнана из тогдашней G8 из-за Крыма,

— пишет издание.

Однако из всех находящихся за столом лидеров сторону Трампа по России разделил только уходящий в отставку премьер Италии Джузеппе Конте, тогда как премьер Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию, а остальные — Борис Джонсон, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и канадский премьер Джастин Трюдо — выступили решительно против этого предложения.

Guardian со ссылкой на неназванного европейского дипломата отмечает, что Трамп настаивает на возвращении России в G7 (к формату G8), так как «предпочёл бы иметь Россию за столом переговоров по таким вопросам, как Иран, Сирия и КНДР».

«Большинство других лидеров настаивали на том, что G7 должна быть сообществом либеральных демократий, и по этой причине они полагают, что нельзя вернуть в него президента Путина, который не отвечает этим требованиям», — сказал источник.

Трамп хвалит Джонсона

Между тем Дональд Трамп взял на саммите G7 доброжелательный тон в отношении британского премьера Бориса Джонсона и назвал его «подходящим парнем для Brexit». Guardian в другом материале отмечает, что Трамп и Джонсон находятся на пути к торговой сделке на фоне Brexit.

Он [Джонсон] не нуждается в совете. Он — подходящий человек для этой работы,

— приводит издание заявление Трампа.

Б. Джонсон и Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Трамп и Джонсон обсудили в воскресенье перспективы торгового соглашения. Эта встреча в Биаррице стала первой с момента вступления Джонсона в должность британского премьера. Американский президент заявил, что США и Великобритания «заключат очень крупную торговую сделку», как только Великобритания «освободится от якоря ЕС».

Между тем Джонсон на пути на саммит G7 заявлял, что Лондон потребует от Вашингтона снижения торговых ограничений и что грядущие переговоры «будут жёсткими». Британский премьер утверждал, что «заставит Трампа раскрыть американский рынок для британских товаров».

Итогом переговоров Трампа и Джонсона на G7 стало создание специальной рабочей группы по экономическим отношениям (SREWG).

Ядерное оружие США против ураганов

Как сообщило издание Axios, президент США Дональд Трамп по крайней мере дважды призывал применить ядерное оружие против ураганов, идущих на страну.

Президент Трамп неоднократно предлагал должностным лицам Министерства национальной безопасности изучить возможность использования ядерных бомб, чтобы не дать ураганам достичь Соединённых Штатов, сообщили источники, знающие о соответствующем меморандуме,

— сообщает портал.

Издание приводит выдержки из этого документа, в котором зафиксированы комментарии чиновников:

«Трамп спросил: "Что нам мешает просто разбомбить ураганы, которые идут на США?" — после чего в зале совещаний воцарилась мёртвая тишина, все были поражены таким вопросом. "Сэр, мы попробуем что-то с этим сделать", — сказал один из чиновников».

Фото: Harvepino / Shutterstock.com

Источник между тем утверждает, что в вопросах Трампа якобы не упоминалось понятие «ядерная бомба», так что вероятно, президент США говорил о простых бомбардировках ураганов.

Axios отмечает, что идея бомбардировать ураганы принадлежит не Трампу. Впервые она была озвучена ещё 1950-е годы в администрации президента Дуайта Эйзенхауэра. Тогда рассматривалось предложение взорвать ядерный заряд над эпицентром урагана для противодействия конвекционным потокам. Идея с тех пор «постоянно всплывает в публичных обсуждениях», отмечает издание.

Миф о бомбардировках ураганов ядерным оружием был «настолько устойчив», что Национальное управление океанических и атмосферных исследований (правительственное учреждение, которое прогнозирует изменение погоды и анализирует состояние океанов) опубликовало онлайн-бюллетень для общественности под заголовком «Страница о тропических циклонах», сообщает Axios.

Помимо того факта, что это может даже не повлиять на сам шторм, этот подход не принимает во внимание, что сформированные взрывом радиоактивные осадки довольно быстро переместятся вместе с попутными ветрами и приведут к разрушительным экологическим последствиям. Разумеется, это не очень хорошая идея,

— приводит издание заключение учёных.

Трамп выставит компании США из Китая

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Белого дома, у Дональда Трампа достаточно полномочий для того, чтобы вынудить американские компании покинуть Китай.

Эти заявления подтвердил также глава Минфина США Стивен Мнучин.

С. Мнучин. Фото: www.globallookpress.com

Он отметил, что у Трампа есть возможность объявить чрезвычайное положение в экономике, это гарантирует ему соответствующий закон.

«За последние два года некоторые сторонники жёсткой линии по Китаю в администрации Трампа призывали президента сослаться на этот закон. Однако этот способ обуздать американские инвестиции в Китай является слишком экстремальным, к тому же он напрямую навредил бы деятельности крупных компаний — от автопроизводителей General Motors и Tesla, до промышленных компаний вроде Caterpillar и ритейлеров вроде Walmart», — отмечает агентство.

В то же время с момента введения ЧП для того, чтобы остановить потоки мигрантов из Мексики, нынешние намерения применить этот механизм в торговой войне являются беспрецедентными, добавляет агентство.