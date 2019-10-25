Дайджест СМИ: Трамп передумал наказывать Турцию, Зеленский не знал, что делать с Байденом

Автор:

Кучер Егор

Трамп меняет курс

Как сообщает The Hill, Дональд Трамп объявил в среду, что его администрация отменит санкции против Турции после того, как Анкара согласилась прекратить наступление на севере Сирии и соблюдать режим прекращения огня на постоянной основе.

Ранее этим утром правительство Турции сообщило моей администрации, что они прекратят боевые действия и своё наступление в Сирии, а также сделают перемирие постоянным,

— сказал Трамп.

Таким образом, санкции будут отменены, если не произойдёт что-то, что нас не устраивает,

— добавил он.

Д. Трамп. Фото: Ron Sachs/Globallookpress

Как пишет издание, Трамп при этом отметил, что он оставляет за собой право наложить на Турцию санкции, включая повышение пошлин на сталь, если Анкара не выполнит своих обязательств, в том числе по защите религиозных и этнических меньшинств.

Президент США также сообщил, что уже дал распоряжение министру финансов Стивену Мнучину отменить санкции в отношении высших должностных лиц Турции и турецких компаний, как и отменить повышение пошлин.

Издание отмечает, что выступление Трампа носило «победный характер». Он сказал, что сдержал свои обещания, а США спасли «десятки тысяч курдов» за короткий срок. Президент США также раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за неспособность урегулировать ситуацию в Сирии, что удалось ему, Трампу, даже в условиях жёсткого двухпартийного контроля его политики по Турции и Сирии.

The Hill отмечает, что Трампу при этом вряд ли удастся избежать критики за то, что США уступают место в Сирии своим противникам и оставляют там союзников. Доказательством тому служит тот факт, что Россия уже начала заполнять пустоту, образовавшуюся из-за ухода американских войск.

Пусть кто-то ещё сражается за этот окровавленный песок. Работа наших военных не в том, чтобы быть мировым полицейским,

— сказал Трамп.

Зеленский пытался избежать давления Трампа

Как сообщает Associated Press, президент Украины Владимир Зеленский заранее готовился к тому, что Дональд Трамп может оказать на него давление по расследованию в отношении своего вероятного противника на выборах Джо Байдена. Зеленский готовился к этому ещё до скандального телефонного разговора с Трампом, однако всё равно не знал, как стоит действовать.

«Владимир Зеленский собрал небольшую группу советников 7 мая в Киеве на встрече, которая изначально была посвящена энергетическим потребностям его страны. Вместо этого группа большую часть трёхчасовой беседы обсуждала то, как реагировать на настроение Трампа и его адвоката Руди Джулиани, а также как не впутаться в проблематику американских выборов», — сообщает агентство.

В. Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress

На встрече 7 мая присутствовали двое главных помощников Зеленского — Андрей Ермак и Андрей Богдан. Кроме этого, в ней принял участие глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, а также Амос Хохштайн — американский член наблюдательного совета компании. Хохштайн — бывший дипломат, который консультировал Байдена по вопросам Украины при администрации Обамы, отмечает агентство.

Беседа Зеленского с его окружением состоялась ещё до инаугурации и по крайней мере за две недели до звонка Трампа с поздравлениями, в котором он уже говорил о Байдене.

Отмечается, что хотя источники агентства не могут точно назвать момент начала беспокойства Зеленского по этому вопросу, очевидно, что он изначально настороженно относился к тематике американских выборов и ожидал начала давления со стороны администрации Трампа.

Как отмечает Associated Press, Зеленский понимал, что дальнейшая судьба Украины действительно может очень сильно зависеть от того, какую сторону он выберет во внутриамериканском конфликте.

Ближневосточный план России: Чем объяснить успехи Путина?

The Wall Street Journal в новой публикации детально анализирует последние события в Сирии и делает вывод о том, что Кремль укрепляет свою репутацию как влиятельного посредника на Ближнем Востоке, ослабляя при этом влияние США.

Р. Эрдоган и В. Путин. Фото: kremlin.ru

Новый пакт президента Владимира Путина с Турцией расширяет роль Москвы как влиятельного посредника на Ближнем Востоке, вновь демонстрируя своё мастерство в укреплении влияния России при ослаблении влияния США,

— пишет издание.

На этот раз Путин заключил выгодную сделку с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы поддержать усилия Турции по созданию буферной зоны вдоль границы с соседней Сирией, вбивая клин между Анкарой и её союзниками по НАТО, а также «затягивая её в сети Кремля». Как следствие, Турция заявила о постоянном прекращении огня, а Дональд Трамп объявил о снятии санкций с Анкары.

«В мире, в котором всё больше доминирует новая волна влиятельных лидеров и крупных личностей, Путин проявил себя как руководитель, способный управлять сложными и нестабильными отношениями в своих собственных интересах», — пишет The Wall Street Journal.

В. Путин. Фото: kremlin.ru

Отмечается, что Путину удалось, например, установить тесные связи как с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху, несмотря на «историю антисемитизма в России», так и с заклятым врагом Израиля Ираном.

Он укрепил свои партнёрские отношения с египетским лидером Абделем Фаттахом Ас-Сиси, с которым он совместно принимал участие в экономическом саммите "Россия — Африка" на этой неделе. Путин также установил более тесные стратегические связи с лидером Китая Си Цзиньпином и неоднократно защищал президента Трампа от его критиков в США. На прошлогоднем саммите "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе Путин "дал пять" наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Салману,

— отмечает газета.

Однако, как сказали изданию аналитики, отношения с Эрдоганом оказались сложны для выстраивания. Путину пришлось убедить своего коллегу в том, что действия России в большей степени отвечали интересам Турции, а не США, подчеркнув при этом высокую роль Москвы в турецкой экономике.

Как следствие, Путин лишь укрепляет влияние России на Ближнем Востоке, чему также способствовала неудавшаяся попытка госпереворота в Турции в 2016 году. Путин смог обернуть её себе на пользу, сыграв на разногласиях Анкары и Вашингтона, ведь США отказались выдать Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также начали вооружать курдских повстанцев в Сирии.

В США сменился производитель ядерного оружия

Как сообщает The Washington Post, корпорация Boeing больше не является основным производителем новой межконтинентальной баллистической ракеты на сумму 349 млн долларов, её место теперь займёт компания Northrop Grumman.

Фото: Joel Lerner / Globallookpress

Этот шаг является ответом на недавнее объявление Boeing о том, что она выйдет из программы наземного стратегического сдерживания (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD), проекта стоимостью 85 млрд долларов, в рамках которого в вооружении США должна произойти замена баллистических ракет Minuteman III. Министерство обороны, похоже, не желает платить Boeing за разработку баллистической ракеты следующего поколения, так как компания отказывается представить эту ракету на рассмотрение,

— пишет газета.

В Boeing уже раскритиковали решение ВВС США и отметили, что компания не понимает своего отстранения от проекта, так как достигла значительных результатов в рамках контракта и своевременно выполнила все его этапы.

«Этот эпизод сигнализирует о проблемах, связанных с планом Пентагона по восстановлению ядерной инфраструктуры страны, который начал реализовываться ещё при президенте Бараке Обаме и был воспринят администрацией Трампа как часть более широкого комплекса усилий по восстановлению армии», — отмечает издание.

Между тем США остро нуждаются в переоснащении своей ядерной триады, поскольку большинство ракет в арсенале безнадёжно устарели, так как поступили на вооружение ещё в 1960-х годах прошлого века.