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Дайджест СМИ: Трамп отменил переговоры с Афганистаном, во Франции от жары погибло более тысячи человек
09 сентября 2019, 13:54 • 86 • В мире
Зарубежные СМИ 9 сентября пишут о неожиданной отмене президентом США Дональдом Трампом переговоров с властями Афганистана и талибами после убийства американского солдата в Кабуле. Жертвами жары летом во Франции стали около 1,5 тысяч человек. Протестующие в Гонконге открыто обратились к США за помощью
Автор:
Кучер Егор
Провал переговоров
Американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп отменил переговоры с лидерами движения «Талибан» (запрещено в России) и президентом Афганистана Ашрафом Гани в резиденции Кэмп-Дэвид. Не состоятся также встречи по мирному урегулированию в Афганистане.
Планы о выводе американских войск из Афганистана в соответствии с обещанием президента Трампа были сорваны в воскресенье после решения президента США отменить секретную встречу с афганскими и талибскими лидерами,
— пишет The Washington Post.
Д. Трамп. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress
Поводом стал теракт в Кабуле, ответственность за который взяли на себя талибы. В результате теракта погибли 12 человек, включая одного американского военного. После появления этих новостей Трамп заявил в Twitter, что талибы пытались добиться укрепления своей позиции на переговорах, но получилось наоборот.
The Washington Post отмечает, что отмена переговоров привела к расколу внутри администрации Трампа. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что США достигли прогресса благодаря усилиям своего переговорщика Залмая Халилзада, который отметил, что «соглашение, в принципе, было достигнуто после 10 месяцев переговоров с боевиками».
С другой стороны выступил советник по нацбезопасности Джон Болтон, который резко осудил любые переговоры с «Талибаном».
В ответ на вопрос о том, будет ли в итоге отсрочено сокращение численности контингента США в Афганистане на 5000 военнослужащих или более чем на треть от общего числа, Помпео ответил: «Надеюсь, нет». Сокращение численности военных США в Афганистане запланировано на начало 2020 года, а полный вывод американских сил — на конец следующего года. В ответ на это талибы должны взять на себя обязательство разорвать связи с «Аль-Каидой» и поддержать усилия по борьбе с терроризмом.
Жертвы жары во Франции
Фото: Artur Widak/Globallookpress
В результате аномальной жары во Франции этим летом погибло около 1,5 тыс. человек, заявила министр здравоохранения Аньес Бюзен в интервью Franceifo.
— сообщает издание.
Отмечается, что рекордным остаётся 2003 год, когда от 20-дневной аномальной жары во Франции скончались 15 тыс. человек.
«В этом году у нас было 18 дней сильной жары в двух периодах, но они были очень интенсивными и затронули в целом около 20 млн человек», — уточнила министр. Она добавила, что половина погибших — это люди старше 75 лет, однако есть и молодые люди рабочих профессий.
По словам Бюзен, лучшей защитой в жару является профилактика. В этом году было мобилизовано большое количество медицинских сотрудников, которые оказывали одиноким пожилым людям помощь на дому.
— сказала министр.
Гонконг взывает к США
Как пишет The Wall Street Journal, протестующие в Гонконге остались недовольны уступками со стороны правительства по итогам трёхмесячных демонстраций и обратились к США с призывом поддержать мирную акцию протеста. «Десятки тысяч протестующих, многие из которых размахивали американскими флагами, мирно собрались в воскресенье в парке в главном деловом районе и исполнили государственный гимн США, прежде чем отправиться к обширному консульскому комплексу», — пишет издание.
Фото: Aidan Marzo/globallookpress
Протестующие, в частности, призвали законодателей США принять особый закон о правах человека и демократии в Гонконге, чтобы наложить санкции на гонконгские и китайские власти, которые «подавляют права и свободы в городе».
«Законопроект в случае его принятия потребует более тщательного изучения статуса Гонконга как отдельного торгового партнёра, что поможет городу процветать как финансовому и деловому центру», — уверено издание.
Между тем призыв к властям США сопровождался новыми погромами вечером в воскресенье — протестующие подожгли вход в одну из станций метро, полиция применила слезоточивый газ.
— пишет издание.
Фото: Xin Huashefa/globallookpress
Скандал с кадетами в Германии
Как сообщает Die Welt, в Германии разгорелся скандал с полицейскими кадетами во Франкфурте, которые были уличены в рассылке друг другу через мессенджер WhatsApp сообщений с нацистскими и антисемитскими призывами.
— уточняет издание.
Кадеты, в частности, разослали друг другу фотографию, на которой был изображён поезд с евреями и надпись «Наслаждайся жизнью по полной программе». На другой фотографии был изображён темнокожий мужчина сквозь прицел винтовки.
Отмечается, что часть обвиняемых уже подали апелляции, в которых заявили, что не занимались рассылкой, а просто числились в соответствующей кадетской группе в WhatsApp и получали такие сообщения постольку-поскольку.
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