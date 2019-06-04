Дайджест СМИ: Трамп оконфузился в Британии, Швеция не обвиняет Ассанжа, новые санкции против России

Автор:

Кучер Егор

Конфузы Трампа

Британский телеканал ITV сообщает, что Дональд Трамп не смог узнать подарок, который он преподнёс королеве Елизавете II год назад.

Королева принимала президента Дональда Трампа в первый день его государственного визита и тщательно подбирала подарок для лидера США, но президент попался на том, что не смог узнать подарок, который он передал королеве в прошлом году,

– сообщает телеканал.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с первым государственным визитом. Фото: www.globallookpress.com

Елизавета II подарила Трампу особое издание книги, написанной одним из самых известных премьеров Великобритании Уинстоном Черчиллем. Проводя экскурсию по Букингемскому дворцу, королева подошла к статуэтке лошади, которую президент США подарил ей в прошлом году, и спросила, узнаёт ли он её.

«Американский лидер ответил отрицательно, он не понял, что произведение искусства было его подарком королеве, когда они встречались в июле прошлого года», – отметил телеканал. Трамп в ответ попытался пошутить на тему того, что «все лошади очень похожи друг на друга».

Как сообщает Bloomberg, Трамп в ходе визита поддержал Brexit.

«Дональд Трамп призвал Великобританию «сбросить оковы» членства в Европейском союзе и заключить соглашение о свободной торговле с США», – отмечает Bloomberg.

Накануне своей поездки в Лондон американский президент заявил, что Великобритания должна отказаться от мучительных переговоров с ЕС, если Брюссель не даёт ей договариваться на более выгодных для Британии условиях.

Королева Елизавета II приветствовала президента Трампа в Букингемском дворце в понедельник с почётным караулом и королевским артиллерийским салютом, в то время как мистер Трамп вёл ужасный спор с мэром Лондона, которого он назвал «неудачником» и сказал, что тот совершает ужасные поступки, управляя британской столицей,

– пишет о визите New York Times.

Фото: www.globallookpress.com

Издание отмечает, что визит Трампа уже сейчас показывает двойственность ситуации в Британии:

«Британская аудитория в основном отвергает Трампа и его политику, однако правящая элита признаёт необходимость укрепления альянса с Соединёнными Штатами в ходе переговоров о выходе Британии из Европейского союза», – сказано в материале.

Между тем Трамп допустил и ещё один конфуз в ходе первого дня своего визита. Британские СМИ отмечают, что президент США нарушил протокол мероприятия, позволив себе положить руку на спину королеве, что было строжайше запрещено.

Русские в Венесуэле

Дональд Трамп прокомментировал сообщение Wall Street Journal о том, что Россия якобы вывела большинство своих военных советников из Венесуэлы. Несмотря на официальное опровержение со стороны Москвы, Трамп заявил в Twitter:

«Россия сообщила нам, что она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы».

«Его замечания, сделанные в Twitter во время визита в Лондон, появились после того как с обвинениями в адрес России выступили госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон», – отмечает Washington Post.

«Действия России, сказал Помпео, дестабилизируют ситуацию для Венесуэлы и двусторонних отношений США и России. Болтон сказал, что Соединённые Штаты реализуют доктрину Монро, созданную в 1828 году для предотвращения вмешательства внешних сил в Западном полушарии», – пишет газета.

Она добавляет, что Трамп всё же допускает противоречия в своей позиции. После недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он отмечал, что «Россия и не планировала вмешиваться в дела Венесуэлы».

Фото: www.globallookpress.com

Ранее Wall Street Journal написала, будто бы Россия решила сократить поддержку президента Николаса Мадуро и выводит из Венесуэлы не так давно прибывших туда советников. В МИД России между тем назвали данные по численности серьёзно завышенными.

Швеция не смогла обвинить Ассанжа

Как сообщает Independent, суд в Швеции отказался от выдвижения обвинений против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

«Решение Уппсальского окружного суда не означает, что предварительное расследование в Швеции должно быть прекращено. В нём говорится, что Ассанж не будет экстрадирован и может быть допрошен в Великобритании, где он в настоящее время находится в тюрьме», – пишет издание.

Заместитель генпрокурора Швеции Ева-Мари Перссон сказала, что она не решила, стоит ли обжаловать это решение.

«Я полностью уважаю решение суда. Расследование продолжается в Швеции, и я также издаю европейский приказ о расследовании, чтобы допросить Ассанжа. Дата ещё не установлена. Мы будем постоянно проверять состояние расследования», – сказала Перссон.

Ева-Мари Перссон. Фото: www.globallookpress.com

Politico отмечает, что отсутствие чётко сформулированного обвинения из Швеции, где Ассанжа подозревают в сексуальных преступлениях, накладывается на проблемы с выдвижением против него обвинений в краже информации.

Этот шаг удивил экспертов по национальной безопасности и некоторых бывших должностных лиц, которые заявляли о недавнем решении прокуратуры настойчиво преследовать основателя WikiLeaks по обвинениям в шпионаже,

– пишет издание.

Сенат поддержал новые санкции против России

Как пишет Hill, Сенат США одобрил законопроект о санкциях против России за «вмешательство в выборы в 2016 году». Этот документ был внесён сенатором-демократом от штата Иллинойс Диком Дурбиным ещё в апреле 2018 года.

«Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается нанести удар в самое сердце демократических ценностей, прав и свобод, которыми дорожат все американцы. Запрещая иностранцам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в наши выборы, приехать в Соединённые Штаты, Закон DETER посылает враждебным странам по всему миру сигнал о том, что Соединённые Штаты не потерпят иностранного вмешательства в наши выборы», – приводит издание заявление сенатора Линдси Грэма.

По словам самого Дурбина, «Конгресс мало сделал для того, чтобы помешать будущим усилиям России или других стран повлиять и сорвать выборы 2020 года». Именно это убеждение нашло своё воплощение в виде «Закона сдерживания» (DETER Act), по которому всем причастным к «вмешательству» должен быть закрыт въезд в США.