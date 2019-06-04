Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Откуда у Мединского «особняк за 200 млн»
"США опять давят на Германию!" Сосновский заявил о газовой войне США и...
План "регуляторной гильотины", которая "изменит мышление предприн...
Мэр Мехико заявила, что мальчики-школьники в юбках — это продвижение равенства п...
Главная / В мире

Дайджест СМИ: Трамп оконфузился в Британии, Швеция не обвиняет Ассанжа, новые санкции против России

04 июня 2019, 14:54  •  39 • В мире
Западные СМИ 4 июня подробно разбирают итоги первого дня визита президента США Дональда Трампа в Великобританию и отмечают, что американский лидер допустил несколько серьёзных ошибок. Президент США также прокомментировал присутствие российских военных в Венесуэле. Швеция не стала выдвигать обвинения против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Автор:
Кучер Егор
Конфузы Трампа
Британский телеканал ITV сообщает, что Дональд Трамп не смог узнать подарок, который он преподнёс королеве Елизавете II год назад.
Королева принимала президента Дональда Трампа в первый день его государственного визита и тщательно подбирала подарок для лидера США, но президент попался на том, что не смог узнать подарок, который он передал королеве в прошлом году,
– сообщает телеканал.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с первым государственным визитом. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета II подарила Трампу особое издание книги, написанной одним из самых известных премьеров Великобритании Уинстоном Черчиллем. Проводя экскурсию по Букингемскому дворцу, королева подошла к статуэтке лошади, которую президент США подарил ей в прошлом году, и спросила, узнаёт ли он её.
«Американский лидер ответил отрицательно, он не понял, что произведение искусства было его подарком королеве, когда они встречались в июле прошлого года», – отметил телеканал. Трамп в ответ попытался пошутить на тему того, что «все лошади очень похожи друг на друга».
Как сообщает Bloomberg, Трамп в ходе визита поддержал Brexit.
«Дональд Трамп призвал Великобританию «сбросить оковы» членства в Европейском союзе и заключить соглашение о свободной торговле с США», – отмечает Bloomberg.
Накануне своей поездки в Лондон американский президент заявил, что Великобритания должна отказаться от мучительных переговоров с ЕС, если Брюссель не даёт ей договариваться на более выгодных для Британии условиях.
Королева Елизавета II приветствовала президента Трампа в Букингемском дворце в понедельник с почётным караулом и королевским артиллерийским салютом, в то время как мистер Трамп вёл ужасный спор с мэром Лондона, которого он назвал «неудачником» и сказал, что тот совершает ужасные поступки, управляя британской столицей,
– пишет о визите New York Times.
Фото: www.globallookpress.com
Издание отмечает, что визит Трампа уже сейчас показывает двойственность ситуации в Британии:
«Британская аудитория в основном отвергает Трампа и его политику, однако правящая элита признаёт необходимость укрепления альянса с Соединёнными Штатами в ходе переговоров о выходе Британии из Европейского союза», – сказано в материале.
Между тем Трамп допустил и ещё один конфуз в ходе первого дня своего визита. Британские СМИ отмечают, что президент США нарушил протокол мероприятия, позволив себе положить руку на спину королеве, что было строжайше запрещено.
Русские в Венесуэле
Дональд Трамп прокомментировал сообщение Wall Street Journal о том, что Россия якобы вывела большинство своих военных советников из Венесуэлы. Несмотря на официальное опровержение со стороны Москвы, Трамп заявил в Twitter:
«Россия сообщила нам, что она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы».
«Его замечания, сделанные в Twitter во время визита в Лондон, появились после того как с обвинениями в адрес России выступили госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон», – отмечает Washington Post.
«Действия России, сказал Помпео, дестабилизируют ситуацию для Венесуэлы и двусторонних отношений США и России. Болтон сказал, что Соединённые Штаты реализуют доктрину Монро, созданную в 1828 году для предотвращения вмешательства внешних сил в Западном полушарии», – пишет газета.
Она добавляет, что Трамп всё же допускает противоречия в своей позиции. После недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он отмечал, что «Россия и не планировала вмешиваться в дела Венесуэлы».
Фото: www.globallookpress.com
Ранее Wall Street Journal написала, будто бы Россия решила сократить поддержку президента Николаса Мадуро и выводит из Венесуэлы не так давно прибывших туда советников. В МИД России между тем назвали данные по численности серьёзно завышенными.
Швеция не смогла обвинить Ассанжа
Как сообщает Independent, суд в Швеции отказался от выдвижения обвинений против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
«Решение Уппсальского окружного суда не означает, что предварительное расследование в Швеции должно быть прекращено. В нём говорится, что Ассанж не будет экстрадирован и может быть допрошен в Великобритании, где он в настоящее время находится в тюрьме», – пишет издание.
Заместитель генпрокурора Швеции Ева-Мари Перссон сказала, что она не решила, стоит ли обжаловать это решение.
«Я полностью уважаю решение суда. Расследование продолжается в Швеции, и я также издаю европейский приказ о расследовании, чтобы допросить Ассанжа. Дата ещё не установлена. Мы будем постоянно проверять состояние расследования», – сказала Перссон.
Ева-Мари Перссон. Фото: www.globallookpress.com
Politico отмечает, что отсутствие чётко сформулированного обвинения из Швеции, где Ассанжа подозревают в сексуальных преступлениях, накладывается на проблемы с выдвижением против него обвинений в краже информации.
Этот шаг удивил экспертов по национальной безопасности и некоторых бывших должностных лиц, которые заявляли о недавнем решении прокуратуры настойчиво преследовать основателя WikiLeaks по обвинениям в шпионаже,
– пишет издание.
Сенат поддержал новые санкции против России
Как пишет Hill, Сенат США одобрил законопроект о санкциях против России за «вмешательство в выборы в 2016 году». Этот документ был внесён сенатором-демократом от штата Иллинойс Диком Дурбиным ещё в апреле 2018 года.
«Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается нанести удар в самое сердце демократических ценностей, прав и свобод, которыми дорожат все американцы. Запрещая иностранцам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в наши выборы, приехать в Соединённые Штаты, Закон DETER посылает враждебным странам по всему миру сигнал о том, что Соединённые Штаты не потерпят иностранного вмешательства в наши выборы», – приводит издание заявление сенатора Линдси Грэма.
По словам самого Дурбина, «Конгресс мало сделал для того, чтобы помешать будущим усилиям России или других стран повлиять и сорвать выборы 2020 года». Именно это убеждение нашло своё воплощение в виде «Закона сдерживания» (DETER Act), по которому всем причастным к «вмешательству» должен быть закрыт въезд в США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
04 июня 2019, 11:39
Зеленский отмахнулся от Харькова и отправился в Брюссель «возвращать Крым»
04 июня 2019, 11:39
Выборы в Европарламент и разрозненная Европа
03 июня 2019, 22:39
Когда уйдёт в отставку европейская социал-демократия?
03 июня 2019, 15:54
«Пропагандистская кампания президента США»: Трамп рассказал о «российских бомбардировках» Идлиба
04 июня 2019, 11:39
"У нас очень мало времени. Нам нужны реальные уголовные дела": Зеленский заявил о перезагрузке СБУ
03 июня 2019, 19:09
«Фактор информационного давления со стороны США»: в России опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2019, 10:09
Делягин предсказал "самоубийство" России: "Годик мы еще проживем. Дальше вряд ли"
31 мая 2019, 06:54
Польша потребовала от России объясниться за стенды в Смоленске
02 июня 2019, 14:09
"Стыдно смотреть и слушать": Депутат Рады Гончаренко рассказал о всесильной украинской делегации в ПАСЕ - видео
02 июня 2019, 01:09
Россия «кидает» Иран с С-400, а Украина обещает повторить (Обзор ИноСми)
28 мая 2019, 23:24
С семьёй и деньгами: в Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
30 мая 2019, 01:39
"Впервые в истории": На Украине официально признали правоту "российской пропаганды" о незаконности войны с Донбассом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.