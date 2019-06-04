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Дайджест СМИ: Трамп оконфузился в Британии, Швеция не обвиняет Ассанжа, новые санкции против России
04 июня 2019, 14:54 • 39 • В мире
Западные СМИ 4 июня подробно разбирают итоги первого дня визита президента США Дональда Трампа в Великобританию и отмечают, что американский лидер допустил несколько серьёзных ошибок. Президент США также прокомментировал присутствие российских военных в Венесуэле. Швеция не стала выдвигать обвинения против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Автор:
Кучер Егор
Конфузы Трампа
Британский телеканал ITV сообщает, что Дональд Трамп не смог узнать подарок, который он преподнёс королеве Елизавете II год назад.
– сообщает телеканал.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с первым государственным визитом. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета II подарила Трампу особое издание книги, написанной одним из самых известных премьеров Великобритании Уинстоном Черчиллем. Проводя экскурсию по Букингемскому дворцу, королева подошла к статуэтке лошади, которую президент США подарил ей в прошлом году, и спросила, узнаёт ли он её.
«Американский лидер ответил отрицательно, он не понял, что произведение искусства было его подарком королеве, когда они встречались в июле прошлого года», – отметил телеканал. Трамп в ответ попытался пошутить на тему того, что «все лошади очень похожи друг на друга».
Как сообщает Bloomberg, Трамп в ходе визита поддержал Brexit.
«Дональд Трамп призвал Великобританию «сбросить оковы» членства в Европейском союзе и заключить соглашение о свободной торговле с США», – отмечает Bloomberg.
Накануне своей поездки в Лондон американский президент заявил, что Великобритания должна отказаться от мучительных переговоров с ЕС, если Брюссель не даёт ей договариваться на более выгодных для Британии условиях.
– пишет о визите New York Times.
Фото: www.globallookpress.com
Издание отмечает, что визит Трампа уже сейчас показывает двойственность ситуации в Британии:
«Британская аудитория в основном отвергает Трампа и его политику, однако правящая элита признаёт необходимость укрепления альянса с Соединёнными Штатами в ходе переговоров о выходе Британии из Европейского союза», – сказано в материале.
Между тем Трамп допустил и ещё один конфуз в ходе первого дня своего визита. Британские СМИ отмечают, что президент США нарушил протокол мероприятия, позволив себе положить руку на спину королеве, что было строжайше запрещено.
Русские в Венесуэле
Дональд Трамп прокомментировал сообщение Wall Street Journal о том, что Россия якобы вывела большинство своих военных советников из Венесуэлы. Несмотря на официальное опровержение со стороны Москвы, Трамп заявил в Twitter:
«Россия сообщила нам, что она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы».
«Его замечания, сделанные в Twitter во время визита в Лондон, появились после того как с обвинениями в адрес России выступили госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон», – отмечает Washington Post.
«Действия России, сказал Помпео, дестабилизируют ситуацию для Венесуэлы и двусторонних отношений США и России. Болтон сказал, что Соединённые Штаты реализуют доктрину Монро, созданную в 1828 году для предотвращения вмешательства внешних сил в Западном полушарии», – пишет газета.
Она добавляет, что Трамп всё же допускает противоречия в своей позиции. После недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он отмечал, что «Россия и не планировала вмешиваться в дела Венесуэлы».
Фото: www.globallookpress.com
Ранее Wall Street Journal написала, будто бы Россия решила сократить поддержку президента Николаса Мадуро и выводит из Венесуэлы не так давно прибывших туда советников. В МИД России между тем назвали данные по численности серьёзно завышенными.
Швеция не смогла обвинить Ассанжа
Как сообщает Independent, суд в Швеции отказался от выдвижения обвинений против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
«Решение Уппсальского окружного суда не означает, что предварительное расследование в Швеции должно быть прекращено. В нём говорится, что Ассанж не будет экстрадирован и может быть допрошен в Великобритании, где он в настоящее время находится в тюрьме», – пишет издание.
Заместитель генпрокурора Швеции Ева-Мари Перссон сказала, что она не решила, стоит ли обжаловать это решение.
«Я полностью уважаю решение суда. Расследование продолжается в Швеции, и я также издаю европейский приказ о расследовании, чтобы допросить Ассанжа. Дата ещё не установлена. Мы будем постоянно проверять состояние расследования», – сказала Перссон.
Ева-Мари Перссон. Фото: www.globallookpress.com
Politico отмечает, что отсутствие чётко сформулированного обвинения из Швеции, где Ассанжа подозревают в сексуальных преступлениях, накладывается на проблемы с выдвижением против него обвинений в краже информации.
– пишет издание.
Сенат поддержал новые санкции против России
Как пишет Hill, Сенат США одобрил законопроект о санкциях против России за «вмешательство в выборы в 2016 году». Этот документ был внесён сенатором-демократом от штата Иллинойс Диком Дурбиным ещё в апреле 2018 года.
«Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается нанести удар в самое сердце демократических ценностей, прав и свобод, которыми дорожат все американцы. Запрещая иностранцам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в наши выборы, приехать в Соединённые Штаты, Закон DETER посылает враждебным странам по всему миру сигнал о том, что Соединённые Штаты не потерпят иностранного вмешательства в наши выборы», – приводит издание заявление сенатора Линдси Грэма.
По словам самого Дурбина, «Конгресс мало сделал для того, чтобы помешать будущим усилиям России или других стран повлиять и сорвать выборы 2020 года». Именно это убеждение нашло своё воплощение в виде «Закона сдерживания» (DETER Act), по которому всем причастным к «вмешательству» должен быть закрыт въезд в США.
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